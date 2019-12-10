Руслан Кошулинский: Очень не хочу, чтобы мой военный опыт я передавал бы своим детям или внукам

10 декабря, 2019, 18:12

Сергей Руденко

Один из лидеров Всеукраинского объединения "Свобода" - в программе "Досье с Сергеем Руденко"

Он - один из тех, кто во время Революции Достоинства удерживал политическую ситуацию в стране. Именно при его председательстве в Верховной Раде был отстранен от должности президент Виктор Янукович. Потом были парламентские выборы, был Восточный фронт, а также выборы мэра Львова и президентские выборы.



Сегодня у нас в гостях Руслан Кошулинский. Приветствую вас.

Мое почтение.

Переходим к блиц-опросу. Короткий вопрос - короткий ответ, на реакцию 10 секунд. Что вы считаете своим самым большим достижением в жизни?

Дети.

Что вы считаете своим самым большим поражением в жизни?

Потерю родителей.

Вам когда-нибудь было стыдно за свои действия? Если да, то за какие?

Да.

В политике или в жизни?

В жизни.

А в политике?

Нет, не было.

Жалели ли вы о том, что сделали?

Жалел.

Предлагали ли вам когда-нибудь взятки?

Намекали.

А намекали на какие суммы, если не секрет?

Намекали в Верховной Раде на квартиру.

Ну это же не взятка, это же плата за...

...за лояльность.

А вы когда-нибудь предлагали взятки?

Нет. Я в этом довольно тверд.

Давили ли на вас для принятия того или иного решения в парламенте?

Нет.

Сколько стоил Руслан Кошулинский в 2014 году?

Он бесценен.

Сколько стоит Руслан Кошулинский в 2019 году?

Аналогично.

Что для вас политика?

Это воплощение моих убеждений.

Какой из шести президентов Украины был близким вам по духу?

Ющенко.

Мечтаете ли вы стать президентом Украины?

Чтоб это была мечта - наверное нет. Если будет необходимость.

Кем бы вы хотели себя видеть через десять лет?

Не очень бы хотелось мне воевать. Но если придется, то придется. Хотелось бы, чтобы мы уже победили за это время.

Вы думаете, что так долго может продолжаться война?

Я реалист.

Спасибо за блиц-опрос, за то, что вы реалист. Переходим к основной части нашей программы. Вы родились и выросли во Львове. Учились в спортивной школе-интернате. Каким видом спорта вы занимались и почему отказались от спортивной карьеры?

Я легкоатлет. Это спринт и прыжки в длину. Я тренировался до 18 лет. Поступить в институт физкультуры было трудно - были проблемы между интернатом и институтом и выпускников интерната туда не очень брали. И меня забрали в кооперативный техникум. Сказали: ты будешь учиться у нас, выступать за нас, но тренироваться будешь в инфизе. Через год мне сказали в инфизе: все хорошо, можешь поступать к нам. И тогда я сказал: нет, спасибо, у меня очень хорошая специальность (в техникуме, - ред.) - техник-технолог по приготовлению пищи, профессиональный повар. Мне очень нравилась эта профессия и я с удовольствием закончил этот техникум. Поэтому я тренировался и готовился к спортроте. Меня, как тогда говорили, милицейский "воронок" забрал прямо из дома и повез в Советскую армию. Я не хотел в СКА, хотел в "Динамо", потому что там были лучшие условия для тренировки. Но когда я приехал уже на областной сборный пункт, офицер сказал мне: "Парень, тебя уже отсюда никто не вытащит. Я вижу, что ты спортсмен. У меня есть два места - в Чехословакию и в Германию. Если не согласишься - поедешь к белым медведям". Ну, тогда уж лучше в Германию. Так я попал в Германию. Там я не сказал о своей профессии, просто написал о техникуме, и попал в артиллерию. Был командиром орудия "Гиацинт", 152 миллиметра. И так потом судьба сложилась, что в 2015 году, на четвертой волне мобилизации, я попросился в артиллерию, на свою пушку.

