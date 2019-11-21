Виталий Портников: это были дни искренности
Украина и до сих пор - архаичная отсталая страна, большинство жителей которой занято одним - выживанием. И даже когда материальные проблемы решены, появляется своё жильё, а возле дома - "евробляха", все равно по привычке продолжают "выживать" и всеми фибрами души ненавидеть тех, кто живет лучше. Но и тот, кто живет лучше, ненавидит следующего и презирает того, кто на старом "ланосе". А обладатель развалюхи презирает пассажира метрополитена и ненавидит обладателя новенького "мерса". Общество выживания и не может быть устроено иначе и мы забудем о нем не тогда, когда станем жить лучше, а тогда, когда похороним последнего, привыкшего и умеющего выживать, а не жить.
Но общество выживания - это всегда имитация. Имитация активности, добрых намерений, профессионализма, самого государства. Это обман, возведённый в абсолют. Именно поэтому честных людей мы не столько ценим, сколько им сочувствуем. Но во власть выдвигаем обер-обманщиков, вдохновенных лицедеев. И чем больше готовности лгать - тем больше рейтинг, тем выше должность. А когда политик пытается говорить нам правду - мы начинаем ненавидеть со всей отчаянностью людей, которые не хотят расставаться со своей "матрицей".
Но даже в нашей жизни случаются дни, когда имитировать не получается. Когда даже самый прожженный циник вынужден действовать по совести. Когда общество отчетливо разделяется на тех, кто еще способен отыскать в себе человека и на откровенных негодяев, которых не изменит никакая боль и никакая смерть. И когда ты видишь рядом людей с чистыми глазами. И ты ценишь это даже если понимаешь, что глаза помутнеют, а мозги опять заплывут.
Потому что такова человеческая природа, которая не терпит имитации. Потому что любому хочется хотя бы несколько часов, дней, месяцев прожить в настоящем мире. Потому что любому хочется, чтобы Родина была не площадкой для грабежа и не местом для выживания, а матерью, которая тебя любит.
Разумеется, кроме тех, у кого никакой Родины нет, кто и родную мать продаст. Но и этих выявляет Майдан. А всем остальным он наглядно показывает, какое это великое счастье - быть настоящими.
И Украина должна стать настоящей.
Виталий Портников
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