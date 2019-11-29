Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно

7 декабря, 2019, 12:39

Дарья Тарасова

Российская агрессия в Крыму и на Донбассе, герои реальные и вымышленные, масштабные копродукции и дебюты, которые потрясли мир, - Еспресо отобрало 10 самых интересных украинских фильмов уходящего года

За 6 лет после Майдана интересы украинского зрителя сдвинулись в сторону отечественного кино. Здесь поблагодарите и за ограничение российского продукта в наших кинотеатрах. На спрос зрителей откликнулись и украинские кинематографисты, и Госкино. Ежегодное количество фильмов украинского производства позволяет не только составлять списки лент, вышедших на экран, но и выделять наиболее интересные.

Из фильмов, созданных в 2019-м, как это ни печально, далеко не все достойны просмотра. Одни режиссеры откровенно лживо перекручивают важные для украинцев исторические события, другие создают комедии вроде тех, которые ранее завозились к нам из России. Но есть украинские ленты, которые хочется смотреть и пересматривать. И за которые не стыдно.

«Домой» / «Evge"

Дебютный полнометражный фильм Наримана Алиева стал без преувеличения одним из главных украинских премьер года. Лента молодого крымскотатарского режиссера была представлена во второй по значимости программе Каннского кинофестиваля, а также попала в лонглиста "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

«Домой» - это roadmovie о полной глубокими диалогами путешествие отца и сына из Киева в оккупированный Крым. Мустафа и его младший сын везут тело старшего сына и брата домой, погибшего за Украину, чтобы похоронить его на родине согласно мусульманским традициям. Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, соавтором сценария выступила Марыся Никитюк, а спродюсировал фильм Владимир Яценко, который работал над фильмом "Дикое поле".

"Запрещенный"

Это биографическая драма Романа Бровко о поэте-диссидента Василия Стуса. Лента рассказывает о последних годах жизни одного из самых активных представителей украинского диссидентского движения, его борьбу с советской системой и попытки опубликовать последний сборник стихов, написанную в российской тюрьме.

Еще до выхода фильма в прокат вокруг него разгорелся скандал. Сценария вырезали сцену финального суда над Стасом, адвокатом которого был Виктор Медведчук - кум Владимира Путина и пророссийский политик. Сообщалось, что этого требовали представители Медведчука. Известно, что он, несмотря на то, что должен был защищать Стуса, согласился с надуманными обвинениями суда. Поэта бросили в тюрьму, где он и умер. Впрочем итоге съемочная группа все же решила доснять сцену судебного процесса.

Сценарий к ленте написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, а главную роль исполнил Дмитрий Ярошенко. "Запрещенный" получил госфинансирование в размере 19,2 млн грн от общего бюджета 38,5 млн грн.

"Захар Беркут" / The Rising Hawk

Кинопрокат в Испании, Франции, Италии, США, Индии и других странах. Это география показов исторической драмы "Захар Беркут", созданной совместными усилиями Украины и США.

За экранизацию одноименной исторической повести Ивана Франко взялись украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и американец Джон Винн. События фильма разворачиваются в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой пришла в украинские Карпаты, все разрушая на своем пути. Местный охотник Захар Беркут не готов мириться с бесчинствами врага и решает навсегда остановить его.

Подавляющее большинство ролей в фильме исполнили голливудские актеры, ленту сняли на английском, а затем совершили украинский дубляж. Бюджет ленты составил 113, 5 млн грн, 30 млн грн из которых выделило Госкино.

"Атлантида"

2025. Украина вернула оккупированные территории Донбасса, теперь признаны непригодными для проживания, а окружающая среда настолько опустошен, что изменения кажутся невозможными. Это новая фантастическая драма Валентина Васяновича о катастрофе, с которой столкнулась Украина после победы в войне с Россией: экономическое, нравственное и экологическое истощение.

В фильме снялись только непрофессиональные актеры ветераны АТО, волонтеры, военные ВСУ. Одну из главных ролей исполнил бывший разведчик Андрей Римарук, а также сыграли парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Картина уже получила ряд международных наград, в том числе на кинофестивале в Венеции и в Токио.

"Гуцулка Ксеня"

Режиссер Елена Демьяненко сняла мюзикл по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича. В июле украинский фильм получил гран-при японского кинофестиваля.

События ленты разворачивают в 1939 году. До оккупации Западной Украины большевиками остается несколько недель. В Ворохту приезжает американец украинского происхождения Яро. Его цель - жениться на украинке. Только при этом условии он унаследует большие состояния своего отца. Яро знакомится с гуцулкой Ксенией, которая меняет его планы.

"Черкассы"

"Черкассы" - это художественный фильм Тимура Ященко, в основу которого положены реальные события. Лента рассказывает об экипаже морского тральщика "Черкассы" - военного корабля, который во время российского военного захвата Крыма последним в 25 марта 2014 оставался на озере Донузлав под украинским флагом. Экипаж "Черкасс" держал оборону, продолжая безнадежную борьбу. После штурма оккупанты захватили "Черкассы" и опустили флаг.