Вы занимались спортом, учились в кооперативном техникуме, были артиллеристом. А в 1997 году попали в "Свободу". Для чего спортсмену, кулинару, артиллеристу Руслану Кошулинскому нужна была политика?

Вы видели, что я несколько лет работал в артели старателей.

Да, в Красноярском крае.

Именно после этого произошел сдвиг. Когда ты чувствуешь социальное и национальное неравенство. Артель - это объединение людей, где все работают и в конце сезона заработанные средства делятся между всеми. Работали там много и украинцев, и не украинцев. Бывало так, что пьяный местный, который не работал, получал столько же, как украинец, который работал. Там очень тяжелая работа: по 12 часов в день, без выходных, весь сезон. И так несколько лет подряд. Бывало, что с местными доходило до драки, потому что они говорили, мол вы, украинцы, едете и нашу работу забираете, хотя сами работать не хотели. И когда ты чувствуешь, что честно заработал деньги, а местные с тобой так обращаются... Бывало, что заезжали в поселок (там селами не живут, там поселения), заходили в библиотеку и вдруг старенькая пани говорит: "Ой, какие файные ребята". Слышишь фонетику знакомую. Оказывается, пани из Тернопольской области, вывезенная - классическая история. И вопрос: а почему же вы не возвращаетесь в Украину? И ответ: "А куда? Мои все умерли, я одна осталась на белом свете". Никому не нужна, никогда не вернется домой.

И когда ты понял, что ты с честно заработанными деньгами приехал обратно в Украину, и ты никак себя здесь не можешь реализовать - ну все! Там ты никто, приехал домой и снова никто.Мий товарищ, который был со мной в тайге, и который уже был членом партии, увидел, что я так реагирую, говорит: "Тебя это не устраивает - иди и меняй, ты молодой, я тебя научу". Взял за руку и привел в партию.

В начале двухтысячных, кроме того что вы были помощником народного депутата Олега Тягнибока, вы еще и занимались предпринимательством. Что это был за бизнес?

Это не был бизнес. Так, на самом деле, ради записи в трудовой книжке было. Я попробовал что-то. Ну, не мое. Я делал много попыток. Окончил брокерские курсы, с друзьями своими руками делали мягкую мебель... Но оно не пошло. Бизнес - это не мое.

Итак, простой сержант Руслан Кошулинский 22 года находится в ВО "Свобода". Вы с этой партией пережили и взлеты, и падения. В 2012 году партия зашла в парламент, вы стали заместителем председателя ВР Украины. Потом был Евромайдан и Революция Достоинства. Вы были первым и в парламенте, и на Майдане. Потом были досрочные парламентские выборы. Как вы думаете, почему "Свобода" тогда не попала в Раду несмотря на очевидные заслуги?

Там несколько факторов. Первый фактор. Если в 2012 году среди трендов не было правой идеологии, и среди правых партий единственная мощная сила была "Свобода", то в 2014 году, после Революции Достоинства, это уже было интересно и очень много создавалось новых политических партий, принимавших себе на щит идеи "Свободы". То есть, в этой нише был уже и "Правый сектор", и "Народный фронт"... Вторая ситуация - что было много потерь. 19 свободовцев - в Небесной сотне. Огромное количество погибших на войне. Все дисциплинированно пошли в Вооруженные силы и добровольческие батальоны. У партии практически не было времени организационно работать на избирательную кампанию. Ну и третье, все же, подсчет голосов. Если экзит-полы дают 6,5 - 8%, а официально выходит 4,7%, то что-то не сходится. Ну что ж, еще никто не родился с татуировкой на груди "я вечный депутат". Надо понимать современные запросы и отвечать на них.

По состоянию на 20 февраля 2014 года вы были единственным легитимным руководителем государства, который инициировал проведение заседания Верховной Рады, на котором был лишен президентских полномочий Виктор Янукович. Фактически, вы тогда были единоличным лидером государства. Что мешало тогда "Свободе" стать монобольшинством и монопартией, как это произошло уже в 2019-м?

