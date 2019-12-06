Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве

8 декабря, 2019, 12:00

Максим Викулов

Еспресо.TV рассказывает, на что стоит в первую очередь обратить внимание в польской столице, если вы попали туда на выходные

Из всех столиц стран Евросоюза близким для украинцев - причем, ближайшей во всех смыслах - есть, бесспорно, Варшава. Деловые связи, учеба, работа сделали польскую столицу почти родным для десятков (если не сотен) тысяч наших соотечественников. Не менее популярен прекрасный город над Вислой у украинских туристов. И это - вполне естественно: ведь только полуторачасовой перелет отделяет нас от большого мегаполиса, чья деловая жизнь не прекращается ни на одно мгновение, где район небоскребов граничит со средневековыми улочками и стенами старого города, величественные соборы нависают над роскошными парками, а вездесущие велодорожки ведут к десяткам самых музеев.

Вариантов, как добраться до Варшавы - множество. В последние годы индустрия авиаперевозок между Украиной и Польшей переживает настоящий бум, постоянно открываются все новые и новые направления. Так, польский национальный авиаперевозчик LOT ежедневно осуществляет 4 рейса из Киева в варшавский аэропорт им. Шопена - причем, летает как из Борисполя, так и из аэропорта "Киев". Три раза в день можно добраться самолетами LOT в польской столице из Львова, дважды - из Харькова. Стоимость билета в эконом-классе составит, в зависимости от дат, ориентировочно 2-3 тысячи гривен.

Бюджетные перевозчики тоже облюбовали данное направление. Wizzair осуществляет рейсы из Жулян, а Rayanair - из Борисполя, а также из Львова и Харькова. Средняя стоимость билета, если покупать его заранее, в Wizzair составит около тысячи гривен, но есть варианты за 600-700, иногда - даже за 500. Билеты ирландского перевозчика обойдутся еще дешевле (при условии раннего приобретения) - около 15 евро. Регулярные рейсы в Варшаву осуществляют и "Международные авиалинии Украины".

Из Киева в польскую столицу можно добраться прямым ночным поездом. Время в пути - 16 часов, цена - 1200-1300 грн.

В последнее время из Украины в Польшу появилось также много автобусных маршрутов. Ориентировочное время из Киева в Варшаву - около 16 часов, но можно довольно долго простоять на границе. Цена из Киева - 700-800 грн, из Львова - 400-550.

Буквально 15-20 минут автобусом отделяют огромный аэропорт Шопена - главные воздушные ворота Польши - от центра Варшавы. В польской столице выделяют 2 центра: административно деловой и исторический. Знакомство с городом обычно начинают с первого.

Доминантой делового центра является Дворец культуры и науки - самое высокое здание страны, построенное в 1955 году по проекту советского архитектора Льва Руднева. 42-этажный небоскреб высотой 187,68 м (со шпилем - 237 м) выполнен в стиле сталинского неоампира и является одним из главных символов Варшава. Сейчас в здании размещены музеи, кинотеатры, рестораны, книжные магазины, научные институты, планетарий, бассейны, выставочные площади, офисы и крупнейший в стране конференц-зал на 3000 мест. На высоте 30-го этажа (114 м.) - открытая терраса со смотровой площадкой, откуда можно полюбоваться панорамой города.

Дворец культуры окружен современными высотками, построенными в конце XX - начале XXI веков. Стилистически район напоминает Манхэттен.

Знаменитая варшавская сталинка у окружении современных небоскребов

Любителей шоппинга точно порадует большой торговый центр Centrum, расположенный через дорогу от "сталинского небоскреба". Сразу за ним пешеходная улица Хмельная - атмосферное место с множеством баров и летних кафе. Вечером на Хмельной любят играть музыканты.

От делового центра Варшавы к историческому ведет улица с названием Краковское предместье - прогулочный проспект, почти полностью отдан пешеходам. Вдоль улицы расположены самые красивые дворцы и костелы города Варшавский университет и Академия изящных искусств, костел святой Анны и костел визитанток, церковь кармелитов и президентский дворец (также известный как дворец Радзивиллов). Та же находятся памятники поэту Адаму Мицкевичу и астроному Николаю Копернику. К Краковскому предместью прилегает площадь Юзефа Пилсудского (ранее называлась Саксонская площадь, а во время нацистской оккупации именовалась в честь Адольфа Гитлера). На площади - памятник самому маршалу, могила Неизвестного солдата и руины саксонского дворца, уничтоженного отступающими немецкими войсками. По площади раскинулся Саксонский сад - романтический пейзажный парк английского стиля со множеством каменных скульптур и фонтанов.

Краковское предместье приводит нас на Замковую площадь, на которой собственно и находится Королевский замок Варшавы - главная резиденция монархов Речи Посполитой с конца XVI века.

В центре площади возвышается колонна Сигизмунда - памятник королю Сигизмунду III Ваза, который перенес столицу в Варшаву из Кракова в 1596 году. По другую сторону расположены остатки городской стены.

