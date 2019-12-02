Олег Рыбачук: Предлагая газовую схему, Медведев говорил "кэш, так кэш", а речь шла о 2 миллиардах долларов

2 декабря, 2019, 17:49

Антин Борковский

Олег Рыбачук, бывший глава секретариата президента Ющенко, экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции, основатель движения "Честно" в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" - о цене газовых схематозов, карт-бланше для Коломойского и режиме отвлечения внимания от Нормандского саммита

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Я неоднократно слышал обещания о дешевых ценах на газ и суперконтрактах. Мы знаем, чем все это завершалось - прокладками, в которые были задействованы те или иные "фирташевские" структуры? Или еще какие-то уголовные или полукриминальные схематозы.

Со мной тоже проводили переговоры о том, что "схема должна остаться, пусть система работает". Удивительно, нам тогда газ был дешевле, чем цена, за которую россияне закупали газ где-то в Туркменистане, что было экономически совершенно непонятно. Затем он как-то смешивался, но ключевое слово - прокладки. На моей памяти в украинско-российских газовых отношениях никогда не было подписано прямых контрактов "Газпром" - "Нафтогаз". Всегда борьба шла за то, какая фирма, структура, олигарх будет сей прокладкой. Вот последний - Фирташ, сейчас он в тяжелом положении, поэтому может быть то, что мы подозреваем. На самом деле, активная борьба, активные переговоры сейчас идут с частью украинской власти, потому что это фактически та взятка, которой Россия покупала каждую украинскую власть, начиная с Кучмы, потом Ющенко. Всегда была прокладка и всегда часть доходов предлагалась украинской власти, а это суммы немалые. В мои времена речь шла о том, что в год украинская власть могла получить до двух миллиардов долларов по своему усмотрению. Так мне говорил Дима Медведев: "вам же деньги нужны, у вас там выборы". Вот поэтому, об этом сейчас никто не говорит, но что-то мне подсказывает, что тут собака порылась, в этих нюансах. Вы правы, потому что, когда начинается цена о дешевом газе, - это значит, что здесь предлагается пакет и этот пакет очень токсичен.

Вы упомянули Диму Медведева. Насколько я понимаю, речь идет о русском Дмитрии Медведеве, который или премьером тогда был, или президентом.

Он был главой Администрации Путина и он был главой наблюдательного совета Газпрома. В двух ипостасях. Потому что у них, Вы знаете, Газпром - это Кремль, а Кремль и Газпром - это внешняя политика.

Те вот упомянутые пара миллиардов. Речь шла о "кэше" или о каких-то теневых схематозах?

Вы будете очень удивлены, но когда я спросил, мне сказали: "кэш, так кэш", то есть - это ваше решение, это ваши деньги. Представьте себе, что у вас есть два миллиарда и они никому не подотчетны, непубличные - и это ваша часть. "Вы власть", - говорили мне тогда в Кремле. "Ну вот вы победили, вы власть, мы работаем теперь с вами. Ранее мы работали с прежним режимом. Принцип такой: "вам же же деньги нужны, у вас там выборы, партии", - прямым текстом.

Мы понимаем, как поменяли руководителя Энергоатома, так, возможно, проведут те или иные ротации и лишние "чужие" свидетели могут исчезнуть и уйти в отставку. А как может среагировать Запад на это?

