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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: это были дни искренности

Виталий Портников: это были дни искренности


фото: REUTERS
Ностальгия, с которой мы сегодня вспоминаем о Майдане - это тоска по искренности. Конечно, и во время событий 2013-2014 года мы видели людей, которые пытались использовать народный протест ради собственной выгоды. Но они были в безусловном меньшинстве по сравнению со всеми теми, кто воспринимал Майдан как самый настоящий триумф национального единения, как демонстрацию способности людей проявить свои лучшие качества - качества, о которых они до сих пор даже не подозревали

Украина и до сих пор - архаичная отсталая страна, большинство жителей которой занято одним - выживанием. И даже когда материальные проблемы решены, появляется своё жильё, а возле дома - "евробляха", все равно по привычке продолжают "выживать" и всеми фибрами души ненавидеть тех, кто живет лучше. Но и тот, кто живет лучше, ненавидит следующего и презирает того, кто на старом "ланосе". А обладатель развалюхи презирает пассажира метрополитена и ненавидит обладателя новенького "мерса". Общество выживания и не может быть устроено иначе и мы забудем о нем не тогда, когда станем жить лучше, а тогда, когда похороним последнего, привыкшего и умеющего выживать, а не жить.

Но общество выживания - это всегда имитация. Имитация активности, добрых намерений, профессионализма, самого государства. Это обман, возведённый в абсолют. Именно поэтому честных людей мы не столько ценим, сколько им сочувствуем. Но во власть выдвигаем обер-обманщиков, вдохновенных лицедеев. И чем больше готовности лгать - тем больше рейтинг, тем выше должность. А когда политик пытается говорить нам правду - мы начинаем ненавидеть со всей отчаянностью людей, которые не хотят расставаться со своей "матрицей".

Но даже в нашей жизни случаются дни, когда имитировать не получается. Когда даже самый прожженный циник вынужден действовать по совести. Когда общество отчетливо разделяется на тех, кто еще способен отыскать в себе человека и на откровенных негодяев, которых не изменит никакая боль и никакая смерть. И когда ты видишь рядом людей с чистыми глазами. И ты ценишь это даже если понимаешь, что глаза помутнеют, а мозги опять заплывут. 

Потому что такова человеческая природа, которая не терпит имитации. Потому что любому хочется хотя бы несколько часов, дней, месяцев прожить в настоящем мире. Потому что любому хочется, чтобы Родина была не площадкой для грабежа и не местом для выживания, а матерью, которая тебя любит.

Разумеется, кроме тех, у кого никакой Родины нет, кто и родную мать продаст. Но и этих выявляет Майдан. А всем остальным он наглядно показывает, какое это великое счастье - быть настоящими.

И Украина должна стать настоящей.

Виталий Портников

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