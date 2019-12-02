Игорь Яковенко: У Зеленского четыре способа политического самоубийства в Париже. Надеюсь, он этого избежит

2 декабря, 2019, 19:01

Антин Борковский

Игорь Яковенко, российский оппозиционер, журналист, экс-депутат Госдумы России от партии "Яблоко" в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" - о четырех наиболее угрожающих сценариях Нормандского саммита

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У нас, в Украине, создается впечатление, что Кремль от жестокого штурма перешел к другой стратегии - поглощение украинского суверенитета по частям. В пользу этой теории свидетельствует даже последнее заявление Путина к своим телевизионным шавкам, что, мол, "сколько можно говорить об Украине? Давайте поговорим о России". Такое впечатление, что Кремль сейчас пытается замотать биту чем-то мягким, чтобы оглушить Украины и перейти к своим дальнейшим стратегиям.

Думаю, что Путина полностью устраивает этот вариант "ни мира, ни войны", при котором в Украине царит хаос и гибнут люди. Путина абсолютно устраивает вариант следования Минским договоренностям. Кстати, хочу зафиксировать одну, мне кажется, очень важную вещь, которая не слишком часто присутствует в украинских медиа и вовсе не присутствует в российских. Дело в том, что Минские договоренности, согласно международному праву, является юридически ничтожным документом, поскольку они подписаны под угрозой силового давления. По ситуации, которая должна состояться 9 декабря 2019 года, в понедельник, то я думаю, что у Зеленского есть четыре способа закончить политическим самоубийством. И все эти четыре способа известны. Если Путину удастся перевести разговор в газовую сферу, перевести Зеленского в партер, затолкав его в газовую трубу. Я надеюсь, что у Зеленского все-таки хватит понимания того, что на газовую тему ему не стоит "съезжать". Есть, конечно, второй очень хороший способ закончить жизнь политическим самоубийством, "увидеть Париж и - умереть" - это вариант, при котором Зеленский почему-то соглашается на проведение выборов в "Л/ДНР" без контроля над украинской границей. Третий вариант политического самоубийства - это полная, абсолютная и тотальная амнистия для террористов "Л / ДНР", независимо от того - есть на них кровь или нет на них крови. Понятно, что интеграция этих людей в политическое и административное пространство Украины - это политическое самоубийство. Я надеюсь, что все-таки в окружении Зеленского, и у самого Зеленского есть точное понимание, что вот здесь вот красная кнопка срабатывает.

Я бы все же диверсифицировал окружение Зеленского и самого Зеленского, потому что мы видим, как свита играет короля, и те или иные решения принимаются кулуарно, и уже потом подаются, а Зеленский облизывает брови и говорит "я там разберусь, Коломойский - не президент" и так далее.

Дело в том, что на самом деле у Зеленского до сих пор не было вот такого серьезного испытания. Вот до сих пор еще не было. Это - первое испытание, на котором Зеленский ответит на эти вопросы, которые до сих пор ему задают, то есть вопрос - окружение, а не окружение, Коломойский, а не Коломойский? И вообще, есть ли что-то внутри этого человека? Это очень важные вопросы. Или это просто такая галлюцинация, как многие говорят, голограмма, которую абсолютное большинство украинского народа выбрало себе в президенты? В данном случае мое мнение, как гражданина страны-агрессора, не очень важно, тем не менее, я его выскажу, если уж у нас такой разговор. Я считаю, что Зеленский - не голограмма. Я думаю, что внутри него что-то есть ... То, что он - не Спиноза, - очевидно, но он - не голограмма. Я думаю, что все-таки у Зеленского есть чувство политического самосохранения и понимание того, что его политическое самоубийство будет плохой новостью не только для Украины, но и для него лично. И я думаю, что именно чувство политического самосохранения у него сработает. В конце я хочу выделить еще одну, на мой взгляд, важную вещь, - точку, на которую будет давить Путин всей своей силой. Я боюсь, что это точка, на которую будет давить Путин, на нее же будут давить и Макрон, и Меркель. И вот здесь Зеленскому очень важно выстоять. Речь идет о требовании, чтобы Зеленский ушел на переговоры с главарями "Л/ДНР". Вот, если Зеленский в этом уступит хоть на секунду, то я думаю, что это политическое самоубийство произойдет мгновенно.

Если можно, немного детализируйте.

Во-первых, потому что этот сценарий кажется довольно безопасным. Но проведение выборов без контроля над границей - здесь очевидная угроза. Всем, любому ребенку понятно, что это интеграция вот этой раковой опухоли в организм Украины. Да, здесь угроза очевидна. Полная, тотальная амнистия для боевиков, для террористов тоже понятна. Эти люди, которые вчера убивали, они будут находиться на одной территории с теми, кого убивали.

