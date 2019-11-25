Член Совета НБУ Козюк: "Центробанк не может таргетировать экономический рост"

25 ноября, 2019, 14:45

Доктор экономических наук, профессор, член Совета Национального банка Украины Виктор Козюк рассказал о работе центробанка, инфляции и печати денег в программе "Еспресо: капитал"

Ведущий программы - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

О Совете НБУ

Что такое Совет Нацбанка, чем он занимается?

Совет Национального банка предусмотрен Конституцией Украины. Его задачей является разработка основных принципов денежно-кредитной политики и контроль за реализацией монетарной политики, которую проводит правление.

Это похоже на наблюдательный совет в коммерческих компаниях?

И да, и нет. С одной стороны мы осуществляем контроль над тем, как Нацбанк реализует монетарную политику. Но при этом у нас есть блок, который традиционно ассоциируется с корпоративным управлением: внутренний аудит, надзор за системой деятельности внутреннего контроля, утверждение сметы, согласованиее суммы к перечислению в государственный бюджет.

Большую ли сумму перечисляет Национальный банк в государственный бюджет?

От 38 до 68 млрд гривень (данные последних трех лет).

В этом году сколько?

68. Это по результатам 2018 года. Порядка 20 млрд из них - пересчет стоимости активов.

Как Нацбанк зарабатывает эти деньги?

Национальный банк в доходной части имеет полученные проценты по монетарным операциям, соответственно, в расходной части имеет уплаченные проценты.

НБУ одалживает деньги коммерческим банкам?

Да. Либо коммерческие банки занимают Национальному банку. Лучше сказать, Национальный банк предлагает коммерческим банкам вложить в его инструменты, чтобы определять цену денег на денежном рынке.

Речь идет о депозитных сертификатах.

Депозитные сертификаты, да.

О таргетировании инфляции

Вы упомянули о документе с довольно сложным названием "Основные принципы денежно-кредитной политики". Что это?

В этом документе фиксируется выбор монетарного режима. Иными словами, какую монетарную политику в базовом понимании должен выполнять Национальный банк.

То есть там говорится, что Нацбанк следит за уровнем инфляции и пытается, чтобы темпы роста потребительских цен были умеренными?

Да, можно согласиться с такой формулировкой. Более конкретно терминологически это называется "инфляционное таргетирование".

Таргетирование от английского слова target - цель? И какова наша цель?

Инфляционная цель 5% плюс-минус 1 пункт. Со следующего года и на постоянной основе. Сейчас мы находимся в состоянии наклонного коридора и приближаемся к цели. Думаю, что будут некоторые отклонения этого года, но есть определенный оптимизм.

Почему это важно?

Это важно в первую очередь для заякоренных инфляционных ожиданий, чтобы они были устойчивыми, приближенными к цели, и для того, чтобы экономические агенты не реагировали нервно, устанавливая цены на любые стрессы, шоки, изменения конъюнктуры в экономике. Это также влияет на ожидания по обменному курсу.

Раньше у нас был монетарный подход другой. Ранее НБУ пытался держать курс гривни к доллару на фиксированном уровне. Почему это плохо?

Национальный банк вряд ли в каком-то документе объявлял, что он является сторонником политики фиксированного курса. Но если посмотреть на динамику обменного курса, она четко свидетельствовала, что курс был фиксирован на протяжении длительного периода.

Так было после событий 1999 года, понемногу мы вышли с 2000 года на 5,05 грн за доллар, потом мы помним события 2008 года - 4,75, и потом опять проблема обвала курса до 10, ревальвация до 8, и 8,05 держалась до конца 2013 года, до начала 2014-го. Собственно, такие прыжки показывают, что это не просто прыжки, а проявление масштабных кризисов, которые являются следствием такой политики.

Если бы мы пытались удержать курс, то вновь столкнулись бы с таким очередным скачком?

