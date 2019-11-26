Павел Усов: Украина - заложница окружения Зеленского. И это для вас беда

27 ноября, 2019, 07:06

Антин Борковский

Белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов (Варшава) в эфире программы телеканала "Студия Запад с Антоном Борковским" о причинах истерики Минска, специфике поглощения суверенитетов и чем отличается "независимость" Лукашенко и Зеленского

До недавнего времени более-менее скромный Лукашенко начал, такое складывается впечатление, бросаться на Кремль, его последнее заявление, мол, "на хрена мне такой союз", - вызвало множество вопросов.

Последний год, особенно этот год, для Беларуси является специфическим в построении союзного государства и углублении интеграции, поэтому давление Кремля беспрецедентно усилилось. Мы это видим в вопросах компенсации налогового маневра по отношению к поставкам нефти, мы видим это в ограничении поставок белорусской продукции на российский рынок, заморозке кредитов. Все это связано с предстоящим подписанием договора или программы по углублению интеграции, которое должно состояться 8 декабря этого года. Конечно особенно Кремль настаивает на том, чтобы эта программа была подписана именно в том формате, который предлагает Москва. И конечно, Лукашенко не желает подписывать именно эту программу, которая является фактически петлей на его шее, и отсюда возникают эти обострения. Вопрос в том, есть ли инструмент противодействия этому давлению со стороны Москвы? Есть ли такой инструмент у Беларуси? На сегодняшний день таких инструментов, конечно, нету.

В украинско-российских отношениях идет процесс, который чем-то напоминает процесс кулуарных переговоров между Беларусью и Кремлем. Такое впечатление, что на декабрь месяц Кремль решил выйти на какую-то финишную прямую и подготовить не только белорусский пакет, но и украинский.

Есть конкретная программа, вступительная часть подписана, есть рабочая группа, как с белорусской так и с российской стороны, которая разрабатывает дорожные карты. То есть какой-то правовой процесс, из которого совсем, полностью исключено белорусское сообщество и белорусы не знают, что продается России, что покупается, какие это будут программы и во что они выльются для Беларуси. Конечно, если эта программа в том формате, в котором она навязывается со стороны России, будет подписана, то для Беларуси это - экономическая катастрофа. Есть инсайды, которые говорят, что Россия настаивает на объединении ряда экономических институтов, гражданского кодекса и других элементов в реальный союз с наднациональными органами, а за этим, конечно, пойдет и политическое объединение. Конечно, полноценное политическое объединение, с одной стороны - это полное уничтожение независимости и суверенитета Беларуси, а с другой - это еще одна точка напряжения для Украины. Беларусь, в этом случае перестает быть нейтральным государством в украино-российских отношениях, потому что если произойдет политическое объединение, то на территории Беларуси, безусловно, появится российская база и российское оружие. Что касается того, будет ли этот формат использован по отношению к Украине со стороны Москвы? На мой взгляд, в Украине очень много болевых точек, много разных агентов влияния, в том числе и олигархов, поэтому Москва использует другой инструментарий. В Беларуси есть один человек, которого стоит подавить, и, естественно, что будут приняты соответствующие решения. По отношению к Беларуси, с одной стороны, это и легко, и трудно, потому что, понятно, кто является ключевым игроком - это Лукашенко, и поэтому все сегменты влияния направлены на то, чтобы психологически, политически, экономически принудить прежде всего Лукашенко, потому что сами по себе политические элиты никак не реагируют на эту войну, которая сейчас ведется.

В любом случае, мы понимаем, что и президент Лукашенко, и президент Зеленский является актерами, правда один усатый, а другой без усов, но мы понимаем, что их задача, так сказать, продавать тот или иной политический воздух своему доверчивому народу . Вы, как аналитик, который очень хорошо ориентируется в процессах поглощения Россией политической суверенности Беларуси, могли бы дать и несколько советов украинским политикам, чего нельзя было бы делать и на что нельзя было бы вестись, так как Кремль в любом случае все равно обманет.

В данном случае вообще не стоит идти на какие-либо серьезные договоренности, а тем более на уступки в отношениях с Россией. Стоит придерживаться той принципиальной позиции, которая была наработана за эти годы конфликта, по крайней мере до тех пор, пока с Донбасса не будут выведены российские военные, "зеленые человечки", до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, вообще нет смысла вести какие-либо переговоры или диалоги. Для Кремля правовое поле - это инструмент манипуляции и воздействия не только на украинское общество, но и на Запад. Благодаря этим манипуляциям Россия надевает ризы миротворца, субъекта доброй воли, и таким образом заставляет Запад идти на какие-то экономические уступки по отношению к России. Разумеется, все это манипуляции, и здесь должны быть жесткие требования не только со стороны украинского общества, но и с стороны международного сообщества. Возвращение полной целостности Украины - и на этом точка. Других вариантов я просто не вижу, так как любые варианты, любые переговоры в условиях невыполнения этих базовых требований станут проигрышными для Украины тем или иным образом.

Такое впечатление, что у Лукашенко смелости немногим больше, чем у Зеленского, потому Лукашенко позволил себе откровенно хамский выпад в стиле Хрущева или еще какого-то советского дипломата. Зеленский все "заворачивает в какие-то бумажки", обходит все эти реальные проблемы, делая вид, якобы мы у нас нет непосредственной прямой агрессии России против Украины, а советники Зеленского озвучивают вещи, которые просто не принято говорить в стране, которая подверглась агрессии и оккупации части территории.

Мне трудно назвать Зеленского полностью или в какой-то мере независимым политиком. Все его высказывания, вся его модель поведения построена именно благодаря влиянию его ближайшего окружения. В этом проблема. Он зависим от своего окружения. Он не может перерасти свое окружение, и, естественно, что его нельзя рассматривать как полноценного, целостного политика, в отличие от того же Лукашенко. Однако проблема Лукашенко в том, что все формирование его авторитарной власти происходило под чутким руководством Москвы в дальние нестабильные 1990-е. Однако на сегодня хамоватый, колхозный или ограниченный в культурном плане человек Лукашенко тем или иным образом остается самодостаточным политиком. На его поведение по отношению к Москве не влияет окружение, на его поведение по отношению к Москве влияет его сознание и та система власти, которую он выстроил. Он понимает, что не в состоянии развернуться от России, не в состоянии переориентироваться на Запад, потому что вся экономика зависима от российских дотаций и от российского рынка. Без этого дни правления Лукашенко будут скоротечными, независимо от того, будет ли вмешиваться Россия в этот процесс или общество поднимет Лукашенко на вилы. Он понимает, что демократизация - это конец его власти, также он понимает, что сближение с Россией на условиях России - это уничтожение его суверенной власти. Он уже не сможет делать все, что захочет. Как говорится, лучше быть первым в Беларуси, чем вторым в союзном государстве. У Зеленского ресурсов противодействия Москве значительно больше, но вся проблема в его несамодостаточности, в его ограниченности в плане свободы политических действий, и это для Украины беда. Здесь разные ситуации. Украина значительно дальше стоит от России. Она более свободна от России по сравнению с Беларусью, и Зеленский, используя этот огромный потенциал геополитической свободы, мог бы быть свободным в своих решениях и действиях, но он прилагает усилия не для того, чтобы расширить эту геополитическую свободу, а наоборот ее сузить. Если Лукашенко заложник той геополитической ситуации, которую он создал, то Украина заложница окружения Зеленского, которое создает Зеленского.