Я вспомнил о так называемой бериевской амнистии, которая должна была канализировать те или иные политические процессы после смерти Сталина.

Очень логично. Хотя здесь еще страшнее. Поэтому во время бериевской амнистии - там уголовников выпустили, а здесь выпускают людей, которые вчера еще открыто стреляли. Забрали линию фронта и предложили людям, которые вчера друг друга убивали, жить вместе. Это очень сложная история. И здесь все настолько очевидно, что дальше некуда. Ну, и в конце газовая тема. Для сторонников Зеленского это может быть неприятно, но очевидно, они согласятся, что Путин, как газовый переговорщик в несколько раз опытнее, чем Зеленский. Он сто лет занимается этим, газ - это для него все. Конечно, он задушит и отравит Зеленского этим газом, затолкает его в трубу. И уже его просто не выпустит. Это понятно, это все очевидно. Что касается переговоров с главарями "Л / ДНР", то, мне кажется, вероятность того, что можно затолкать в эту ловушку Зеленского, она больше, потому что совершенно очевидно, что здесь вроде ничего страшного. Путин может сыграть как опытный вербовщик. Он просто может притвориться своим парнем и сказать "Слушай, ты же нормальный парень, это же твои граждане, твоей страны, почему бы тебе не поговорить с ними? Ты же говоришь с националистами, ты вот говорил с этими ребятами, которые там стояли не давали войска развести. Ты вот с ними говорил, ты нормально с ними говоришь. Ты хороший переговорщик. Пойди, переговоры с ними ". И вот этот соблазн ... И я думаю, что и Меркель, и Макрон, которые сейчас довольно сильно подвергаются давлению Путина, они могут участвовать в этом. И Зеленский может решить, что это - эта мелочь, которой можно уступить. Тогда Путин получает все. Тогда Путин получает от этих переговоров все! Потому что этот конфликт мгновенно переходит ...

... С международной плоскости конфликт переходит во внутренне украинский формат.

Да. Тогда это - внутренне украинское дело. Зеленский садится за переговоры и тогда вообще какое дело Европе - Франции, Германии - до этого конфликта? "Вот эти ребята сами там договорятся. Они уже договариваются". Тогда вообще все рушится. Россия тогда становится над схваткой. Россия будет просто кричать: "чего вы к нам пристали с этими санкциями? Это же украинцы между собой, это внутренний спор украинцев между собой". Россия перестает быть агрессором. Крым вообще навсегда забывается, потому что "при чем здесь Крым? Вот эти ребята договариваются, пусть они между собой все решают". На самом деле, мне кажется, вот это - самая страшная угроза.

В свое время, удалось пропихнуть так называемые Харьковские соглашения, что по своей сути и стало точкой отсчета невозврата Януковича в украинскую большую политику. То есть, именно тогда это и началось. Вот сейчас есть впечатление, что, возможно, Кремль выманивает Зеленского поближе к так называемой медвежьей яме, засыпанной розами, лилиями и другими миротворческими лаврами, чтобы действительно потом толкнуть его на колья украинского гнева, когда украинские граждане поймут, что на самом деле произошло. И тогда - хаос.

Этот сценарий он неприятен не только для Зеленского и его окружения, потому что действительно они попадут на колья - это образ очень точный - но и для Украины в целом. Я сейчас вижу еще один очень серьезный соблазн - это соблазн для оппонентов Зеленского действовать в логике "чем хуже, тем лучше". И я вижу и слышу - мы же все таки живем частично в одном информационном пространстве, через социальные сети все видно и все слышно - как очень много оппонентов Зеленского, которые разъяренные его президентством, не верят ему, - справедливо-несправедливо, что там обсуждать - они сейчас очень хотят этого. Они хотят, и видно это злорадство: "давай, давай, ты попробуй сдать Украину, а мы потом тебе на улице все покажем". Да, покажем. Покажем, - говорю я оппонентам Зеленского. Но в значительной степени это будет очень серьезный политический кризис. И поражение Зеленского и его политический позор очень дорого будет стоить Украине. Поэтому я представляю ситуацию так - независимо от отношения к Зеленскому, оно может быть в диапазоне от сдержанного до резко негативного, - Зеленский сейчас является точкой приложения давления политических сил Украины. Мне кажется сейчас самое главное - это давление в диапазоне опять таки от рационального объяснения к просто демонстрации кольев украинского гнева, на который он обязательно столкнется всем своим политическим телом в том случае, если одну из этих четырех красных линий он перейдет.