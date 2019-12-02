Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает

2 декабря, 2019, 14:46

Портников Виталий

Украинские политики соревнуются между собой, кто сможет наиболее жестко высказаться относительно заявления председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей

Понимание того, что слова Володина – это не какая-то там публицистическая угроза, не пропаганда, а предупреждение, в Киеве полностью отсутствует.

Володин – не ведущий телевизионных программ и не рядовой депутат декоративного российского парламента. Он – один из архитекторов путинской системы и член Совета безопасности России. Последнее совещание постоянных членов этого органа, который и принимает решения по принципиальным вопросам российской политики, состоялось 25 ноября. В перечне участников совещания фамилия Володина стоит первой, хотя это и не соответствует порядку русского алфавита. Зато соответствует кремлевской "табели о рангах".

Главной темой этого совещания была ситуация на юго-востоке Украины. И то, что второй по рангу после Путина участник дискуссии через несколько дней после ее проведения говорит о выходе из состава Украины ряда областей – свидетельство того, что решение о таком выходе уже принято и список областей, которые должны быть присоединены к оккупированным районам Донбасса, уже составлен. Осталось только дождаться "нормандской встречи" и продемонстрировать "неконструктивность" Зеленского.

При этом совершенно не важно, как сам Зеленский на встрече будет себя вести. Переговоры с ним – всего лишь возможность для легитимизации дальнейшей агрессии. На "встрече четырех" Путин будет демонстрировать западным партнерам неуступчивость Зеленского – даже если Зеленский будет максимально уступать. А на встрече вдвоем пригрозит коллеге физической ликвидацией, если Зеленский вздумает помешать оккупации Востока. Ну а потом будет готовиться к осуществлению решений своего Совбеза.

Если бы слова Володина были бы восприняты адекватно, украинский президент должен был бы заняться укреплением рубежей на востоке страны, усилением позиций спецслужб в таких городах, как Одесса, Харьков и Мариуполь, изгнанием из своего окружения людей, которые рассказывают ему небылицы о возможности договориться с Путиным. Но, конечно, ничего этого не будет.

Все окончится соревнованием на жесткий ответ Володину и потерей новых территорий.