Для того чтобы поддерживать устойчивый обменный курс, как правило, требуются три принципиальных вещи: способность накапливать огромные объемы валютных резервов, возможность применять более высокие процентные ставки, чтобы защищать обменный курс в случае оттока капиталов, и третье - фискальная политика должна быть относительно сбалансированной: в условиях фиксированного курса способность правительства существенно дестабилизирующе влиять на обменный курс значительно выше.

Например, масштабные изменения по величине минимальной заработной платы, масштабные изменения в объемах расходов автоматически влияют на способность Центрального банка поддерживать фиксированный курс.

Лучше, чтобы бюджет был профицитным, а не дефицитным, чтобы страна зарабатывала больше...

Не совсем так. Мы интуитивно хотим иметь профицитный бюджет, всегда приятно видеть, что доходы превышают расходы, но в случае с государственным бюджетом ситуация несколько не такая. Потому что бюджет является макроэкономическим регулятором и на самом деле в идеале профицит лучше в хорошие периоды, а дефицит в плохие периоды. Но для таких стран, как Украина, это мало достижимая вещь.

Об экономическом росте

Вернемся еще раз с принципами денежно-кредитной политики. Я помню, была такая идея таргетировать, то есть нацеливаться не на инфляцию, а на экономический рост. Ну и это кажется логичным. Мы же стремимся к экономическому росту. Но я боюсь, что для достижения такой цели надо будет включить печатный станок, как говорится, вновь печатать гривню - мы это проходили в 1990-е. Я ошибаюсь или нет?

Ваши опасения совершенно рациональны по этому поводу. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, и теория макроэкономическая и практика многих лет продемонстрировали, что Центральный банк не может таргетировать экономический рост. Это невозможно. Почему? Потому что на экономический рост влияет гораздо больше факторов, чем те, которые находятся в зоне контроля Центрального банка. И это совсем другая ситуация по сравнению со способностью Центрального банка контролировать инфляцию.

То есть напечатать деньги - это, возможно, даст какой-то эффект для роста экономики, но в очень краткосрочном периоде.

В итоге когда ожидания становятся противоположными, любая дополнительная инъекция денег автоматически результирует в повышение уровня цен и никакой не рост. Но это несколько упрощенный подход. На самом деле проблема кроется в другом. Что давление на Центральный банк, как правило, в условиях последних 20-30 лет стал более изящный. И слабое банковское регулирование, потерянное большим банковским бизнесам, отсутствие контроля за качеством кредитования - все это результирует в то, что кредит начинает восприниматься как более мощный драйвер экономического роста, чем просто мягкая монетарная политика.

Когда Центральный банк снимает регуляторные монетарные макроэкономические барьеры для быстрого наращивания кредита, потому что именно это сегодня выглядит политически более привлекательным, чем то, что еще недавно традиционно понималось как печатание денег.

То есть изменение учетной ставки Национального банка это лучший инструмент, чем эмиссия гривни?

Потому что через контролируемость процентной ставки Центральный банк определяет цену денег для экономики в целом.

О "деле банкиров"

Давайте к более актуальным вопросам на сегодня. Это так называемое "дело банкиров". Вы знаете, что Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение многим лицам по делу о кредитовании Национальным банком Украины коммерческого VАB-банка в 2014 году. И одно из обвинений - Национальный банк выдал этому банку стабилизационный кредит. Как должен Центральный банк поступить в те годы? Правильно ли он сделал или нет?

Насколько я понимаю, основной посыл обвинения это - преступный сговор между чиновниками и банкирами. Здесь я хотел бы начать вообще с концепции кредитования последней инстанции. О чем она говорит? Это случаи кризисных, стрессовых ситуаций, когда банк сталкивается с внезапным оттоком депозитов, ему нужно выполнять свои обязательства, но в силу стресса на финансовом рынке ему негде позаимствовать. Для того чтобы остановить панику на рынке, центральные банки и выполняют функцию кредитования последней инстанции. Они фактически являются теми единственными инстанциями, которые могут предоставить кредит.

Это похоже, как Международный валютный фонд для стран, которые в кризисной ситуации. То есть для коммерческих банков "международным валютным фондом" является Центробанк.

