Виталий Портников: Дешевый газ стоит дорого

27 ноября, 2019, 12:09

Портников Виталий

В начале 90-х годов, когда тогдашний премьер-министр Украины Леонид Кучма договаривался со своим российским коллегой, крестным отцом "Газпрома" Виктором Черномырдиным о дешевом газе, я был одним из немногих журналистов, кто предупреждал о трагических последствиях этой сделки

Разумеется, никто ко мне не прислушивался. Критиковали все - и политики, и читатели, и даже мои коллеги. И это при том, что в отличие от всех этих людей я работал в Москве, бывал в штаб-квартире «Газпрома» и знал о намерениях российского руководства.

Украинцев соблазнила идея дешевого газа и восстановления разрушенных связей с Россией. В 1994 году они избрали Леонида Кучму своим президентом. Российский газ - вернее, не совсем российский, а как бы туркменский - стал определять и содержание украинской политики, и развитие украинской экономики. Все большие состояния в нашей стране получены благодаря цене на газ. Промышленность не реформировалась потому что из-за этой цены и так можно было получать прибыли. Украинских президентов одного за другим коррумпировали газотрейдеры. В отличие от соседей, Украина отказалась от проведения реальных рыночных реформ, превратилась в олигархическое государство, а потом и в криминальное владение Януковича. Расплата за эту любовь к халяве была страшной - война с Россией, сотни тысяч людей, которые погибли, были искалечены, потеряли жилье и работу. Часть территории страны оккупирована, ее европейская и евроатлантическая интеграция под вопросом. Но именно в это время Украина, наконец-то, смогла отказаться от газовой зависимости. Что, разумеется, не могло понравиться ни Кремлю, ни олигархам.

После президентских и парламентских выборов 2019 года тема возвращения к поставкам российского газа вновь оказалась актуальной - и это несмотря на то, что России так и не удалось пока что полностью избавиться от транзита через Украину. Становится очевидным, что речь идёт не об экономике, а о политическом решении, О попытке с помощью дешевого российского газа замаскировать управленческий провал новой команды - тем более, если не удастся договориться с международными кредиторами. И ради этого спасения дилетантов - вновь пожертвовать украинским суверенитетом под успокоительные обещания «завершить войну».

Мне придётся вновь повторить то, что я уже говорил в 1994 году - важно не то, чтобы газ был дешевым, важно то, чтобы он не был российским. Только на этот раз я говорю это перед могилами украинцев, которые стали жертвами войны 2014-2019 годов. Когда в 1994 году я говорил о возможном конфликте, который станет неизбежным следствием украинской энергетической зависимости, надо мной можно было посмеиваться. Можно было уверять, что от «халявы» не отказываются. Но теперь, дорогие соотечественники, вы должны точно понимать, что приговариваете к смерти если не себя, то своих детей. Что будут новые сотни тысяч жертв, новые оккупированные регионы, новые разрушенные дома и судьбы. Что Украина так и останется на десятилетия инвалидом Европы.

И это даже не прогноз. Это просто констатация очевидных фактов, которые вскоре станут реальностью. Россия никогда не снижает цены просто так. Она прекрасно знает, чего может добиться, если вновь заманит Украину в энергетическую ловушку.