Бюджет проедания развития. Советник главы Счетной палаты о Бюджете-2020

28 ноября, 2019, 12:36

Виктор Мазярчук, советник главы Счетной палаты Украины и специалист по бюджетных процессах, рассказывает о проекте Государственного бюджета на 2020 год, прогнозном курсе доллара в Бюджете и эффективность работы Минфина

Впервые интервью вышло на телеканале "Еспресо ТВ" в программе "Еспресо: капитал", ведущий - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

В середине октября принят Бюджет Украины на 2020 год. Кажется, впервые так рано. Может, слишком рано?

Вовремя, в соответствии со сроками, которые определены Бюджетным кодексом.

Просто обычно принимают бюджет ночью, в 5 утра, "под елочку" на Новый год...

В этом году история действительно уникальна, так как на всех стадиях бюджетного процесса в парламенте выполнены все сроки. В этом году все сроки - и первое чтение, и второе чтение, и третье чтение - прошли вовремя. Так случилось, потому что мы имеем монобольшинство, у нас есть фракция, которая может самостоятельно принимать решения, и им не нужно дополнительно еще с кем-то договариваться. Это значительно упрощает процесс.

Но я уже слышал заявление господина спикера, что нужно вносить изменения в бюджет.

Изменения в бюджет вносятся постоянно. В 2018 году парламент четыре раза вносил изменения в бюджет, правительство - 147, а министерства по согласованию в Минфине - более 1400 раз. Когда происходят изменения? Когда нужны средства использовать, под конец года.

А если не использовать средства, что будет?

Ничего. Они останутся в государстве.

Это же экономия, это хорошо?

Да, но на следующий год министерство может тогда не получить такие же суммы. Это же аргумент, что не использовали средства, неэффективно планируете, неэффективно ими распоряжаетесь. Поэтому в последний месяц, последние два месяца срочно меняют в бюджете все назначения, чтобы полностью, надо это или нет, использовать средства.

С действующим бюджетом понятно. Но господин спикер говорил об изменениях в только что принятый проект.

Это тоже нормально. Даже если мы посмотрим текст проекта, там в заключительных положениях указано, что до 1 февраля 2020 года могут быть изменения в проекте закона. Они касаются двух аспектов. Первый аспект касается тех объединенных территориальных общин, где должны состояться выборы в ближайшее время. Сейчас нет оснований, чтобы вносить эти расходы в бюджет. Вторая причина - увеличение образовательной субвенции. Если посмотреть на бюджеты предыдущих лет, то так же такие вещи фиксировались.

Если мы о макроуровне говорим, о курсе, заложенном в бюджет, о показателях роста ВВП, я вижу, во-первых, что прогноз не соответствует обещаниям, которые давал господин председатель правительства, что мы будем расти по 7-10% в год. Во-вторых, курс гривни к доллару - это большой вопрос. На этот год закладывали 27,2, а мы видим, что сейчас 24 курс. Не получится ли так в следующем году?

Министерство финансов не рассчитывает курс. Оно берет те данные, которые дает правительство. А правительству дает Национальный банк. Поэтому это курс Национального банка.

Кажется, Национальный банк говорит, что курс дает Министерство экономики. Но в любом случае это не Минфин.

Нет. Действительно курс дает Нацбанк. Если брать уже с самого начала, то есть 32 статья Бюджетного кодекса, которая говорит, когда и что должно происходить.

Я понял, что крайнего не найдешь.

Национальный банк дает правительству прогноз курса. А правительство утверждает макропоказатели своим решением. Курс - только один из показателей, но важный для расчета доходов в 2020 году. Почему? Потому что у нас много поступлений, связанных с курсом. НДС с импортных товаров и услуг, например.

Разумеется, это и переводы наших работников, наверное?

Нет, они учитываются, но не идут прямо в бюджет. Есть также расходы, которые непосредственно привязаны к обменному курсу. Это, например, валютные обслуживания. Курс - это внешний фактор, который министерство финансов принимает и рассчитывает общую рамку: сколько средств, сколько доходов.

В целом, реалистичные макропоказатели, на которых построен бюджет?

