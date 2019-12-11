Ароматный бекон, красочный салат, картофельные выдумки, пикантные голубцы и шоколадный торт. Как накрыть новогодний стол за 500 гривен

26 декабря, 2019, 07:11

Татьяна Зинченко

Вкусно - не значит дорого. Известная кулинарная мастерица делится секретами праздничных экономных, но очень вкусных блюд. С такими праздник удастся на славу!

Если уж на то пошло, то ни одно блюдо не заменит настроение, которое должно быть в этот замечательный новогодний праздник. И все же праздничный стол должен быть особенным: нарядным и вкусным. Годовой праздник предполагает много расходов: подарки, встречи, путешествия, поэтому особенно большой "графы расходов" на продукты даже нет смысла отводить. Тем более, что, как утверждают наши кулинарные мастерицы, приготовить новогоднее застолье можно бюджетно и очень вкусно. Большую сумму в этом волшебном действии покроют любовь и желание подготовить родным настоящее душевный праздник.

Рецептам бюджетных блюд, очень вкусных и неординарных, для приготовления которых пойдет 500 гривен (зачем платить больше, если знаешь такие рецепты?) делится Лилия Цвит из Дрогобыча. Кулинарная мастерица имеет свой Ютуб-канал и много сторонников своего кулинарного таланта, а также большую кулинарную группу в Фейсбуке. Ее рецепты хозяйки распространяют в сети стремительно и молниеносно, потому что они точные, оригинальные, простые и особенно вкусные.

Лилия Цвит - кулинарная мастерица из Дрогобыча, с собственной выпечкой.

Караваи, созданные руками Лилии Цвит - это особая страница кулинарного творчества, потому что на них цветы - как с полей и клумб, и такие птицы, как из сказок. "Здесь я самовыражаюсь как могу, - говорит она. - Когда пеку или декорирую, то получаю настоящее удовольствие от процесса. Будто погружаюсь в другое измерение. Уверена, что не могу счастливо жить без своих выпечки и караваев. А любовь к кулинарии и украинским традициям подарила мне бабушка, которая всю жизнь работала поваром. Очень рада, что мне всегда есть чем поделиться, что могу быть полезной и интересной людям. И великий дар, что я это осознаю. За все бесконечно благодарю Бога! ".

Экономия на кухне - на каждый день и по праздникам

"Можно и стоит ли вообще экономить на еде? Хочу сказать, что все же можно, - делится собственными секретами экономии на кухне мастерица. - Но это не значит, что надо потреблять дешевую некачественную пищу и ограничиваться в полезных продуктах. Я бы сказала , что в данном случае уместна даже не экономия, а рациональный подход к формированию меню для всей семьи. Поэтому самый большой друг экономии - это планирование. Планируйте меню на неделю. Следует продумать, как совместить дешевле сезонные блюда из теми, что дороже. Заранее закупить все там , где лучше и дешевле - это значительно кономнише, чем в спешке, по дороге с работы, купить вдвое дороже полуфабрикаты в ближайшем магазине.

Знаю также, что основной проблемой многих украинских хозяек является то, что мы готовим слишком много - чтобы было все и сразу, но это неоправданно дорого. Реально оценивайте потребительские возможности и потребности своей семьи. По своему опыту могу сказать, что лучше - меньше. В крайнем, если все съели - жарим яйца.

Следующее мое правило экономии - это "безотходное производство". Бывает, что продукты остаются. Хлеб замораживаю - потом добавляю к котлетам. Из картофеля-пюре готовлю палюшки, из гречки делаю гречаники. С варенье пеку корж или кекс. Сыр - на сырники. С цитрусовых корок получаются замечательные домашние цукаты. Молоко не выпили - блины, йогурт - панкейк, сметана - соответственно, пирог.

И, наверное, самым важным способом экономии для меня является заготовка на зиму. Летом замораживаю все возможные сезонные овощи, фрукты, ягоды, грибы. Также замораживаю творог, который зимой у нас дороже почти вдвое. Готовлю соленые и маринованные огурцы, кабачковую икру, мариную помидоры.

Хочу обратить внимание акционные продукты. Часто акции не помогают сэкономить, а, скорее, наоборот. Покупаю только те акционные продукты, которые постоянно ем. То есть, я не покупаю продукты только потому, что на них есть акция ".

