Не сжигайте калории в светлое время для души. Рождественский пост и с чем "его едят"

29 ноября, 2019, 18:11

Татьяна Зинченко

Началась Четыредесятница - последний пост года. Как советуют священнослужители и врачи очистить за это время душу и тело

Вчера, в первый день Четыредесятницы - рождественского поста, у меня состоялся спонтанный маленький, но очень знаковый для этого периода, диалог с бабушкой, которая на базаре - немного в стороне от основных рядов, потому что "не потяну с молодыми", по ее словам, продает свой нехитрый продуктовый товар:

- Вкусная ваша сметанка, бабушка Тома. Но пост начался, ну и я не знаю ...

- Что ты не знаешь? Сметанка свеженькая, я только что пришла на базар.

- Это я знаю. Но пост и сметана? Как их совместить?

- Прислушайся к себе. Можешь - не ешь. Сметана была и будет. Но не делай так, как только что девушка мне сказала.

- Что она сказала?

- Что пост, и наконец она сожжет лишние калории. Не калории надо сжигать, а гордыню, зависть, лень - то, что действительно плохо. А еда - это всего лишь еда. Какой в ней может быть грех, если в меру? Разве что ты ведрами есть будешь. Так ведрами есть нельзя и не в пост ...

Пост - это лекарство. Но даже самые полезные лекарства становятся вредными, если больной не знает, как их применять.

Свт. Иоанн Златоуст

Итак завершается еще один очень сложный, пикообразный, неоднозначный, но все же славный год для украинцев. И даже то, что венцом года будет Сочельник и рождения Небесного Младенца - хорошая древняя православная традиция, которая, несмотря на все, что происходило в длинном году, вселяет веру, надежду и любовь.

Но Рождеству предшествует 40-дневный пост, который побуждает верующих погрузиться в себя, в свои корни, и воспроизвести символы своей веры четче, представить свой земной путь в реальных очертаниях, яснее понять свое предназначение и миссию. Каждый человек приходит в этот мир с определенной миссией, и эти 40 дней - это 40 шагов, которые должны прочистить этот путь прежде всего от собственных сомнений, страхов, недостатков.

Дата Рождественского поста неизменна ежегодно - он начинается 28 ноября и завершается 7 января. Накануне, 27 ноября, Православная Церковь отмечает день памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа - апостола Филиппа, поэтому еще этот пост назиають Филипповым.

Рождественский пост - своеобразная благодарность Господу за Его дары. Запреты и правила поста открывают перед христианами возможность научиться избегать конфликтных ситуаций и соблазнов, которые возникают.

История Сорока светлых дней

Сначала, с IV века, Рождественский пост длился всего семь дней, позже - 10. А с XII века, согласно указу патриарха Константинопольского, его продлили до 40 дней, поэтому в церковном уставе он значится как Четыредесятница.

А еще эти дни символизируют 40-дневный пост Моисея, который после сорока дней поста прочитал на каменных скрижалях послание Божие.

"Пост - это прежде всего духовное приготовление". 10 установок Владыки Венедикта на Рождественский пост

Владыка Венедикт - Епископ епархии Святого Николая УГКЦ с центром в Чикаго (США) на странице Фонд Духовного Возрождения рассказывает о простых истинах, которые просто надо знать.

1. Для Церкви существует два крупнейшие события в жизни Иисуса Христа: Его Воскресения, через которое Он нам подарил жизнь вечную, а также Его рождения, то есть воплощения Сына Божия. Подобно тому, как христиане готовятся к Пасхе, чтобы достойно встретить этот праздник, так же они должны осознанно встретить Рождество.

2. Спонтанность - это хорошо, но тогда, когда оно построено на хорошем приготовлении. Поэтому Церковь заповедует время Рождественского поста для хорошего приготовления и осознанного переживания Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

3. В древности церковная традиция подчеркивала, что во время Рождественского поста не употребляется мясо, а рыба употребляется в воскресенье. Если кто-то может этого придерживаться и сегодня - это похвально. Если же нет, рекомендуется не употреблять мяса в среду и пятницу.

4. Люди, которые находятся в чрезвычайных обстоятельствах, от которых они зависят и не могут выбирать еду, - освобождены от поста.

5. Вопрос не в строгости поста, потому что он состоит не только в употреблении или непринятие чего-то. Пост - это прежде всего духовное приготовление.

6. Нужно начинать с малого, потому что никто не рождается святым или грешным. Такими становятся. Поэтому, когда речь идет о посте, нужно подумать, от чего мы можем легко и отказываются. Таким образом шаг за шагом эту свободу мы сможем отвоевывать.

7. Пост, откровенно говоря, не нужен Богу. Он нужен нам, чтобы становиться свободными и свободными.