Во-первых, тогда Запад сразу среагировал. Тогда мне американский посол, это было в Новый год, когда я вернулся, помните, они нам на новый год краники перекрыли, и его первая фраза была: "Welcome to corruption club, Oleh", что означает "Поздравляю в клубе коррупционеров, Олег ". Ну, он приветствовал не меня лично, а новую украинскую власть, после того, как мы договорились, что будет посредник. Сейчас у меня нет основания говорить, что сейчас это происходит. Сделать это незамеченным будет невозможно, мы можем это отметить по риторике, когда наше общественное мнение начнут готовить к тому, что Вы сказали, что у нас может быть чрезвычайно дешевый газ, мы восстановим прямые поставки, но это будут наши условия. Вот в этом случае Путин даст нам возможность представить это, как нашу победу, хотя на самом деле это будет его победа. Если во всех ситуациях он каждый раз воровал в Украине победу - в обмен пленными он вставил свою тему - свидетеля важного для Нидерландов - он каждый раз портил, то сейчас нас могут выставить победителями. Но пока я не вижу этого. Мы будем следить за тем, что будет вбрасываться в общественное мнение, пока я вижу попытку связать поставки газа с федерализацией, с тем, чтобы заставить Киев говорить напрямую с сепаратистами. Позиция, от которой Зеленский отказывался неоднократно, ну, "но везде должны быть компромиссы, нужно договариваться, чтобы перестали стрелять" и это все сейчас вбрасывается в информационное пространство и я понимаю, что о многих вещах мы вообще не слышим, но попытка, чтобы свести все это в одну кучу. Чтобы в обмен на газ нас фактически заставили признать нелегитимными республики и далее речь идет о том, что от нас требуют до конца года продлить старый закон об особом статусе.

Но уже не как временный закон, а как постоянно действующий.

Абсолютно точно. Но украинская власть и президент - они же говорили совсем другое. Они говорили и продолжают говорить, что мы пересмотрим этот закон и будем писать этот закон в консультациях с широкими кругами общественности, переселенцев, международных организаций. Что это будет очень публичный процесс. И, когда ваши журналисты-коллеги спрашивают: "Но люди добрые, посмотрите, 30 декабря либо 31 декабря истекает этот закон об особом статусе, сейчас уже декабрь, в парламенте не существует вообще ничего!" Тогда нам сказали, знаете, надо подождать, чем закончится встреча в Париже. Поэтому все это такое поливариантное.

Последние акции под Национальным банком Украины. Насколько я понимаю, хотят сбросить главу Нацбанка в той или иной степени под давлением титуханизированной общественности свидетельствует о том, что Коломойскому дальше зеленый свет.

Президент отреагировал, президент даже подчеркнул, что президент Украины не Коломойский, а президент Украины - Зеленский.

Очень глубокий вывод ...

Что интересно, я на днях был у Нацбанка и это, конечно, жалкая картина, потому что так, как Вы и сказали, там мальчики какие-то всякие вещи там делают, сжигают какое-то чучело, театр маленький делают, но совершенно нет ощущения, что это форма народного протеста. Очень мало прессы, между прочим. И здесь, я думаю, что здесь не только Коломойский. Рабинович всегда гордился тем, что он заставил уйти в отставку Гонтареву. А из решения правительства о том, что "Приватбанк" убирается из-под руководства Минфина и передается в управление Кабинета министров, чтобы не допустить возвращения его Коломойскому, я, конечно, тихонько неистовствую. Есть какой-то просто олигарх, который вывел из банка почти шесть миллиардов долларов. Украинская власть туда влила кучу денег. Сейчас это несчастье возвращается и вся украинская власть думает, как от него защититься, потому что он может выиграть суд, а его заявление о том, что я "Приватбанк заберу", оно было сказано очень публично, очень борзо и быковато. И очень странная ситуация, мы передадим акции в Кабинет Министров, но не реагируем по существу. Уголовных дел против Коломойского нету. Есть очень четкая позиция со стороны Международного валютного фонда, с которым у Коломойского свой диалог. Поэтому это странно. Ослунд как-то говорил о том, что неужели позиция украинского президента настолько слаба, что он не имеет влиятельных аргументов на поведение олигарха, который просто, накануне визитов валютного фонда, фактически разрушает возможность Украины подписать соглашение с МВФ. Это очень странно выглядит.