Простая элегантность праздничных блюд

"Убеждена, что праздничное застолье не обязательно должно состоять из самых дорогих блюд. Составляю меню таким образом, чтобы некоторые блюда были роскошные и запомнились, - продолжает наш мастер-класс по кухонной экономии Лилия Цвит. - Но большинство - простые и доступные, чтобы праздничный стол был разнообразен. Готовлю закуски из печени, сердца и субпродуктов. Если их умело приготовить, они чрезвычайные! С салатов делаю несколько мясных и несколько овощных по сезону. Зимой преобладают свекла, морковь, капуста, фасоль, яйца. Обязанность "обязательно подаю первое блюдо - грибная уха или сырный суп. Всегда прекрасно подходит! Также у меня есть несколько интересных рецептов, о которых можно сказать, что из ничего получилось что-то. Это маринованные голубцы, бендерики с капустой, крыжовка (маринованная капуста), паштет из фасоли, картофель, фаршированный морковью , цыбульники (оладьи с луком), блинчики, песни карась, с некоторыми из них охотно делюсь с вами ".

Лилия Цвит - кулинарная мастерица из Дрогобыча.

Праздничный салат с печенью

Выглядит красиво и ярко, поэтому хорошо подходит для праздников. Кроме того, это простой рецепт салата, приготовить такой совсем не сложно. Экономный и очень вкусный. Приготовьте такой на праздник - ваши гости будут довольны!

Ингредиенты:

куриная печень - 300 г

морковь - 3 шт.

яйца - 4 шт.

кукуруза - 1 б.

картофель для жарки - 2 шт.

майонез -1 п.

Все ингредиенты нужно выкладывать на большую глубокую тарелку слоями, смазывая каждый слой салата майонезом.

Куриную печень промыть, слегка отбить, запанировать в муку и обжарить с обеих сторон на растительном масле до готовности. В конце долить немного воды и еще потушить, чтобы печень стала мягкой. Выложить ее на тарелку, размять

вилкой, смазать майонезом. На печень выкладываем отваренную и потертую на крупной терке морковь, солим и смазываем майонезом. На морковь выкладываем потертые яйца - соль, майонез. Последний слой - консервированная

кукуруза.

Отдельно жарим на масле картофель, потертую на терке для корейской моркови. Выкладываем на тарелку по кругу.

Голубцы по-корейски

Овощные голубцы - острые, с кислинкой, хрустящие, именно то, что нужно на праздник!

Этот рецепт закуски очень актуален в преддверии праздников. Приготовить такие голубцы с корейской морковью очень просто. Это можно сделать за несколько дней до застолья и сохранить свое время перед праздником. А еще это действительно экономный рецепт, нужны лишь капуста, морковь и специи. Но как вкусно! Маринованные голубцы маленькие, выглядят очень красиво на праздничном столе. А еще - с одного качана капусты их выходит так много, что можно и

соседей угостить!



Ингредиенты:

капуста - 1 шт.

морковь - 5-6 шт.

чеснок - 4 зуб.

лук - 1 шт.

соль - 0,5 ч.л.

специи по корр. моркови - по вкусу

маринад:

вода - 0,5 л

уксус - 2 ст.л.

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

масло - 2 ст.л.

лавровый лист - 2-3 ст.л

душистый перец - 5 шт.

Сначала готовим корейскую морковь. Здесь, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой рецепт. У меня это так. Морковь тру на специальной терке, добавляю жареный лук, специи для корейской моркови, выжатый чеснок, соль и уксус по

вкусом.

Далее нужно запарить капусту, как на обычные голубцы. Только не переварить! Я запариваю капусту в микроволновке - очень быстро и удобно. Капусту нужно положить в полиэтиленовый пакет, завязать и отправить в микроволновку на 5-8 минут. Вынуть, оставить еще в пакете, чтобы немного остыла. Все, капуста запарена. Теперь разбираем ее на листочки. Отрезаем твердые прожилки. Листья разрезаем пополам.

Заворачиваем голубцы из моркови и плотно складываем в глубокую посуду с крышкой.

Маринад. Вскипятить 0,5 л воды, добавить 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. соли, 1 ч. л сахара, 2 ст. л. масла, 2-3 лавровых листа и 5 шт. душистого перца. Накрыть крышкой, чтобы остыл. Холодным маринадом залить голубцы и отправить в холодильник на 2-3 суток, чтобы это все хорошо промариновалось.

Маринованные овощные голубцы можно хранить в холодильнике примерно 2 недели.

Картофельные палочки с сыром

Такая вкуснятина - пальчики оближешь! Хрустящая корочка, нежное картофельное тесто, расплавленный сыр внутри. Ко всему добавляем домашний соус "Тартар". Получается невероятно вкусно и сытно. Картофельные палочки с сыром - отличный вариант праздничной закуски. Это экономный рецепт: в нем - картофельное тесто и немножко сыра. Но такая горячая закуска обязательно понравится вашим гостям. Рекомендую картофельные палочки с сыром для праздничного стола!

