Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться

29 ноября, 2019, 07:10

Кроме шахтеров и трусов, в этих книгах еще немало шпионов и маньяков. Из кого выбирать героя современной прозы - решать читателю, но при этом придется пройти все круги детективных расследований, чтобы понять, чем седое уголовное прошлое отличается от нашей преступной реальности

Жослин Сосьете. Шахтовики. - Л .: Издательство Анетта Антоненко, 2019

По сюжету этой семейной саги, в затерянном среди канадских лесов шахтерском городке живет необычная семья - в ней целых двадцать один ребенок. Впрочем, пусть хоть как велика и монолитна бывает семья ( «Всюду, во всех домиках - подавленые, печальные, заплаканные люди, - но не у нас. Для нас солнце светило ярко»). каждый в ней - отдельная личность, которая имеет свои собственные радости, страхи, надежды. Так что эта история - настоящий гимн родовым, индивидуальным, а не семейным ценностям, кровном братству, мужеству, упорству и предпочтениям сообразительных королей каменных карьеров перед сельскими свинопасами и гречкосеями. "Всю дорогу мы до хрипа орали что-то, папа присоединял к какофонии свой клаксон - это были редкие и незабываемые мгновения в жизни нашей семьи, когда он выныривал из своих размышлений и присоединялся к нашим шалостям". Так же, как разное детство у всех членов большой семьи, путь между детством и старостью порой у всех оказывается тоже разным, далеким от идеалистического представления о совместных "семейных ценностях".

Артуро Перес-Реверте. Фалько. - Х .: Фабула, 2019

Как и сам герой, этот роман тоже маскируется - под шпионский триллер и исторические приключения, но под жанровой маской скрывается драматичная история об измене и чести. Лоренсо Фалько, агент разведывательной службы, работает внутри страны и за рубежом, его отправляют на самые сложные задания, он может выпутаться из самых тяжелых ситуаций. На этот раз Фалько нужно замаскироваться и под вымышленным именем войти в доверие к представителям вражеского лагеря, чтобы вызволить из плена важную осрбу, в судьбе которой заинтересованы не только в Испании. Впрочем, кажется, нет на свете такой задачи, с которой бы не справился герой этой шпионской трилогии испанского журналиста, писателя и бывшего военного корреспондента Артуро Переса-Реверте. Справится ли он на этот раз, выполнит ли очередной приказ и выберется ли из очередной передряги? А пополнив свой донжуанский список, поймет ли, что наконец встретил свою женщину?

"Фалько свернул план и спрятал его в карман куртки, висевшей на спинке стула. - Возражений нет? - Отныне ты будешь нести ответственность за ход операции, - ответил Монтеро. - Таковы приказы руководства. - Забудь о приказах. Я - обычный координатор. всю предварительную работу сделали вы. - Ты тоже будешь участвовать в штурме? Зайдешь в тюрьму? - Пока не знаю ".

Этель Лина Уайт. Винтовая лестница. - К .: Жорж, 2019

Эта книга - настоящий английский детектив, интрига в котором завязывается уже с первых строк. "Когда начало темнеть, Хелен поняла, что зашла слишком далеко", - узнаем о начале истории героини. И это не удивительно, ведь по сюжету, в глухой местности на границе Англии и Уэльса ходят слухи о маньяке, который жестоко убивает девушек. Последнюю жертву нашли рядом с имением, куда устроилась на работу 19-летняя служанка Хелен Кейпел. Однако девушке кажется, что она в относительной безопасности: этой ночью в доме полно людей, а его двери и окна приказано не открывать до утра. Но когда постепенно, один за другим, жители поместья покидают ее, Хелен понимает, что оказалась в ловушке.

Андрей Кокотюха. Клуб Трусов. - Х .: Фолио, 2019

По сюжету одной из двух детективных историй, которая дала название сборнику, двое мальчишек, Максим с Денисом, отправились в летнее путешествие в Город Льва. "- Львов считается центром Галичины, - терпеливо объяснил Максим. - Это такой исторический регион Украины, который когда-то давно был центром Галицко-Волынского княжества. Во Львове, я читал, есть даже памятник Данилу, Галицком королю. Но это так, вкратце историческая справка. Я здесь видел старенький путеводитель по Западной Украине, где написано: "Край славится неповторимым и искренним галицким гостеприимством". Ребята гуляли по львовским улицам, когда вдруг Дениса обвинили в краже и даже арестовали. Вот вам и так называемое галицкое гостеприимство ! Но когда все выяснилось, юным сыщикам пришлось распутать тайну Клуба Трусов и вывести на чистую воду его основателя - бывшего школьного учителя, а ныне афериста Василия Драгомира. Однако на этом приключения не заканчиваются. Ведь лето продолжается! Что бы вы сделали, если бы случайно спасли дочь миллионера, которая, впрочем, оказывается не совсем дочерью и, кажется, ведет какую-то свою игру ...

Юрий Даценко. Ловушка для потрошителя. - Х .: Клуб Семейного Досуга, 2019

В этом триллере творится что-то действительно невероятное. Где-то далеко от места действия таинственный нeзнaкомец, пpoзвaный в нapoде Джeкoм Потрошителем, oдну зa другoй убивaет женщин лeгкoго пoвeдения, каждый раз странным образом ускользая из pук пoлиции. А уже через несколько лет после этого в Проскурове мoлoдий врач-xиpуpг получает от пoлиции приглашение нa экcпepтизу тpупa девушки-проститутки. Увиденное поpaжaет егo. Тaкaя жестокость присуща caмoму дьяволу. Пoлиция быстро объявляет дело раскрытым. Однако происходит ещe oдно убийcтвo, и наш герой понимает: следователи только зрятратят время, и бepeтcя зa собственное расследование. Куда oнo зaвeдeт мoлoдoгo xиpуpгa? И что означает непонятная надпись, найденная на стене недалеко от тела дpугoй жepтвы? Имеют ли отношение к убийствам пpocкуpовские мacoны и какие тайны скрывает местная знaть? По определенным причинам у Якова есть основания считать, чтo в пoдольcькой пpoвинции opудует тoт caмый Джeк Потрошитель.