Интересный был день в моей жизни. Трудный и сложный. Я 20 числа зашел в штаб Майдана и сказал: "Ребята, хватит уже. Я иду в парламент, собираю депутатов". Дальше тянуть уже было нельзя. Послы, дипломаты постоянно призывали договариваться, идти до последнего. Заехал в парламент. Он был окружен, внутри "Беркут". Собрали каких-то технических работников, потому что даже некому было свет включить. Начали потихоньку собирать депутатов. Тогда ведь оппозиционных Януковичу депутатов было немного. От "Свободы" 37, от УДАРа 42, около 90 от "Батькивщины". Условно говоря, нас там всех было +/- 80 человек, да еще и не все пришли. А нам надо 226. Послы говорят: если хотите, чтобы была легитимность, надо голосовать карточками, каждый своей. И надо было убеждать регионалов, чтоб пришли и проголосовали. И было первое голосование, пожалуй единственное за всю историю, когда я сказал голосовать стоя. И депутаты, в честь погибших, голосовали стоя.

А вы понимали, что это проголосованное решение может быть обжаловано? Что способ устранения президента, который был избран Радой, не прописан в Конституции и может быть обжалован?

Да. Но тогда в любую минуту каждый из нас мог погибнуть. Поэтому было безразлично - обжалуют ли, нанесет ли это вред чьему-то имиджу... Неважно. На моих руках ребята кровью истекают, а я должен думать, что со мной будет? Главное на тот момент было убрать Януковича и убрать "Беркут". Точка.

2014 год был непростым не только для "Свободы", но и для государства. Началась аннексия Крыма, потом война на Востоке. Вы сейчас думали над тем, что тогда события могли бы разворачиваться по-другому? Был какой-то шанс у страны избежать того кровавого пути, который мы прошли?

Опыт управления страной у украинцев незначительный. Взаимоотношения с партнерами также. Думаю, если бы мы имели больше опыта, понимания того, как себя ведут наши партнеры - дипломаты других стран, послы - мы бы, наверное, исходили б из других мотиваций. К примеру: когда Янукович не подписал евроинтеграционные документы, когда люди вышли на Майдан, к нам прибежали послы и сказали: ничего не делайте. Как ничего не делайте?! Он разворачивает страну в сторону России! И это постоянное сдерживание нас, попытки заигрывать с Януковичем. Требования, что надо договариваться с Януковичем, иначе это силовой захват власти и они нас не будут поддерживать. Если бы мы тогда имели больший опыт, наверное мы бы по-другому с ними разговаривали. Если бы наши знания - как себя вести с иностранными партнерами, как учитывать их резоны, их желание - были большими, возможно что-то бы пошло иначе.

Это же касается и аннексии Крыма. Потому что, очевидно, и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, и все тогдашнее руководство хотели сделать больше, чтобы избежать оккупации Крыма, но именно послы западных государств постоянно удерживали Украину от силовых действий несмотря на очевидную угрозу национальной безопасности.

Яркая тогда была позиция министра Игоря Тенюха, который пришел с совещания СНБО и сказал: "Все, Руслан, я кладу на стол заявление об увольнении. Моя позиция как адмирала - надо воевать, надо выводить войска, все, что там есть". А Яценюк возражал, говорил, что Запад нас не поймет.

Я к тому, что и Турчинова, и Яценюка, и других политиков очень часто упрекают, что они потеряли время, что-то не сделали... Поэтому я и спрашиваю, могло бы быть по-другому?

Ну наверное же могло. Здесь надо было проявить характер.

Характер всех без исключения руководителей?

Да. руководитель должен проявить характер и взять на себя ответственность. Они этого не захотели сделать.

Но это буквально несколько дней было для этого?

Тут всегда есть момент: да или нет.

После проигрыша на парламентских выборах вашей силы вы попали на Восточный фронт старшим сержантом в 44-ю артиллерийскую бригаду. Вы едва ли не единственный руководитель "Свободы", который ушел на фронт и воевал.