Питание: держать баланс! Советы диетолога

Пост, конечно вносит свои коррективы в привычное питание, но не нужно считать их ограничением. Во время поста не употребляют мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста по церковному уставу запрещается рыба, масло и вино. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно готовить с маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники.

Как правильно соблюдать пост и при этом не только сохранить свое здоровье, но и приумножить его, рассказала столичный врач-диетолог Оксана Скиталинская

"По моему мнению, пост - это хорошая возможность оздоровить свое тело, и возможно, душу. Потому что во время поста человек отказывается от белков животного происхождения. И это очень хорошо для большинства людей, которые питаются жирным и жареным мясом, употребляют много сладостей, мало двигаются. В конце концов, для наших предков мясо не было ежедневной едой и нам также не стоит употреблять мясо каждый день ", - говорит врач-диетолог.

Но пост, по ее словам, в таком виде подходит не всем. Беременным женщинам, детям, подросткам, людям, которые готовятся или перенесли операции, после инфекционных заболевания не стоит исключать животные белки с рациона.

Что следует употреблять ежедневно

Учитывая еще и то, что Рождественский пост приходится на зимний период с ограничением еще и природных витаминов, в частности необходимого человеку витамина витамина D, который вырабатывается солнцем, врач-диетолог Оксана Скиталинская советует определенные продукты, которые следует употреблять ежедневно.

1. Белки. С каждым приемом пищи мы должны употреблять белки, ведь они являются строительным материалом для клеток иммунной системы, иммуноглобулинов, которые повышают защитные силы и способствуют быстрому восстановлению организма. Но к выбору белка необходимо подходить тщательно, выбирая только "правильные".

Источники растительных белков - это бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица, арахис), картофель, крупы, орехи, семечки, грибы, соевые продукты. Чтобы получить полноценный белок, эти продукты нужно комбинировать, например, готовить гречку с грибами, йогурты на основе молока из орехов миндаля, овса, добавлять много овощей, причем в вареном виде, потому что так они лучше усваиваются.

Диетолог подчеркивает, что прием в пищу белка связан с тем, что он не накапливается в организме, поэтому должен поступать с каждым приемом пищи, но в умеренных количествах: не более 25%, а остальные 75% - овощи, каши.

2. Углеводы. Их источники - это различные крупы, хлеб зерновой, отрубной, украинский. Врач советует белую муку заменить на пшеничную цельнозерновую и ржаную обдирную и употреблять овощи, фрукты и ягоды - свежие, сушеные и замороженные, готовить с ними каши, десерты, витаминные напитки.

3. Жиры. Очень важны для формирования крепкого иммунитета. Но они, по убеждению диетолога, должны быть также правильными, поскольку от их качества зависит работа всех клеток в нашем организме.

Источники жиров - смесь оливкового, подсолнечного и кукурузного масел - использовать для добавления в готовые блюда, орехи грецкие, миндаль; семена льна, тыквы, кунжутное, арахисовое масло и халва (источник белков и жиров). По ее словам, главное место в рационе этого времени отводится семенам льна - в день достаточно 1-2 чайных ложки. Особое в этой связи внимание врач уделяет и орехам.

Омега-3 жиры, которые обладают противовоспалительными свойствами, а также важны для поддержания иммунитета и здоровья, врач советует искать в сельди и скумбрии.

"Они в исключительно сырой (засоленные или мороженой) рыбе, поскольку любая термическая обработка (варка, жарка, запекание) изменяет их формулу и на" выходе "Омеги-3 там нет. Для безопасного потребления такой рыбы нужно покупать хорошо просоленный сельдь или скумбрию и затем вымачивать в воде. Не выбирайте "малосольную" рыбу, чтобы снизить риск заражения ".

4. Витамины. Диетолог советует употреблять сезонные овощи и фрукты, богатые витамином С. "Витамин С, также, к сожалению, не накапливается в организме, поэтому его запасы постоянно необходимо поддерживать. Он обладает противовоспалительными, противовирусными свойствами, сокращает длительность заболевания и предупреждает развитие осложнений".

Лидеры по витамина С: сухая шиповник, ягоды смородины (мороженые), облепиха, капуста (все!), Особенно белокочанная свежая и квашеная. Вы можете употреблять и качественный витамин С в таблетках, но он обязательно должен быть с биофлавоноидами (концентратами или экстрактами ягод), которые способствуют его усвоению.

Много витаминов подарит вам разноцветная растительная пища. Там есть сотни тысяч фитохимические веществ, которые имеют многогранное влияние на наше здоровье.