В центре сюжета - двое моряков, оказавшихся на корабле ВМС по разным причинам. Кстати, некоторые члены экипажа снялись в фильме вместе с профессиональными актерами. Командир "Черкасс" Юрий Федаш, офицер командования ВМС ВСУ выступил консультантом во время съемок. Как в любом художественном фильме, "Черкассы" содержит немало сцен, которые не имели место в реальной жизни. Что, впрочем, не делает ленту искусственной. Мировая премьера фильма состоялась на Одесском МКФ, в широкий прокат лента выйдет в феврале 2020 года.

"Человек с табуретом"

Документальный фильм-путешествие развивается на фоне оригинальной игры, придуманной режиссером Леонидом Кантеров. Путешественники отправляются в экспедицию, цель которой - донести четыре кухонные табуретки до четырех океанов, без денег и спонсоров, но с камерами в руках, с песнями и представлениями о любви и Украины.

В этой ленте показана последнее, четвертое путешествие к Тихому океану, которое длилось год. В команде путешественников, которая всегда была разной - инициатор экспедиции Леонид Кантер с женой Дианой и дочерью Магдалена, которые собирали сказки народов мира, также вошли в фильм.

Будущая лента должна была стать манифестом непреодолимой силе человеческих желаний и проявлением свободы. Но в июне 2018 Леонид Кантер добровольно ушел из жизни, сняв последний кадр для своего фильма. Работу над картиной завершили друзья Леонида. Режиссером выступил Ярослав Попов, продюсером - Екатерина Мизина, а анимацию осуществили RIDNI Animation. Из-за трагических событий первоначальный замысел пережил трансформации и фильм превратился в философско-приключенческий байопик.

"Иловайск 2014 Батальон" Донбасс "

События последних лет в Украине все чаще попадают в фокус кинорежиссеров. Дебютный фильм Ивана Тимченко рассказывает о трагедии, произошедшей в июле-августе 2014 года, когда украинская армия и добровольцы попали в окружение под Иловайский и были подло расстреляны россиянами во время выхода "зеленым коридором".

Главный герой ленты - командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук с позывным Бигшут. Его настоящая история положена в основу фильма, в котором Бигшут сыграл самого себя. Вместе с Михаилом Брыныхом Тарас Констанчук выступил и сценаристом.

События картины вращаются вокруг добровольцев батальона "Донбасс". Несмотря на то, что лента рассказывает о страшной реальности, ее действие перемежается с выдумкой. В фильме нет пафоса, он не дает ответов на вопрос, кто виноват, но показывает хаос войны, а вместе с тем - мужество, достоинство и самоотверженность ребят, которые добровольно поехали защищать Украину.

"Холодная кровь" / Cold Blood

Еще одна копродукции, получившей госфинансирование от Украины, - украинско-французский триллер с участием Жана Рено. Лента французского режиссера Фредерика Петижан рассказывает о киллере Генри, который, отойдя от дел, уединенно обосновался в домике у горного озера. Размеренная жизнь бывшего профессионального убийцы изменилось, когда рядом с его домом произошел несчастный случай - девушка попала в аварию на мотосанках. И киллеру впервые приходится спасать чью-то жизнь.

Может возникнуть вполне логичный вопрос: что в этом фильме украинского? Тем не менее, с 74 млн грн общего бюджета Госкино Украины выделило ленте 21 млн грн. Кроме этого, значительную часть съемок проводили в украинских Карпатах, вблизи озера Синевир, также снимали в Киеве, в Межигорье. Остальные сцен снимали в США и Канаде. Вместе с Жаном Рено в кадре работали украинские актеры, работу которых положительно отметил режиссер. Кроме проката в Украине, украинско-французский фильм был показан в Германии, Франции, Великобритании, странах СНГ и др.

"Цена правды" / Mr. Jones

Польша, Украина и Великобритания создали исторический триллер о Голодоморе. Фильм польского режиссера Агнешки Холланд основан на истории реального персонажа - валлийского репортера Гарета Джонса, который одним из первых рассказал в западной прессе о преступлениях советского режима и трагедии украинского народа.

События ленты разворачиваются в 1933-м. Гарет Джонс едет в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Он встречает Аду Брукс, которая открывает ему глаза на "советскую утопию". Рискуя собственной жизнью, журналист решает поехать в Украину, чтобы убедиться в услышанном. Гарет Джонс начинает собственное расследование, которое приводит его к ужасающим открытий. Его фотографии стали документальными доказательствами Голодомора и других преступлениям сталинского режима.

Общий бюджет ленты составляет 262, 2 млн грн, из них 25,9 млн грн предоставлены украинским Госкино. Ленту снимали во всех трех странах-участницах копродукции. С украинской стороны за фильмом работала кинокомпания "киноделов" (Film.ua Group). Большинство актеров "Цены правды" - британские, но в ней также снялись художники из Украины и Польши.