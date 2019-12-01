1 декабря, 2019, 13:09

Николай Княжицкий

Чем обусловлено стремительное падение рейтингов президента Зеленского и поддерживают ли 73% нынешний курс власти на сближение с РФ, закупку российского газа и "договорняки" с Путиным о "мире" на Донбассе

Накануне Нормандского саммита, во время дискуссий о покупке российского газа, о многих других наших проблемах нынешняя власть говорит, что они якобы выполняют волю 73 процентов. Эти 73 процента стали магической цифрой, которой прикрываются все, кто хочет так или иначе вернуть олигархическое безвластие, которое мы так до конца и не преодолели, изменить геостратегическое направление развития Украины, отказаться от НАТО, снова попасть в сферу российского влияния. Почему все это происходит? Снова ссылаются на эти 73 процента.

Ну, во-первых, никаких 73 процентов сегодня уже нет. Потому что рейтинг Владимира Зеленского упал. Как показывают исследования Киевского международного института социологии, этот рейтинг сейчас составляет 52 процента. А были ли они, эти 73 процента, которые якобы голосовали за возвращение в Россию, за покупку российского газа, за сдачу интересов Украины, по популистские лозунги... Были ли эти люди? На самом деле - нет. Если мы посмотрим на результаты голосования в первом туре, то за Владимира Зеленского на выборах 2019 года проголосовали всего 30 процентов, а за Петра Порошенко на выборах 2014 года - 54 процента избирателей, что намного больше.

Эти 73 процента избирателей - это некий ситуативный союз избирателей разных кандидатов, которые не баллотировались во втором туре, которые в результате гибридной войны готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы не за Порошенко. Потому что, напомню, Порошенко был в то время главным врагом России, и все инструменты российских спецслужб были направлены на то, чтобы Порошенко не выиграл эти выборы. Объединились и олигархи. Потому что, подписав Соглашение об ассоциации, мы вынуждены были ограничивать их всевластие. Так что они через свои медиа-каналы, поддержали Зеленского.

Люди, которые голосовали за Зеленского, безусловно, очень часто хотели перемен. И порой эти их желания были абсолютно оправданными. Потому что, несмотря на тот огромный скачок вперед, который мы совершили после Революции Достоинства за прошедшие пять лет, мы все же не изменили всего того, чего ожидали люди. А люди хотели двигаться в Европу быстрее. Люди хотели строить демократию быстрее. Люди быстрее хотели честности. И поверили. Поверили Зеленскому. За него проголосовали, ожидая той скорости изменений, которую он обещал. Но ничего такого не происходит. Законы, которые принимает сейчас большинство, только ограничивают демократию, решают лоббистские желания тех или иных групп. В парламент под флагом Зеленского пришли люди, которые совершали преступления, подделывали дипломы... Ничем не отличаются от прошлых, даже намного хуже, как оказывается.

Рейтинг падает. Падает катастрофически. О чем это говорит? Это говорит о том, что опираться мы должны на базовые желания украинцев. Желание двигаться в Европу и НАТО. Желание победить в войне. Желание не изменять национальным интересам. Желание строить честную и справедливую Украину без олигархов. Все эти желания никуда не делись. И никакие 73 процента, якобы именно поэтому отдавшие голоса за Владимира Зеленского, не могут быть аргументом для того, чтобы делать обратное - уводить Украину от Европы, снова покупать коррупционный российский газ, изменять национальным интересам. Никто этого не поддерживает.

На самом деле, нас, кто хотел бы этого демократического развития Украины в западном направлении, кто хотел бы продолжения реформ, кто хотел бы честности - большинство. Так же, как было раньше. Мы должны это осознавать. Потому что рейтинг Зеленского будет падать еще больше. Никаких своих обещаний он не выполнит, это ясно уже сейчас. Не выполнит этих обещаний его политическая команда. То, что эти люди, которые временно пришли к власти, скоро от власти отойдут, - нет никаких сомнений. Вопрос в том, что они оставят после себя. Насколько им удастся разрушить то молодое Украинское государство, которое после Майдана только начало восставать. И удастся ли вообще.

Наша работа - сделать так, чтобы основы государства все же были сохранены. Наша работа - сделать так, чтобы люди, которые хотят нормального развития этого государства, после краха и катастрофы этой власти все же это государство сохранили. Поскольку то, о чем я больше всего думаю, кто и что будет после Зеленского. Не случится ли так, что после него начнется конфликт в украинском государстве, который будет поддержан агрессором и в котором агрессор будет заинтересован. Не случится ли так, что после Зеленского к власти придут медведчуки и другие антиукраинские силы. Не случится ли так, что Россия попытается настолько обострить этот конфликт, чтобы иметь возможность и дальше продвигать свою агрессию.

Для того, чтобы всего этого не произошло, мы должны быть мудрыми. Мы должны понимать, чего хотим. Мы должны понимать, что желание украинского народа строить сильную и независимую Украинскую державу - с украинским языком, с украинской культурой, с демократией, с уважением к представителям разных народов, живущих на территории Украины, с европейской интеграцией и интеграцией в НАТО - это желание никуда не исчезло.

И ради этого желания мы должны работать. И быть ответственными. Искать союзников повсюду. В оппозиционных фракциях, которые, на мой взгляд, перед угрозой потери независимости, к которой ведет сейчас Зеленский, должны объединиться. И в большинстве, так как среди этих людей тоже есть много людей ответственных, по крайней мере честных, которые хотели бы честно смотреть в глаза своим детям и не нести ответственность за развал своей собственной страны. Все эти люди должны объединиться. Для того чтобы вместе понять: наш стратегический курс является неизменным и предавать интересы Украины нельзя никому.