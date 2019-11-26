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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Войну заканчивают победой, а не поражением

Виталий Портников: Войну заканчивают победой, а не поражением


фото: REUTERS
В каждом своём обращении к гражданам Владимир Зеленский говорит о необходимости скорейшего завершения войны. И это понятно

Новому президенту нечем похвастаться даже перед собственными сторонниками. Большая часть предлагаемых им изменений катастрофически непопулярна. Украинцы выступают против открытия рынка земли - я даже не утверждаю, правильно это или нет, это просто данность. У власти нет возможности снизить коммунальные тарифы. Большинство в парламенте рассыпается с отвратительными скандалами. И это только начало эрозии дилетантской власти. Что остается Зеленскому? Говорить о мире. Кто может быть против мира? Почему о мире нельзя говорить с Путиным?

Зеленский не может - да и не хочет - выстраивать отношения с Путиным на равных. Он постоянно инициирует общение с российским президентом, а в результате этого общения выигрывает только Путин. Вспомним хотя бы одну историю с Цемахом, а дальше будет еще немало таких историй. Зеленский общается с Путиным не как глава государства с главой страны-агрессора, а как первый секретарь ЦК компартии Украины с генеральным секретарем ЦК КПСС. И при этом убеждает самого себя и нас, что Путина дожали. Кто дожал-то? Путин выставил условия, Зеленский их выполнил, Путин соблаговолил приехать. И при этом Путин - вовсе не сильный политик, за последние годы мы могли в этом убелиться. Сила Путина - в слабости Зеленского. В слабости Украины. Россия после провала проекта "Новороссия" работала ради этой слабости, вошла в тактическое согласие с украинскими олигархами и выиграла. И получила того партнера, которого хотела. Теперь осталось заставить этого партнера соглашаться с новыми и новыми условиями, вплоть до полного отказа от достижений, которые оплачены кровью и здоровьем тысяч людей.

Зеленский часто говорит о необходимости закончить войну, но никогда не говорит о том, как именно он хочет ее закончить. А ведь это и есть самое главное. Именно от этого зависит будущее нашей страны. Именно от этого зависит, станут ли вновь убивать украинцев и не окажутся ли оккупированными новые регионы Украины. Нам нужны не слова об окончании войны. Нам нужен четкий, прозрачный и понятный план ее окончания. Это может быть план перемирия. Это может быть план победы. Но это не может быть план капитуляции перед врагом. Капитуляция - это не мир. Капитуляция - это пролог к взрыву в самой стране, это условие для новых территориальных захватов. Капитуляция - это война.

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