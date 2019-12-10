Виталий Портников: Протест помог Зеленскому, а не помешал ему

10 декабря, 2019, 13:23

Портников Виталий

Ошибочное хотя бы потому, что позиции, с которых выступала украинская делегация в Париже и позиции, которые защищали участники протеста и во время митингов на Майдане, и в пикетах на Банковой, практически совпали. Это Путин пытался склонить украинского президента к капитуляции. А участники протестов против этой капитуляции предостерегали.

Владимиру Зеленскому необходимо понять - для защиты украинских интересов необходимо национальное единство. Единство власти и оппозиции, единство тех, кто в кабинетах и тех, кто на улицах - тем более, что в наших условиях эти люди нередко меняются местами.

Национального единства с теми, кому на государственные интересы наплевать, просто не получится - даже если многие из этих людей во втором туре президентских выборов и голосовали за Владимира Зеленского. Не может быть никакого единства с людьми, которым все равно, какому богу молиться, в какой стране жить, кем себя считать - лишь бы корыто. Это доказано историей. Эти люди 10 декабря перестают быть опорой Владимира Зеленского.

Перестают просто потому, что Путин никогда не простит украинскому президенту того очевидного унижения, которое он испытал во время Нормандского саммита. Путин в бешенстве. Он будет пытаться отомстить и Зеленскому, и Украине. Зеленского - заставить прогнуться, а ещё лучше - исчезнуть, уступить место какому-нибудь коллаборационисту. А Украину - дестабилизировать, обстрелять, заморозить, заставить понять, что ее место - вместе с Россией. А еще лучше - просто в России.

В этой ситуации у Зеленского нет никакого другого политического, да и человеческого выхода, кроме как опереться на патриотов - и среди своих сторонников, и среди своих противников. Нужно перестать шельмовать тех, кто замечает его неопытность и наивность, нужно перестать преследовать украинских политиков и активистов только за то, что они осознали опасность, которая грозит нашей стране, раньше и лучше Зеленского. Когда стране угрожает такая опасность, национального единства просто нельзя избегать.

Потому что альтернативой такому национальному единству всегда становится национальный крах.