 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВиталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией

Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией


фото: reuters
Протесты в Гонконге и их подавление силовиками в очередной раз напоминают о простой истине, которую предпочитают не замечать на постсоветском пространстве: авторитаризм несовместим с демократией и экономической свободой

На протяжении ряда лет бывшие «совки» восхищались экономическими успехами коммунистического Китая, доказывали, что он никакой не коммунистический и оправдывали подавление протестов на площади Тяньаньмэнь. Основатель "нового Китая" Дэн Сяопин стал одним из кумиров постсоветского "общества недорослей" и его подход к политике считался чуть ли не вершиной здравого смысла и противопоставлялся перестройке Михаила Горбачева. А уж формула «одна страна - две системы», которая позволяла обьединить коммунистический Китай с британским владением Гонконгом и португальской колонией Макао, казалась примером политического реализма. Собственно, Дэн Сяопин выдвигал эту формулу в расчете еще и на объединение с Тайванем. Но на острове не оказалось достаточного количества самоубийц.

Это еще и потому, что жители Тайваня пока что имеют возможность сами выбирать свою судьбу. А у жителей Гонконга такой возможности никогда не было. И уже само согласие Пекина с сохранением, пусть и ограниченном, их политических и экономических свобод, они могли воспринимать как благо, Хотя даже в момент объединения, более 20 лет назад, многие задавались вопросом: а что будет, когда 50-летний переходный период истечёт?

А вот то и будет. За прошедшие десятилетия Гонконг стал настоящими экономическими легкими Китая - потому что доверие инвесторов к его финансовой и правовой системе нельзя сравнить с доверием к режиму КНР. И никакого китайского экономического чуда не состоялось бы без Гонконга. Но вместе с тем в Гонконге сохранялось относительно свободное общество, а в Китае только укреплялся коммунистический строй, который сейчас вновь трансформируется в режим единоличной власти.

И теперь коммунистические бонзы оказались перед непростым выбором. Они могут разгромить протест и уничтожить суверенитет Гонконга, но подорвут стабильность собственной экономики в непростые для Китая времена. Однако если победят участники протеста, рано или поздно бацилла свободы заразит весь Китай. Коммунистический режим обречён в любом случае - вопрос только, каким количеством жертв будет оплачен его крах и что будет в результате процесса эррозии авторитаризма с китайской экономикой. Однако заплатить придётся всем - и гонконгцам, и китайцам, и всему остальному миру.

Именно поэтому события в Гонконге являются прелюдией к украинскому будущему. Мы пока что не можем предсказать, чем обернётся фактическая готовность большинства украинских избирателей поддержать олигархическое предложение на трагических для страны президентских и парламентских выборах 2019 года. Однако за возращение от карикатурного авторитаризма к демократии украинцам придётся очень дорого заплатить.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать