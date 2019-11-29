Посягать на свободу слова и разжигать межнациональную рознь - недопустимо для любой демократической власти, - Княжицкий
Тогда президентом был Леонид Макарович Кравчук.
Именно поэтому, обращаясь к коллеге, хочу подчеркнуть, что никогда в демократическом обществе нельзя «приглушать свободу слова». Единственный повод ее ограничивать - военная тайна.
София Федына, и это очевидно для каждого здравомыслящего демократического человека, не угрожала Владимиру Зеленскому. Поскольку, очевидно, не планировала его убить, и не готовила на него покушение. А значит, никогда не было плана воплотить в жизнь какие-либо угрозы.
София Федына просто ваш, г-жа Ольга, политический оппонент. Она также оппонент Владимира Зеленского. Поэтому вы преследуете ее из собственных политических соображений, что в демократическом обществе недопустимо.
Но особенно возмутительным является тот факт, что вы в своей заметке предполагаете развитие антисемитизма в Украине, позорно цитируя российское выражение деникинских юнкеров - "бей жидов" и цинично используя ради политических преследований упоминания о Холокосте. Безосновательные спекуляции на трагедии европейских евреев и являются проявлением антисемитизма.
Украинцев за российские деньги неоднократно пытались показать в мире нацией антисемитов. Не зря глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, чтобы опровергнуть эту антиукраинскую ложь, заявлял, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Недавно мы были второй, после Израиля, страной, где и президент, и премьер-министр были евреями.
Никогда, после последних президентских выборов, ни один политик до вас спекулятивно не раздувал карту антисемитизма.
Остановитесь! Европейская Солидарность не позволит провоцировать и раздувать в Украине межнациональную рознь.
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