Не совсем так. Я пошел с друзьями, а это народные депутаты, Алексей Кайда, Маркиян Лупачак. Здоровые мужчины, условно молодые, которые могут себе позволить это сделать. Вот мы трое вместе пошли в военкомат. Андрей Тягнибок, родной брат Олега Тягнибока, ушел в добровольческий батальон "Сич". У меня была военная специальность, командир орудия, поэтому я пошел в Вооруженные силы. Нас не хотели брать. Когда мы проходили медосмотр, не хотели подписывать документы. Нас же узнали, говорили, мол, зачем вы это делаете, это опасно. Когда попали уже на Яворовский полигон, на учебный пункт, всех разобрали, а нас троих никто не берет. В конце концов все трое пошли в артиллерию. Я в этом подразделении потом учил, потому что не так много было артиллеристов, надо было людям объяснить, как с той пушкой работать. Нас не хотели выпускать из учебной части. Говорили: "Вы думаете, что когда вы приедете на передок, с той стороны не будут знать, что вы здесь? Будут знать. Вы понимаете, что вы нам проблемный? Вы только появитесь на передке, там будут ДРГ, будут обстрелы. Ну зачем вы нам?" Я даже пригрозил, что если не отпустят, я устрою скандал. Я был в артразведке. Это очень интересный опыт. Это люди, которые на передке и даже немножко дальше. Закончил я в Попасной. Думаю, что самый большой мой вклад - это и тогда, когда служил, и сейчас, когда приезжаю, ребята говорят: "Слушай, я тебя где-то видел. Так это ты тот, что был там? И теперь здесь вместе с нами?" То есть, этот механизм, когда ты на высоких должностях, и здесь с ними в окопе сидишь. То есть, уверенность в том, что, даже если ты и не власть, но был властью и теперь вместе с ним - это единство власти и людей. Это, наверное, самый большой мой вклад.

Уже после фронта, в 2015 году, вы баллотировались на должность городского головы Львова. Во втором туре вы проиграли Андрею Садовому. Вы действительно хотели быть мэром Львова?

Я львовянин, я был депутатом горсовета. Я ориентируюсь в городском хозяйстве и видел направление, к которому вела тогдашняя власть. То есть, это направление не развития города, это совсем другой вариант. Поэтому я считал, что это надо менять. Я имел мало времени для избирательной кампании, не раскручивался во Львове. Но за три недели, хотя никто не верил, что такое может быть, я прошел во второй тур.

Но вы не оставляете мысли стать мэром Львова.

Никто не родился никем. Это должность для работы. Львовяне нанимают. Если есть знания и желание сделать, то делай.

Хочу спросить об эпизоде, который в 2016 году обнародовал Сергей Лещенко. Когда он говорил о так называемой амбарной книге Партии регионов, то утверждал, что "Свобода" каким-то образом получала финансирование от Партии регионов. Прошло три года. НАБУ не предоставило доказательств этого. Кто-нибудь из представителей "Свободы" пытался оспорить, засвидетельствовать, что этого не было?

Я считаю, что доказывать, что ты не верблюд, неправильно. Кто только за 28 лет не распространял слухи о механизмах финансирования "Свободы". Кого только среди условных спонсоров не было. И ФСБ, и Моссад, и диаспора, и Коломойский, кто только нас не финансировал. Только один вопрос - где же деньги? Я - много лет руководитель штаба. Практически я отвечаю за избирательный процесс. И мне очень интересно, куда ж деньги делись. Нам бы они очень пригодились. Количество членов, около 30 тысяч, позволяет нам чувствовать себя уверенно. Вы не найдете в сегодняшнем политическом многообразии партии, которой 28 лет. Есть сетевые проекты: собрались - разбежались. Например, сегодня в монобольшинстве из 254 членов фракции 222 не являются членами партии "Слуга народа". "Свобода" - это идеологическая партия. Люди пришли в нее из идеологических соображений и сознательно выполняют указания руководителя - без приказов, без зарплаты. То есть, это люди, у которых есть свои убеждения.

В 2019 году вы баллотировались на президентских выборах как единый кандидат от националистов. Но выборы эти не были для вас успешными.

А почему? А остановитесь. Какое мы место получили? Девятое. 1,62 процента, но девятое место.