Чтобы корректно отвечать на ваш вопрос в этом году, нужно самому провести расчеты. Мы когда работали в офисе финансово-аналитического анализа в Верховной Раде, делали прогнозы и считали сами, корректно ли министерство финансов посчитало доходы или расходы по определенным категориям. В этом году мы такого не делали, соответственно, трудно говорить по этому году.

Но если брать общемировую тенденцию, то правительства обычно на 10-15% делают более оптимистичные прогнозы, чем в реальности. Эта тенденция где-то больше, где-то меньше, но можно говорить, что ожидания по отдельным вещам завышены.

Правительство оптимистов. Ну, по крайней мере, по приватизации там очень большая сумма, насколько я знаю.

Приватизация - это очень интересный вопрос. Почему? Потому что, если посмотреть на исторический аспект, за последние 5 лет мы видели единственную цифру - 17 млрд гривень поступлений. Эту цифру министерство финансов не придумывает. Она появляется после того, как Фонд госимущества предоставляет информацию Минфина, сколько они ожидают в поступлениях от продажи имущества. Соответственно, в том году цифра была 6 с самого начала. Но парламентарии ее увеличили после общения с новым руководителем Фонда госимущества. Он сказал, что готов гарантировать еще дополнительно 8 млрд гривень поступлений и готов заранее написать заявление о том, что если не выполнит этот план, то уйдет с должности. Это было сказано непосредственно во время согласования финансирования вопросов, связанных с Фондом госимущества, в комитете по вопросам бюджета.

В Фонде госимущества у нас самые большие оптимисты, можно сделать вывод.

Если есть политическая воля в продаже этих активов, которые не являются основной функцией государства... Не функция государства иметь спиртзаводы, не функция государства управлять коневодством Украины. Поэтому теоретически я думаю, что мы с большой вероятностью выполним эти поступления по приватизации.

Давайте вернемся к макроуровню. Есть такой штамп журналистский "бюджет проедания, бюджет развития". А этот бюджет - проедания или развития?

Бюджет проедания развития. Если посмотреть на структуру бюджета, то основные расходы - это заработная плата, коммунальные услуги, обслуживание долга. На развитие, конечно, больше, чем в прошлом году, и это очень радует. Увеличились расходы на строительство дорог. Это влечет за собой другие сферы. Единственное - новому главе автодора надо обеспечить максимально эффективное использование этих средств. Здесь ключевая вещь.

Откуда мы берем доходы, основные источники, кто наполняет бюджет?

Бизнес.

То есть это налоги на доходы?

В основном это НДС.

Все же НДС - это не совсем бизнес. Кажется, граждане платят НДС, когда покупают что-то в магазине.

Не только граждане. Все платят. И бизнес платит НДС, и налог на прибыль. Акцизы, рента. В следующем году правительство ожидает увеличения поступлений от предприятий государственной формы собственности. То есть больше перерасчет их дивидендов. Надежды есть, что они будут эффективно работать. Посмотрим.

А расходы? Основные источники расходов? Мы сказали об обслуживании долга и зарплаты.

Обслуживание долга - очень большое, очень большое, более 400 млрд гривень...

Не много ли мы берем долгов и тратим столько денег на их обслуживание?

Много. Но в чем в данном случае проблема? "Портмоне" дырявое. И сколько бы в него не вливали денег, оно все равно останется дырявым. Будет дырка.

Сейчас "портмоне" дырявое у нас?

Ну да. Вместо того, чтобы осуществляло контроль за эффективностью использования средств, не позволять эти перекидывания назначений в конце года, Минфин позволяет это. Соответственно, это возможность для неэффективного использования средств.

То есть вы бы советовали, если бы были советником не главы Счетной палаты, а советником министра финансов, жестче относиться к распорядителям средств?

Абсолютно. К сожалению, министерство финансов мало работы уделяет аналитике, мало смотрит, нужны расходы эти или не нужны. То есть надо брать историю вопроса, смотреть по каждому распорядителю. Ведется, конечно, работа по расходам, но этого мало. Поэтому у нас идут неэффективные расходы, а мы деньги занимаем. И так постоянно занимаем и будем занимать, если не закрыть краник неэффективного управления в расходах бюджета.