Примерно так. Но понятно, что у такой политики есть свои ограничения и свои критерии. Вот базовым критерием, когда Центральный банк должен продолжать выполнять функцию кредитования последней инстанции, является то, что такой банк, который он кредитует, должен быть, возможно, неликвидным, но все же платежеспособным в долгосрочном периоде. И здесь есть проблема. Это канонический подход. Центральный банк выполняет функцию кредитования последней инстанции в отношении банка, который является неликвидным, но платежеспособным. Но кризис 2008 года продемонстрировал, что на самом деле нет иммунитета от ошибки. И очень многие центральные банки, в частности Федеральная резервная система, столкнулись с ситуацией, когда они считали, что на определенном этапе в начале кризиса банк еще является платежеспособным; они ему помогали кредитованием последней инстанции, а через некоторое время такой банк все равно стал банкротом, потому что проблема оказалась гораздо глубже. Фундаментальная причина такого явления - это асимметрия информации между кредитором в качестве Центрального банка и банком, который в стрессовой ситуации рассчитывает на поддержку.

Кажется, в 2014 году Нацбанк еще не проводил даже стресс-тестов, не смотрел глубоко в проблему.

Да. Возвращаясь к проблеме 2014 года, мы можем увидеть закономерность, что масштаб дестабилизирующих моментов раскручивался по спирали. Сначала это был стресс на события, связанные со сменой власти. Далее это был стресс для экономики, связанный с тем, что предыдущая власть оставила просто ужасное экономическое наследство. Это и кассовый дефицит Нафтогаза, это и минимум средств на едином казначейском счете, это и истощенные резервы, это огромная дыра в платежном балансе. И понятно, что в таких условиях существенная коррекция обменного курса была естественным явлением. Но когда мы говорим о такой наборе дисбалансов, мы не учитываем, что за долгое время господства соответствующего режима банковская деятельность настолько исказилась, что она переросла в просто комок структурных проблем, связанных с накоплением большого объема кредитных рисков. И любой шок, как это произошло в 2014 году, просто продемонстрировал, насколько банковская система оказалась уязвимой.

Это такое глубокое основательное объяснение. Но если говорить коротко: должен ли был помогать Национальный банк VАB-банку или нет?

Я могу сказать так, что у Национального банка были объективные предпосылки помогать не только VАB-банку, а также и другим банкам. Что, собственно говоря, Национальный банк осуществлял в течение 2014-го, 2015-го и даже частично 2016-го годов. Потому что была объективная предпосылка: масштабный стресс в экономике и в банковской системе.

Хорошо, оставим суду решение, был сговор или нет, но с экономической точки зрения, насколько я понимаю, Национальный банк должен был помочь.

Основная проблема в том, что объективные экономические основания для помощи были, но никто в Центральном банке не может предсказать заранее, какими будут дальнейшие действия собственников и топ-менеджеров банков. Они демонстрируют или хотят продемонстрировать, что они будут законопослушными и, соответственно, пытаются получить помощь со стороны Центрального банка, но что будет дальше - мы этого не знаем. Единственное, что по VАB есть цифровые данные, которые указывают, что все же выданный кредит покрывал объемы оттока депозитов.

Последний вопрос по поводу митингов под стенами Национального банка Украины. Я говорил с митингующими, и они не могут объяснить, против чего они протестуют. Кажется, это давление на банковского регулятора. Есть ли угроза независимости Национального банка Украины?

Однозначно это давление, потому что мы все прекрасно знаем, что этот митинг является просто одной из составляющих более масштабной атаки на Национальный банк Украины. Здесь я не разделяю Национальный банк на Совет и Правление. Я сейчас говорю, возможно, как даже внешний наблюдатель, эксперт. И я однозначно могу констатировать, что поднялась очень серьезная волна атаки на Национальный банк.

А кто атакует?

Я думаю, что это тот случай, когда существуют определенные политические альянсы, которые бы хотели видеть совсем другую политику и совсем другого регулятора, мягкого, контролируемого, беззубого и беззащитного.