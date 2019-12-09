Как вылечить катаракту быстро и безболезненно?
В странах Европы эти цифры ниже, потому что люди следят за своим здоровьем, посещают врачей и предотвращают заболевания.
Олег Ковригин, руководитель Британского офтальмологического центра:
"Выход на операции очень большой - это говорит о том, что социальная направляющая в Украине не очень хорошая. Люди обращаются уже тогда, когда у них есть реальная проблема. Ради профилактики обращаются немного людей"
Наиболее распространенная болезнь - катаракта и единственный метод избавиться от этой болезни, оперативное вмешательство. Ранее считалось, что основная причина этой болезни - возраст, но сегодня катаракта помолодела и врачи рассказывают, что обнаруживают эту болезнь у людей молодого и среднего возраста.
Основные симптомы катаракты:
- Если вы почувствовали, что видите не так хорошо, как раньше. А именно, предметы на которые смотрите не четкие, словно в тумане или через водопад;
- Есть повышенная чувствительность к контрастным источникам освещения.
Нужно обратиться к врачу офтальмологу!
Чем раньше выявить заболевание, тем проще будут операция и период реабилитации после нее.
Пациенты, страдавшие много лет, рассказывают, как быстро и безболезненно происходит операция.
Ольга, пациентка Британского офтальмологического центра:
"Это операция одного дня. Вечером вернувшись домой, снимаете повязку и капаете глаза."
Если же не лечить катаракту, человек может полностью потерять зрение.
Андрей Жук, ведущий хирург, Британского офтальмологического центра.
"Благодаря современным технологиям и имея модель мультифокального хрусталика, мы делаем пациентам, так называемую рефракционную замену хрусталика, когда катаракта или начальная или на ранней стадии. Пациент имеет возможность в молодом возрасте, иметь комфортное, четкое зрение и удовлетворить все свои потребности современной жизни, пользуясь всеми гаджетами, управляя автомобилем, занимаясь спортом. После операций пациенты почти не имеют ограничений. "
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