Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать

6 декабря, 2019, 07:11

Игорь Бондарь-Терещенко

В этих книгах - истории не о небожителях, а об обычных "работниках пера", как недавно называли писателей. Более того, секреты мастерства авторы раскрывают для того, чтобы научить и писать, и зарабатывать этим на жизнь. В том числе - скандалами, интригами, тайнами

Габриэль Гарсиа Маркес. Скандал столетия. - Л .: Издательство Анетта Антоненко

К книжной серии "Writers on Writing", в которой публикуется этот сборник колумбийского классика, изданный при поддержке Украинского культурного фонда, войдут до сих пор не переведенные на украинский публицистические произведения и эссеистика всемирно известных авторов и украинских писателей. В частности, что касается культового автора «Ста лет одиночества», это вполне уместно, ведь Маркес изначально был газетчиком; журналистика в определенном смысле была его первой любовью и, как всегда первая любовь, самая устойчивая. Эта профессия стала его первой опорой как писателя, поэтому не удивительно, каким профессионализмом выписаны эти тексты. Среди которых и "Нищета писателя", и "Мой личный Хемингуэй", и "Как написать роман?", А также "Дорожные байки" с "магическим Карибами" и целой коллекцией из наработок газетчика, в котором дело Рыжей Дженни перемежается с выступлением Че Гевары, а музыка Бартока звучит вместе с песнями "Битлз".

Стивен Кинг. О писательстве. Мемуары о ремесле. - М .: Клуб Семейного Досуга

Эта книга от Короля хоррора - не просто откровенный иронический рассказ Кинга о его первых литературных потугах и отказах; успехе и славе; пагубных привычках и их преодолении; страшной аварии 1999 года, которая заставила писателя переосмыслить жизнь; и наконец, о любви к женщине, которая разделяет с ним самые большие радости и поддерживает в горькие мгновения. Это также - ценное пособие для авторов всех жанров, которые хотят писать лучше и уметь «продавать себя»: основы стиля, работа с сюжетом и героями, редактирование собственных произведений, пути вхождения на рынок и поиски своей ниши. Все это подкреплено живыми примерами, как надо и не надо делать - включая ранний черновик собственного рассказа Кинга, с авторскими рукописными примечаниями.

Стивен Кинг, иногда сам удивляясь, показывает, как сюжеты его книг коренятся в жизненных приключениях и наблюдениях, вырастают из совершенно неожиданных деталей, как автор может принимать героев и события из жизни - но и сами придуманные им герои и события готовы тоже войти в жизнь автора со страниц его книг.

Чак Вендиг. 250 фишек, которые должен знать писатель. - М .: Фабула

История книг такого рода начиналась с "Алхимии слова" Яна Парандовского, где нам рассказывали, например, кто из классиков нюхал моченые яблоки или сидел в ванне, чтобы написать классный текст. Зато автор этой книги, так же приводя примеры из писательской жизни, дает не менее практичные, но более грубые советы. Возможно, именно так их легче усвоить? Скажем, употребляя пикантное слово в разговоре с любимой или вставляя непременное "фак" в болтовню с другом.

"Вы хотите, чтобы ваша свинья бежала быстрее, - добавляет он, - смажьте ее анус лубрикантом и запихните ей в задницу ракетный двигатель, его создали в NASA. Если вы хотите, чтобы ваш рассказ читался быстрее, его можно ускорить с помощью диалога" . Таким образом, автор сделал то, в чем крайне нуждались, но не признавали большинство авторов: он предложил феноменальную книгу о реальном писательском мире и сделал ее доступной и понятной для широкой общественности.

Анджей Стасюк. Как я стал писателем. - Брустуров: Дискурсус

Автор этой книги спрашивает, как он стал писателем, а мы удивляемся, поскольку иначе и быть не могло - в этом космосе старых вещей, людей и улиц, на которых он вырос. Поэтому стоит перечислить, и текст готов. Таким образом, книга Стасюка - это ревизия прошлого и одновременно заботливая каталогизация предметного и эмоционального мира. "Сигарети "Каро" були в м’яких блакитних пачках. Коштували двадцять злотих. "Клубні" – чотири п’ятдесят. Це був серйозний розрив. Тепер уже так нема. Найохочіше ми курили екстраміцні без фільтра, бо найдужче шкодили. Потім вони кудись зникли і ми мусили вдовольнятися абичим. Але поки не пропали, то коштували спершу десь шість п’ятдесят, а потім десятку. Жовта смужка і чорні літери. Поки з них не вилетів тютюн, були товщиною з мізинець. Ми вірили, що вони мають щось спільне з жетанами. Не мали".

Леонид Ушкалов. Что такое украинская литература? - Л .: Издательство Старого Льва

Таким мог бы стать учебник по литературе - веселым и дерзким, как Буратино в Стране невыученных уроков. Именно "уроки литературы" - так называлась рубрика Леонида Ушкалова, которую он целый год вел в "Украине молодой", и чьи выпуски легли в основу этой книги. Знакомые со школы классики становятся в ней героями пусть и не вымышленных, но уж точно хорошо забытых историй. Особенности национального смеха, литература и футбол, еда и напитки украинских поэтов - вот модус разговора, который избрал автор книги для такого, казалось бы, скучной предмета, как украинская классика.