То есть, это были успешные для вас выборы?

Я бы не говорил, что это для националиста неуспешные выборы. Это националист показал, что он входит в десятку крупнейших людей Украины, которых украинцы признают. Он показал, что можно бороться с кем угодно и достигать результата.

Хочу упомянуть и Олега Тягнибока. Он едва ли не первый раз не баллотировался на президентских выборах. Почему он уступил Руслану Кошулинскому?

Надо отдать ему должное. Ради победы, ради объединения. Это классический европейский политик и классический европейский шаг. К примеру: в Польше от партии ПиС Квасьневский не баллотировался в президенты, а выдвинули другого кандидата, который мог бы победить. Так Дуда и победил. Филарет ради объединения церкви снял свою кандидатуру. И это был правильный шаг. Так же и мы объединили усилия националистических партий. И было бы неправильно, если бы кто-то из руководителей этих партий был выдвинут.

В каком состоянии сейчас находится ВО "Свобода"? Как вы бы определили свое место в современной украинской политике?

Мы националистическая партия со своим мировоззрением. Мы совершенствуемся, мы смотрим, что нужно осовременивать в нашей деятельности, как надо максимально эффективно доносить свою позицию, убеждать людей, что будущее Украины в развитии по националистической идее.

Вы публичный человек. Какую вы о себе читали самую большую чепуху? Что пишут такого, что совершенно не соответствует действительности? Мы пытались найти какой-то на вас компромат, а он очень плохонький. Например, что вы в 2012 году пытались выкинуть из сессионного зала горсовета начальника департамента общественного транспорта.

Такое действительно было. Под новый год он изменил схему движения городского транспорта. На улице минус 20, люди выходят и не знают где что едет. Я тогда сказал, что он не зайдет в зал, пока его не уволят с должности. Он вошел. Мы помогли ему выйти. Я из спортинтерната, из рабочей семьи, из рабочего квартала. Уважение к мужчине измеряется весом его слова. Если мужчина говорит слово, он за него несет ответственность. Я сказал, что его там не будет - я это слово выполнил.

Вы, как человек из рабочего квартала, как относитесь к кварталу актерскому?

Каждый может зарабатывать на свой хлеб так, как он считает целесообразным.

Я имею в виду актерский квартал, который сейчас в политике.

Это не политическое действие, это люди, которые пришли во власть просто так. Что они будут делать - я не знаю. Мне очень больно, учитывая то, что мы сейчас теряем достижения государственности, которые очень трудно приобретались.

Ну и традиционный вопрос для всех наших гостей. Мы спрашиваем о том, какой им видится идеальная Украина. Какая она - идеальная Украина Руслана Кошулинского?

Хотелось бы, чтоб мы были последним поколением, которое боролось за Украину, которое воевало за Украину. Очень не хочу, чтобы мой военный опыт я передавал бы своим детям или внукам.

То есть, Украина мощная, богатая, современная, в которой украинец мог бы себя реализовать.

А как думаете, сколько времени для этого еще нужно?

Все относительно. Зависит от желания украинцев это сделать.

Судя по голосованию 2019 года, хочет ли этого Украина?

Это опыт созидания государства. Мы и это должны пройти. Мы же прошли путь Януковича? Мы тогда тоже заплатили очень высокую цену за то, как проголосовало большинство.

То есть, Украина была обречена пройти Зеленского?

Мы пройдем этот путь, набьем эти шишки, и нация станет еще сильнее. Эти ошибки уже не будут повторяться.

Я почему спрашиваю об этих периодах. Мне казалось в начале 90-х, когда мы выходили на студенческий Майдан, на Революцию на граните, нам казалось, что следующие поколения будут уже совсем по-другому жить.

А вы видите, как быстро меняется общественное сознание? Шесть лет назад говорили, что будет сине-желтый флаг по всей Украине, которые будут здороваться "Слава Украине"? Но это изменилось! Майдан состоялся не просто так. Мы это изменили, дали Украине другое дыхание. Да, сейчас ошибка. Ничего, мы будем побеждать и дальше.