Дело Федыны - компрометация президента Зеленского

Юридический: Софии инкриминируют "угрозу через убийство". Но, согласно статье 129 УК Украины, такая угроза считается преступлением, "если бы были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы". По методике, которую предлагает ГБР, моего, к сожалению, покойного товарища Андрея Кузьменко (Скрябина) нужно было привлечь к уголовной ответственности за песню, в которой он угрожает бить свою любимую "руками, ногами, своей головой, локтями, ремнями, железной трубой" . Смешно, что тогда, в 2008 году, Кузьму действительно осудили за угрозы телесной расправы в Национальной комиссии по вопросам общественной морали. Впоследствии, правда, из-за таких абсурдных решений, Комиссию ликвидировали. Если же вдруг какой-то украинский моряк услышит исполнение песни "Я убью тебя, лодочник", то глава Госслужбы морского и речного транспорта должен будет написать заявление "об угрозах через убийство", а спецназ СБУ начнет штурмовать караоке-бары.

Политический: летом этого года в Москве проходили массовые митинги. Кремль, как всегда, хотел показать силу. Людям инкриминировали участие в "«массовых беспорядках". Только потому, что они были их политическими оппонентами. Омоновцы массово писали заявления о том, что пострадали из-за пластикового стаканчика, который в них бросили. Зеленского хотят выставить таким же "потерпевшим", как и московских омоновцев. Очевидно же, что София не собиралась убивать Зеленского.

Моральный: следовательно президент Зеленский, по мнению ГБР, является пострадавшим в уголовном производстве об угрозе через убийство через youtube Софией Федыной. Как же должны мы сочувствовать Зеленскому, если ни Государственная служба охраны, ни СБУ, ни ГПУ, ни ГБР не способны остановить эту Софию Федыну. Путину было стыдно быть "пострадавшим" в подобных ситуациях. Поэтому в России пришлось принимать отдельный закон о неуважении к власти. ГБР ставит Зеленского в унизительную ситуацию, выставляя его лидером и Верховным главнокомандующим воюющей страны, а слабой неуверенной личностью, которая мелочно мстит за оскорбления девушке и на помощь которому приходит спецназ имени Романа Трубы.