Как вылечить катаракту быстро и безболезненно?

9 декабря, 2019, 11:28

В Украине проводят 300 000 операций ежегодно людям, которые теряют зрение

В странах Европы эти цифры ниже, потому что люди следят за своим здоровьем, посещают врачей и предотвращают заболевания.

Олег Ковригин, руководитель Британского офтальмологического центра:

"Выход на операции очень большой - это говорит о том, что социальная направляющая в Украине не очень хорошая. Люди обращаются уже тогда, когда у них есть реальная проблема. Ради профилактики обращаются немного людей"

Наиболее распространенная болезнь - катаракта и единственный метод избавиться от этой болезни, оперативное вмешательство. Ранее считалось, что основная причина этой болезни - возраст, но сегодня катаракта помолодела и врачи рассказывают, что обнаруживают эту болезнь у людей молодого и среднего возраста.

Основные симптомы катаракты:

Если вы почувствовали, что видите не так хорошо, как раньше. А именно, предметы на которые смотрите не четкие, словно в тумане или через водопад;

Есть повышенная чувствительность к контрастным источникам освещения.

Нужно обратиться к врачу офтальмологу!

Чем раньше выявить заболевание, тем проще будут операция и период реабилитации после нее.

Пациенты, страдавшие много лет, рассказывают, как быстро и безболезненно происходит операция.

Ольга, пациентка Британского офтальмологического центра:

"Это операция одного дня. Вечером вернувшись домой, снимаете повязку и капаете глаза."

Если же не лечить катаракту, человек может полностью потерять зрение.

Андрей Жук, ведущий хирург, Британского офтальмологического центра.

"Благодаря современным технологиям и имея модель мультифокального хрусталика, мы делаем пациентам, так называемую рефракционную замену хрусталика, когда катаракта или начальная или на ранней стадии. Пациент имеет возможность в молодом возрасте, иметь комфортное, четкое зрение и удовлетворить все свои потребности современной жизни, пользуясь всеми гаджетами, управляя автомобилем, занимаясь спортом. После операций пациенты почти не имеют ограничений. "