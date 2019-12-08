Как Украине не превратиться во вторую Россию?

8 декабря, 2019, 11:35

Николай Княжицкий

Красные линии для Зеленского: согласится ли украинский президент на условия Путина после встречи в Париже? Почему Николай Княжицкий пойдет на акцию протеста на Майдане. А также о том, за что в России осудили студента-блоггера Егора Жукова и могут ли аналогичные репрессии повториться в Украине. Об этом и другом в новом блоге Николая Княжицкого

Надеюсь со многими из вас поздороваться сегодня лично в час дня на Майдане. Я там буду. Будет много моих друзей, много моих знакомых. Такое время - опять осень, опять Майдан. Вот и в Беларуси проходят майданы против присоединения Беларуси к России.

В Украине происходит Майдан, и власть очень боится, что этот Майдан якобы хочет помешать Зеленскому сделать какуе-то доброе дело. Вовсе нет. Я туда пойду потому, что не хочу снова оказаться в русском мире. Можно иметь квазинезависимость, иметь свое государство, а может и не иметь его, а быть частью большой объединенной России. Но если это государство не будет жить по европейским правилам и не будет отгорожено от тоталитаризма и русского мира, то оно все равно будет частью России. В самой России ничего плохого, конечно, нет. Есть там разные люди, как и везде. И эти разные люди пытаются изменить свою страну. Пытаются очень слабо, медленно, потому что сильных и ответственных людей в России, к сожалению, очень мало.

Почему я сейчас заговорил о России? Потому что я сегодня иду на митинг именно для того, чтобы мы не стали этой второй Россией. А мы нею постепенно становимся, и сейчас объясню почему. Вот в Москве сейчас идут суды по так называемому московскому делу. Я не знаю, следили ли вы за этим, я и сам сейчас не слежу за московской жизнью, стараюсь выбросить из головы все то, что нас объединяло в этом большом мире, больше смотрю на Европу. Но иногда надо смотреть и на Восток. Потому что это тоже может быть нашей перспективой, и очень реальной - с той политикой, которую проводит Зеленский.

Так вот. Происходило там так называемое московское дело. Судили молодых людей. Одного - за то, что бросил пластиковую бутылку в полицейского. У нас это тоже можно будет сделать после того ряда законов, который "слуги народа" напринимали - репрессивных, диктаторских, фактически списанных с российского законодательства прямо под копирку. Но самым интересным был Егор Жуков - молодой парень, ему 21 год.

Егора судили за то, что он, как у нас София Федына, позволил себе что-то сказать в своих роликах на ютубе. Он видеоблогер. И за то, что он как видеоблогер говорил о том, что власти нужно сопротивляться и с властью нужно бороться, но мирным путем. Все, что он сделал - это призвал мирную оппозицию к действующей в России власти, к Путину и путинскому режиму. Прокуратура требовала для него четыре года заключения. Почти как у нас требовали заключения для Софии Федыны. Неважно, что говорил Егор и что говорила София. Людей хотели посадить за слова. Егора не посадили. Ему дали три года условно и запретили быть администратором в интернете. Полный абсурд. Егор этот - очень талантливый человек. Интересно, что защищал его адвокат Илья Новиков. В Украине он защищает Петра Порошенко.

Так вот, Егор на суде выступил с последним словом, и последнее слово Егора обсуждает вся Россия. Егор говорит о двух важных вещах: о любви и ответственности. Он говорит о том, что люди разобщены, о том, что люди не солидарны. Собственно, украинское общество тоже не солидарно. И когда владыка Борис Гудзяк, еще когда служил во Франции, проводил там опрос среди украинской диаспоры, это опрос показал, что больше всего украинцы не доверяют друг другу. Это постсоветский или построссийском синдром. В России - то же самое, и об этом рассказывает Егор. Рассказывает о том, насколько важно быть вместе, насколько важно выходить вместе на протесты, насколько важно чувствовать плечо друг друга.

Это все актуально и для Украины. Особенно сейчас, когда мы начали смотреть на то, что происходит в России. Потому что угроза присоединения к этому русскому миру после соглашений, которые может подписать Зеленский, очень велика. Если он их подпишет, она тоже не меньше. Потому что сам разговор с Путиным открывает путь к тому, чтобы Путин или шантажировал Зеленского, или заставлял Зеленского полностью идти на его условия. Поэтому мы изначально были против этой абсурдной и никому не нужной встречи. Потому что после того, как она состоится, нас будут ждать очень сложные времена - независимо от того, как эта встреча пройдет.

Для того, чтобы почувствовать солидарность, для того, чтобы почувствовать любовь, для того, чтобы все-таки показать, что украинцы хотят бороться за свое будущее, приходите сегодня в 13 часов на Майдан Независимости. Это не какая-то агрессивная акция. Это абсолютно мирная акция, где будут люди, которые знают друг друга, которые вместе прошли Майдан. Часть из них воевала на фронте. Это будут люди, которые хотят сделать так, чтобы мы на Россию больше никогда не смотрели, чтобы нас это вообще не интересовало. Чтобы нас интересовало, как живут люди в Европе, а европейцев интересовало, как живем мы. Потому что интерес к нам у них полностью пропал. И не только интерес к нам. Интерес к России, на самом деле, тоже. Как и интерес к Путину, к российскому газу, к российским деньгам...

И к настоящей России, которую представляет Егор Жуков, которую унижают, которой запрещают протестовать, против которой принимают законы, никакого интереса нет. Как и к нашим новым, абсолютно диктаторским законам о судоустройстве, о ГБР, которые создаются для того, чтобы строить здесь еще одну Россию, тоже у Запада сейчас интереса нет.

Но у нас есть. и поэтому мы придем на Майдан. Там и увидимся.