Совсем рядом с Замковой площадью находится и Рыночная площадь Варшавы, средневековые каменные которой имеют на каждом фасаде разный узор и цвет, однако образуют единый архитектурный ансамбль. Посреди площади расположен памятник Сирене, символа Варшавы.

Между Рыночной и Королевской площадями обязательно стоит посмотреть базилику Иоанна Крестителя - главный католический храм города, построенный в готическом стиле. В нем короновались и нашли вечный покой многочисленные правители и выдающиеся деятели Польши.

Сразу же за рынком находится варшавский Барбакан - фортификационное сооружение для защиты ворот старого города. Построенный венецианскими архитекторами в середине XVI в., Он, безусловно, является одной из архитектурных жемчужин города над Вислой.

Любуясь средневековыми кварталами и готическими сооружениями Варшавы, трудно понять, что абсолютно все исторические здания на самом деле - новодел. Подавляя варшавское восстание 1944 года, нацисты - с молчаливого согласия советской армии, наблюдала с другого берега Вислы - почти полностью уничтожили город. 84% Варшавы лежало в руинах.

Программа восстановления Варшавы была самым масштабным проектом такого плана в послевоенной Европе, который продолжался до середины 80-х годов. Во время реконструкции использовались обломки исторических зданий, но большинство фрагментов создавались заново по имеющимся чертежам и схемам. Большую роль в воспроизводстве этих деталей сыграли 22 картины итальянского художника Беллотто с видами Варшавы. Там, где восстановление было невозможным, застройка велась в духе старого города. Так отстроили, например, микрорайон Мариенштат, сооружения которого стилизованы под купеческие каменные XVII века.

Музеи города

Прогулку по Варшаве невозможно представить без посещения ее музеев. Описать даже не все, а просто важные и интересные из них в рамках данной статьи абсолютно нереально. Поэтому остановимся на двух из них.

В 2014 году на территории уничтоженного нацистами бывшего варшавского гетто был открыт суперсовременный музей истории польских евреев POLIN. Стоимость грандиозного комплекса составила около 100 млн евро, что делает POLIN самым дорогим музеем Европы. Зайдя в здание, попадаем в зал с множеством интересных артефактов и мультимедийных инсталляций шаг за шагом знакомят нас с историей и жизнью еврейской общины Польши - крупнейшей в довоенной Европе.

Очень впечатляет реконструкция потолка и бимы (возвышенное место в синагогах, на котором размещается кафедра для чтения Пятикнижия) деревянной Гвоздецкой синагоги XVII века. Сама постройка, которая была в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, сгорела во время Первой мировой войны, но ее элементы воссоздали по оригинальным эскизам и фотографиям XIX века.

Зал "На еврейской улочке" является настоящей мощеной улицей внутри здания. Можно зайти в аптеку, на железнодорожную станцию, посидеть в кинотеатре, где на экране показывают черно-белый фильм. Граница между настоящим и историей стирается - ты будто на самом деле бродишь реальным еврейским кварталом.

Зал "Холокост" - страшная и удручающая. Стены завешаны оригинальными приказами времен войны, на которых на польском и немецком языках евреям обещают расстрел за малейшую провинность, из динамиков звучит грозное Halt!, выбираться приходится через лестницу, где на каждой ступеньке - название улиц, которые когда-то входили в Варшавский гетто и жители которых были почти полностью уничтожены.

В гардеробе музея стоит взять аудиогид - плеер с наушниками, расскажет о каждой экспозиции, у которой вы остановитесь. Среди доступных языков есть и украинский.

Добраться можно пешком из Старого города, по дороге осмотрев грандиозный монумент варшавского восстания и огромный комплекс китайского посольства.

Следующий пункт значительно веселее. В прошлом году на территории бывшего водочного завода Koneser открылся Музей польской водки. В цехах неоготического здания конца XIX века собрано производственное оборудование, раритетные печи, машины для дистилляции и несколько сотен других экспонатов. Работники музея и интерактивные экспозиции знакомят нас с историей водки и ее отдельных разновидностей и с эволюцией технологии производства. Отдельный мультимедийный стенд позволяет скомпонировать различные ингредиенты и изготовить собственный напиток - правда, только виртуальный. Следующий зал с работающими машинами воспроизводит заводской цех во время работы. А еще в одной комнате интерактивный восьмигранный стол "поведает" о традициях и обычаях, связанных с употреблением этого напитка; а специальные очки позволят почувствовать сразу несколько степеней опьянения. На стендах стоят множество бутылок водки, произведенной польскими предприятиями в разное время, включая известные марки Wyborowa и Luksusowa. В конце осмотра посетителей ждет дегустация, где можно сравнить вкус различных сортов напитка и понять, какая водка есть на самом деле "твоей".

Посещение музея можно совместить с прогулкой по улочкам Праги - единственного района города, который не был уничтожен во время войны.