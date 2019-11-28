Виталий Портников: Обыски у Зверобой – индикатор недолговечности власти

28 ноября, 2019, 12:37

Портников Виталий

Обыски у волонтерки Маруси Зверобой, как и преследование депутата Верховной Рады Софии Федины – точный индикатор нестабильности режима, который установился в Украине после катастрофических итогов президентских и парламентских выборов 2019 года

Мы часто думаем, какое решение президента Владимира Зеленского может привести к новому противостоянию на улицах, конфликту граждан и правоохранительных органов, новым президентским и парламентским выборам. Но это – неправильная постановка вопроса. Потому что вы не найдете ни одного решения Виктора Януковича, которое привело бы к таким последствиям.

Харьковские соглашения? Арест Юлии Тимошенко? Отказ от европейской интеграции? Разве хотя бы одно из этих решений, губительных для украинской демократии и государственности, привело к массовым протестам? Вовсе нет. Более того, режим сам «профилактировал» массовые протесты, сам организовывал возмущение связанных с властью и спецслужбами активистов, чтобы продемонстрировать, как низок уровень протестной активности, как люди «устали» от нее после Майдана 2004 года.

Избиение студентов – вот что стало триггером, поводом для нового восстания. А это избиение – демонстрация полной неадекватности власти и конкуренции различных группировок у трона Януковича.

Сейчас мы имеем все те же составляющие, только кризисная ситуация развивается опережающими темпами и дистанцию, которую режим Януковича проходит за годы, режим Зеленского проходит за месяцы. Мало кто из вменяемых людей не замечает неадекватности власти – об этом говорят даже приспособленцы, которые пытаются сделать карьеры в управленческой неразберихе. Конкуренция группировок у трона теперь куда очевиднее, потому что переместилась из области слухов в область телеграм-каналов. И сам президент – не бывший "пахан", а бывший комик. Это, конечно, хорошо, но бывший "пахан" был менеджером своего криминального мира, а бывший комик – просто афишей, лицом своего телевизионного проекта. Поэтому будут и обыски, и безумные законы, и другие ошибки, которые станут наслаиваться одна на другую – вплоть до фатальной.

Именно поэтому главный политический вопрос для Украины – это вовсе не то, что произойдет со страной при президенте Зеленском, а то, что начнется после него.