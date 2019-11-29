Посягать на свободу слова и разжигать межнациональную рознь - недопустимо для любой демократической власти, - Княжицкий

29 ноября, 2019, 17:23

Николай Княжицкий

Я, как и Ольга Василевская-Смаглюк, в прошлом журналист, а сейчас депутат Верховной Рады. Меня, как сейчас Софию Федыну, в 1992 году уголовно преследовали за слова, которые не понравились окружению президента

Тогда президентом был Леонид Макарович Кравчук.

Именно поэтому, обращаясь к коллеге, хочу подчеркнуть, что никогда в демократическом обществе нельзя «приглушать свободу слова». Единственный повод ее ограничивать - военная тайна.

София Федына, и это очевидно для каждого здравомыслящего демократического человека, не угрожала Владимиру Зеленскому. Поскольку, очевидно, не планировала его убить, и не готовила на него покушение. А значит, никогда не было плана воплотить в жизнь какие-либо угрозы.

София Федына просто ваш, г-жа Ольга, политический оппонент. Она также оппонент Владимира Зеленского. Поэтому вы преследуете ее из собственных политических соображений, что в демократическом обществе недопустимо.

Но особенно возмутительным является тот факт, что вы в своей заметке предполагаете развитие антисемитизма в Украине, позорно цитируя российское выражение деникинских юнкеров - "бей жидов" и цинично используя ради политических преследований упоминания о Холокосте. Безосновательные спекуляции на трагедии европейских евреев и являются проявлением антисемитизма.

Украинцев за российские деньги неоднократно пытались показать в мире нацией антисемитов. Не зря глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, чтобы опровергнуть эту антиукраинскую ложь, заявлял, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Недавно мы были второй, после Израиля, страной, где и президент, и премьер-министр были евреями.

Никогда, после последних президентских выборов, ни один политик до вас спекулятивно не раздувал карту антисемитизма.

Остановитесь! Европейская Солидарность не позволит провоцировать и раздувать в Украине межнациональную рознь.