Мы сейчас можем поссориться с Международным валютным фондом, мы можем действительно по-тихому, начать мутить те или иные газовые сделки с "русским" для того, чтобы потом объяснить: "видите, вот они харьковские соглашения по-новому, которые действительно позволят украинским гражданам жить лучше, а эта ваша прозападная европейская суета ни к чему не привела ". И бабушки из Слобожанщины радостно захлопают и не только на Слобожанщине.

Фактически эту программу озвучил и Коломойский, его там просто порвало, он заболел геополитикой и сказал, что ни Штаты, ни Европа не хотят, не могут, не будут, а шанс - Россия, которая предоставит нам сто миллиардов - возможно в том числе речь идет и о дешевом газе - и только в союзе с Россией у нас есть будущее. На что Зеленский бурно среагировал, он сказал, что он президент, которого избрали украинцы и это украинскому обществу, украинскому народу решать, куда мы идем и украинское общество давно определилось, что мы идем в Европу, мы интегрируемся в Европу и ни о какой России речь не идет. То есть у них какой-то такой диалог, чуть ли не как равнозначных партнеров. Коломойский дает свою версию, Зеленский напоминает о формальных вещах, но по сути Коломойскому по морде пока никто не дает и его заявления становятся все наглее. Как это продать? Я с Вами согласен. Вот сейчас начнется. Все завязывается в такой узел, который реально напоминает мне ситуацию после 2005 года, когда Россия с нетерпением ждет, чтобы пришли холода, чтобы была потребность в газе, на этот раз, правда, мы же запаслись газом. Просто тут еще и совпало, что имеем эту встречу нормандскую, на которую сейчас смотрят, как на ключ от многих замков. И каждая сторона пытается найти какое-то решение и объяснение. Это будет 9 декабря, а вскоре будет католическое Рождество. То есть это последнее событие года, последние переговоры. В том же Брюсселе следующий раунд переговоров по транзиту газа тоже будет в первой половине декабря, в конце года. Все сошлось во временные рамки таким образом, что прояснять и комментировать мы уже будем на праздники, когда у людей появляются другие прерогативы.

Танцы вокруг оливье, елки и так далее. В то же время мы понимаем, заработает новое законодательство и антикоррупционные органы с удвоенной силой начнут дотряхивать украинскую оппозицию в парламенте, которая даже не будет иметь чем прикрыться, речь идет о иммунитете. Последние дела с Марусей Зверобий, Софией Фединой свидетельствуют, что в принципе, в различных антикоррупционных органов могут появляться те или иные политические аппетиты, кого, так сказать, потреблять по указанию какого-то там "бая!.

С голосом, похожим на голос главы Офиса. Да. Идет определенный "зондаж" настроений. Как оно пройдет, как оно будет принято обществом, возможно, общество сейчас и не будет особо реагировать. Здесь ничего нового нет. Я не очень уверен в том, что ребята из НАБУ или еще откуда-то, будут с большим энтузиазмом будут выполнять политические заказы. Есть же большой опыт их предшественников. Сколько раз правоохранители втягивались в эти собачьи политические бои. Никогда для них это не заканчивалось хорошо. Затем всегда они становились крайними, они становились "козлами отпущения" и, возможно, у них должен был появиться инстинкт самосохранения, потому что они же прекрасно знают об этом, особенно руководство. Разговор голоса похожим на голос Трубы, с голосом похожим на Богдана, об этих заказах... Фактически скандалы, в украинских условиях - это подмена политики. Мы, вместо того, чтобы накануне Парижа вести дискуссию, я слышал от "Голоса" о какой-то комиссии, которую объединенная оппозиция предложит Зеленскому, о программе действий, какие-то свои директивы для Парижа, но об этом мало кто слышит. А вот о том, что называется скандалами, мы слышим каждый день и на самом деле это дебилизирует общество. Ну вот, что там жена Нетаньяху выбросила хлеб, которым ее угостили, или история о платье первой леди, которое возмутило императорскую семью. Мы об этом радостно все говорим. Этот способ переключения внимания и он дальше продолжает использоваться.