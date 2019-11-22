Украинки с PROVODNIK разработали интерактивную карту для людей с инвалидностью и выиграли награду от ЕС

Это помогло команде выиграть награду от проекта "Региональный механизм развития гражданского общества стран Восточного партнерства", финансируемого Европейским Союзом

Как появилась идея

Анна Крис работала в международной ИТ-компании в Одессе. В 2015 году их отдел решили перевести в Ирландию, поэтому девушка переехала в Дублин.

Потом Анна присоединилась к проекту Smart Villages от Европейского Союза. В рамках последнего попала в небольшой ирландского городок Киллорлин (англ. Killorglin) с 2,16 тыс. жителей, чтобы помочь развивать его технологические возможности.

В Ирландии Анна прожила 3,5 года, а в мае этого года вернулась в Украину:

"И когда ехала из аэропорта с чемоданами, осознала, насколько Украина неудобна для людей на колясках, чемоданами или родителей с детскими колясками", - рассказывает она.

Современный уровень решений о доступности в Украине фактически исключает людей с ограниченными возможностями из общественной жизни и политических процессов.

"90% пандусов установлено неправильно, украинский транспорт почти полностью не приспособлен для людей с инвалидностью, часть бизнеса делает объекты инклюзии “чтобы было” и не задумываются, что это может быть травмоопасно", - возмущается Крис.

Анна указывает на слаборазвитую инклюзивную инфраструктуру даже в центре Киева

нна решила изменить ситуацию: "Хотелось сделать такую ​​карту, где можно не просто обозначать доступны объекты инклюзии, а осуществить консолидацию общества, то есть, чтобы люди сами принимали в этом участие", - рассказывает она.

"И вот экс-коллега скинул ссылку на проект Европейского Союза, в котором Украина также участвует как страна Восточного партнерства", - вспоминает девушка.

Даже в центре столицы Украины очень много опасных объектов инфраструктуры

Как Европейский Союз помог воплотить замысел

Анна со своей идеей попала на хакатон от проекта Европейского Союза "Региональный механизм развития гражданского общества стран Восточного партнерства", в котором принимали участие участники из шести стран - Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Первая часть состояла из отбора проектных идей из шести стран в конце мая в Киеве. Впоследствии 20 проектов попали в Тбилиси на трехдневный хакатон в конце июня.

Среди участников были дизайнеры, программисты и люди с идеями, а уже на месте необходимо было сформировать команды. К Анне присоединилась дизайнер из Украины и программист из Беларуси.

"Результатом этого хакатонов было создание прототипа сайта с картой. Также очень важным для меня было пообщаться с менторами. Благодаря синергии и общению, я приехала в Тбилиси с одним продуктом, а представила уже совсем другой - гораздо лучший - вариант ", - вспоминает Крис.

Голосование менторов и участников вывело в финал три лучшие проекты, среди них - PROVODNIK.

"И, наконец, в конце августа пришел поздравительное письмо, что именно наш проект победил и получит 10 000 евро на реализацию и маркетинг в течение 6 месяцев", - радуется девушка.

Анна вместе с командой получила ежегодную награду среди представителей гражданского общества в области инновационных идей для развития общества - EU Digitalisation for Civil Society Award.

Что на карте

Интерактивная карта под названием PROVODNIK призвана помогать людям с инвалидностью найти лучшие и безопасные маршруты, наслаждаться более активным образом жизни и, наконец, стимулировать развитие инклюзивного городской инфраструктуры. Первый прототип программы можно посмотреть на сайте.

Пока возможность такой карты предполагается для Киева и Одессы, но команда планирует расширить ее на всю страну.

Согласно задумке, пользователи загружают фото и комментарии о неудобных местах в веб-приложение, затем их проверяют модераторы и добавляют на карту.

"А дальше пользователи могут оценивать объекты относительно удобства как на Google-картах", - объясняет она.

Среди объектов, которые можно будет добавить на карту, будут пандусы, пеленальные комнаты, данные об удобстве транспорта.

Для каждого типа объектов предусмотрены фильтры и категоризация в зависимости от сферы ответственности.

"Если десять человек пожалуются на тот или иной объект, происходит автоматическое формирование запроса в ответственный орган по электронной почте. Затем мы отслеживаем, что дальше происходит с этим запросом и отчитываемся об этом на сайте ", - объясняет Крис.

Также в планах запустить чек-листы и консультации для бизнеса, если тот не может позволить себе нанять человека, который будет следить за ответственностью требованиям инклюзивности.

По ее словам, PROVODNIK планирует полностью запустить карту в работу в апреле 2020 года, а к тому времени команда может обращаться за консультациями и поддержкой к проекту ЕС.