5. В зимнее время не следует забывать и "тяжелую артиллерию" - фитонциды, которые содержатся в луке и чесноке - напоминает врач Скиталинская. Те, кто не особо уважает эти ароматные, но крайне полезные добавки, должны включить в рацион альтернативные продукты - имбирь и куркуму.

"Фитонциды - это природные антибиотики и противовирусные средства. Они подавляют бактерии, вирусы, препятствуют их размножению. Это природные антибиотики, которые не имеют побочных эффектов". Но не переусердствуйте, добавляя лук и чеснок в каждое блюдо. Достаточно съедать четверть небольшой луковицы и 1-2 зубчика чеснока.

Из важных советов врача следует выделить еще и то, что все блюда нужно употреблять свежими.

Почему отдать предпочтение. Вкусные и полезные лайфхаки

Напитки. Похолодание увеличивает риск переохлаждения, поэтому напитки должны быть преимущественно теплыми. Пришло время калины, шиповника, облепихи, имбиря и согревающих чаев, считает диетолог Оксана Скиталинская . В холодное время года надо взять за правило випиватипо 2-3 чашки целебного чая, благодаря которому организм обогатится витаминами, природными антисептиками, противовирусными и противострессовым элементами.

Похолодание увеличивает риск переохлаждения, поэтому напитки должны быть преимущественно теплыми. Пришло время калины, шиповника, облепихи, имбиря и согревающих чаев, считает диетолог Оксана Скиталинская . В холодное время года надо взять за правило випиватипо 2-3 чашки целебного чая, благодаря которому организм обогатится витаминами, природными антисептиками, противовирусными и противострессовым элементами. Каши.

Крупяные. К любой каши добавить горсть измельченных орехов, свежих или замороженных ягод или измельченных сухофруктов, или кусок яблока или груши, немного семян льна, половинку чайной ложки куркумы, заправить чайной ложкой (можно двумя) меда.

Тыквенные (с крупами). Тыква богата каротином, витаминами, клетчаткой (пектином) и куркумином. Низкокалорийная. Уменьшает отеки, улучшает выделение желчи, нормализует уровень холестерина, а еще нормализует обмен веществ.

Борщи, супы, крем-супы. "Украинский борщ - еще одно из чудес света, радует глаз, сводит с ума нос, осчастливливает желудок, побуждает к творчеству, объединяет человеческие судьбы, ломает языки иностранцам, побуждает к открытиям биохимиков. Пароль успешного борща, напоминает врач-диетолог - не зажаривать и не переваривать "- уверена врач.

"Украинский борщ - еще одно из чудес света, радует глаз, сводит с ума нос, осчастливливает желудок, побуждает к творчеству, объединяет человеческие судьбы, ломает языки иностранцам, побуждает к открытиям биохимиков. Пароль успешного борща, напоминает врач-диетолог - не зажаривать и не переваривать "- уверена врач. Салаты. Любые свежие овощи. Капуста, морковь, редька, репа, дайкон, сельдерей измельчается, слоеные овощи рвутся руками. Заправлять соком лимона или бальзамическим уксусом, маслом или смесью масел, орехами.

Любые свежие овощи. Капуста, морковь, редька, репа, дайкон, сельдерей измельчается, слоеные овощи рвутся руками. Заправлять соком лимона или бальзамическим уксусом, маслом или смесью масел, орехами. Намазка. Полезные сэндвичи. Хумус. Можно же приготовить такой сэндвич, который полностью работать на ваше здоровье. Вот, например, как этот, который предлагает диетолог - с отрубей хлебом (ржаным), хумусом (паштетом из бобовых со специями и овощами) и селедкой.

Полезные сэндвичи. Хумус. Можно же приготовить такой сэндвич, который полностью работать на ваше здоровье. Вот, например, как этот, который предлагает диетолог - с отрубей хлебом (ржаным), хумусом (паштетом из бобовых со специями и овощами) и селедкой. Десерты. Молодильные яблоки - яблоки, запеченные с сухофруктами, посыпанные корицей, с орехами, медом. Кисели, компоты, фруктовые желе, суфле, штрудели с минимумом теста и максимумом фруктов. Блины, вареники из обдирной муки - с маком и изюмом, с замороженными ягодами, с тертыми яблоками.



Молитвы в помощь!

На самом деле пост - светлое время подготовки к самому главному на земле Дню рождения. Очень много людей ждет этого. И тогда, когда над вертепом засияет яркая звезда, мы завершим свой пост, отведав прежде всего кутью. А пока - молитвы, воздержание, погружение в себя. Не надо грустить, обманывать, быть раздраженным. И особенно зацикливаться на еде также не следует. Святые отцы, например, Иоанн Дамаскин, говорят очень точную фразу: "Если бы пост состоял только в еде, то святыми были бы коровы".

Божьего благословения и светлой дороги до Сочельника!