Ингредиенты:

На 6-8 шт .:

картофель - 3 шт

твердый сыр - 50 г

яйца - 1 шт

мука - 1/2 стакана

соль - по вкусу

специи - по вкусу

сухари панировочные -2 ст.л.

масло для смаж.- 30 мл

Отваренную в "мундирах" картофель, почистить. Потереть на мелкой терке. Добавить соль, специи, яйца, муку и замесить тесто. Оно не должно быть густым. Сыр нарезать полосками 4х1см. Формируем картофельные палочки, заворачивая каждый кусочек сыра картофельным тестом. Панируем в сухарях. Жарим на растительном масле с каждой стороны до золотистой корочки.



Бюджетная фаршированная картошка

Картофель имеет хрустящую аппетитную корочку и нежная внутри. Копчености придают ароматности! Если не знаете что приготовить из картофеля - попробуйте именно этот рецепт. Этот картофель всегда расходится первым.

Ингредиенты:

картофель - 4 шт.

морковь - 1-2 шт.

бекон - 100 г

сыр - 50 г

масло - 1-2 ст.л.

соль, специи

Картофель отварить в мундире. Остудить. Разрезать пополам и вынуть середину, оставляя примерно 1 см от края.

Начинка. Бекон нарезаем кубиками. Морковь потереть на крупной терке. В сковороду наливаем масло. кладем бекон и морковь. Солим и тушим до готовности. В конце добавляем специи. Щедро начиняем подготовленную

картофель. Выкладываем в смазанную форму для запекания. Сверху кладем на каждую картофель тертый сыр. Запекаем при высокой температуре 230 град 20 минут до румяной корочки.

Запеченный бекон

Очень простой рецепт запеченного бочка с чесноком. Приготовить такой - элементарно, а результат порадует. Бочек в духовке по этому рецепту получается очень вкусный. Мягкий, нежный, ароматный. Это экономная блюдо, но вполне может стать изюминкой праздничного стола. Попробуйте!

Ингредиенты:

свиной бекон -300 г

соль - 1 ч.л ..

специи - 1 ч.л ..

чеснок - 2-3 зуб.

Свиной бочок "натереть" солью, специями и выжатым чесноком. Завернуть в фольгу. Желательно оставить мариноваться на 12:00. Хотя пробовала и не мариновать - получается тоже хорошо. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 1:00. Вынуть из духовки, остудить, размотать из фольги.

Самый дешевый шоколадный торт

Он фантастический по вкусу! И я не встречала до сих пор более экономного рецепта торта. Его себестоимость составляет менее 50 гривен. В это трудно поверить, но ни яиц, ни масла, ни молока, ни сметаны здесь нет!

Коржи рыхлые, мягкие, влажные, с насыщенным шоколадным вкусом. Шоколадная глазурь на воде прекрасно дополняет этот быстрый десерт. Но самое интересное в этом бютжетном торте то, что приготовить его очень-очень просто! Думаете это не реально? Я также сомневалась, что из этого получится что-то достойное. И была приятно поражена этим вкусным дешевым тортом. И все, кто пробовал его, были в восторге. Кроме того, это постный рецепт торта, им можно полакомиться во время поста. Словом, одни плюсы. Попробуйте - и убедитесь.

Ингредиенты:

тесто:

мука - 3 ст. (600 г)

сахар - 1 ст. (200 г)

соль - 1 ч.л.

сода - 2 ч.л.

какао - 50 г

масло - 0,25 л

ванильный конф. - 15 г

вода - 0,5 л

уксус - 2 ст.л.

глазурь:

масло - 3 ст.л.

сахар - 100 г

какао - 50 г

вода - 1 ст.

Форма 25х35 см или 2 шт диаметром 24 см

Тесто: 3 ст. муки, 1 ст. сахара, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. соды, 50 г какао перемешать. Отдельно смешать 0,5 л холодной воды, 1 ст. масла, 2 ст. л. уксуса. Соединить сухую и жидкую смесь, перемешать до однородности. выпекать при температуре 190 градусов 40 50 минут. Остудить, разрезать на 3 коржа (можно выпекать отдельно 3 коржа). Смазать любимым вареньем.

Шоколадная глазурь на воде: 50 г какао, 100 г сахара и 3 ст.л. масла замесить в густую массу. Понемногу добавлять воду и тщательно помешивать, чтобы не было комочков. Довести до кипения. Горячей глазурюю смазать торт. оставить

застывать в холодильнике на 2-3 часа.

Щедро посыпьте все эти блюда любовью, потому что любой праздник - это прежде всего проявление любви. И новый год начнется с ваших сладостей и любви. Хороших праздников!