Новая власть - это типичные представители Антимайдана

21 ноября, 2019, 11:03

Николай Княжицкий

Но все это не повод опускать руки. Как бы на Майдане не было трудно, мы знали, что выстоим, так как чувствовали поддержку друг друга, свободных людей, которые имеют достоинство

Сегодня мы отмечаем годовщину Революции Достоинства, и я снова хочу поблагодарить всех, кто 6 лет назад вышел на Майдан бороться против несправедливости. Для меня этот день особенный еще и потому, что в ноябре 2013 года с телевизионных трансляций протестов на Майдане началась история телеканала "Еспресо".

К сожалению, сегодня мы имеем мало поводов для оптимизма. Перед нами снова появились старые угрозы потери государственности, украинской идентичности, возвращение в болото "русского мира" и "совка". Открыто дело против коменданта Самообороны Майдана Парубия, планируется открытие дела против экс-министра Супрун, которая работала в медицинской службе Майдана, на допросы вызывают майдановцеы, а впоследствии добровольцев в украинско-российской войне.

В государственной политике отходят на второй план и заменяются клоунократией все те ценности, за которые мы боролись: движение в ЕС, развитие и поддержка украинского языка и культуры, сильная украинская армия, которая может дать отпор агрессору. Из офиса президента идет указание правоохранителям не заниматься делами Майдана.

Почему так происходит? Для России Майдан - это внешнеполитическая катастрофа, там до сих пор не верят, что люди самостоятельно могут выйти на протест и свергнуть их наместника. Очевидно, что все положительное, что было сделано в течение прошлых 6 лет, агрессору необходимо было вырубить на корню и скомпрометировать. Новая власть же - это типичные представители Антимайдана. Управляющий делами в стране Богдан ездил с Азаровым из России отказываться от ассоциации с ЕС и во время Майдана получил от него почетную грамоту. Действующий президент - смеялся над майдановцами в своих шоу.

Но все это не повод опускать руки. Как бы на Майдане не было трудно, мы знали, что выстоим, так как чувствовали поддержку друг друга, свободных людей, которые имеют достоинство. Россия считает, что украинцы - это "генетически рабская" нация, которой можно управлять своим наместником, а "антимайдановцы", что на протесты можно выходить только за деньги. Но мы знаем, что достоинство невозможно купить. Если оно есть - у врагов не получится ничего.

С годовщиной Революции Достоинства всех.