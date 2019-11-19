ман Безсмертный: Дикий рынок земли и промосковский коридор для Зе завершатся расчленением Украины

19 ноября, 2019, 17:25

Антин Борковский

Украинский политик и дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о перспективе выставить Украину на геополитическом аукционе, коридоре, по которому ведут Зеленского и пророссийских ассистентов власти

В своем последнем интервью господин Коломойский сделал несколько чрезвычайно скандальных заявлений, из которых следует, что, возможно, Украину как государство, могут выставить просто с молотка на мировых геополитических торгах. И принятый в первом чтении законопроект о земле словно говорит в эту пользу.

Господин Коломойский дал не десятки - такое впечатление, что сотни интервью, и особенно, западной прессе, где он в своих взглядах колебался от "А" до "Я", исповедуя то одну идеологическую позицию, то другую, то одну геополитическую, то другую геополитическую позицию и так далее.

Если у кого-то складывается мнение, что это реализация позиции украинской власти или определенной политической силы, я бы был очень осторожен с такой оценкой. На самом деле это свидетельство того, что Коломойский загоняет Зеленского в определенный коридор. И самое опасное то, что этот коридор сейчас разворачивается полностью в сторону Москвы.

Это коррелирует с заявлениями того же Виктора Пинчука, это коррелируется с заявлениями Трампа, этот ветер дует из Берлина, он громко раздается из Парижа. И так далее. Вообще, сигнал очень опасный, с точки зрения сегодняшней тактики, я уже не говорю стратегии. И все было бы так, если бы с этим колебалось украинское общество, условно говоря, если бы оно выбрало то или иное направление. Но, извините, общество, в том числе голосуя за Зеленского, выбирало западные ценности. Оно направлено к Европейскому Союзу. А мы видим, как влиятельный капитал и лица, приближенные к президенту, разворачивают украинскую власть в сторону Москвы.

Как будут выглядеть эти мировые торги по Украине? Потому что Коломойский довольно четко назвал сумму и сказал, что в случае чего определенные элиты в Украине готовы рассмотреть определенную переориентацию на Российскую Федерацию. В свое время, мы помним, что все в Украине начиналось с так называемых харьковских соглашений, и потом все вышло на финальный аккорд Януковича - сорванный Вильнюсский саммит и побег в Россию. Но мы понимаем, что в нынешней ситуации опасность фрагментации Украины выше на порядок.

Мы уже пережили историю, когда Первая мировая война закончилась для Украины "хлебным миром", а точнее - расчленением Украины. Так вот, боюсь, что при такой логике дальнейшего развития событий мы рискуем заключить "земельный мир". И вот этот дискурс как раз на самом деле в себе и несет этот смысл "земельного мира".

В Европе и мире сегодня очень много аргументов, которые говорят о том, что давление на Украину по поводу запуска такого хаотичного, дикого земельного рынка, неслучайно. И эта параллель между "хлебным миром" и "земельным миром", между Брестским соглашением и каким-то нынешним, извините, Минским соглашением, она на самом деле наполнена одним и тем же содержанием, и Коломойский только озвучил то, о чем очень многие думают - от Кремля, Берлина, Парижа и Вашингтона. И то, что звучит последние полгода, оно на самом деле наполнено этим содержанием. Противодействовать этому может только украинское общество в единстве с избранной властью, если эта власть служит украинскому обществу. Украинцы не примут ни продажи украинской земли кому угодно, а тем более, когда эта земля будет как плата за мир. И это должен понимать тот же самый Коломойский, Пинчук и все остальные.

Украинцы понимают, что рынок должен быть, но рынок и оборот земель цивилизованный, во благо украинского общества, украинского государства, а не плата за лояльность Кремля, Парижа или Вашингтона, или тем более - Коломойского с Пинчуком, Ахметова и так далее. Этот турборежим, о котором так много в последнее время говорят, свидетельствует о незрелости политической элиты, незрелости истеблишмента, не осознании им ответственности и оценки угроз, которые на сегодняшний день есть. И второе - это внешняя политика. Внешняя политика в Украине потерпела серьезный удар - и институциональный, и кадровый. И это значит - если сейчас мобилизоваться в этой ситуации, условно говоря, действовать с соблюдением Конституции, законов Украины, интересов украинского общества, я убежден, что мы можем взять под контроль ситуацию.

Начали говорить о так называемом референдуме. Это на самом деле, возможно, попытки пробить ситуацию, прозондировать ее. Потому что мы понимаем: если выносить подобные вопросы на референдум, они будут выноситься несколько, и мы понимаем, что это может, собственно, быть колоссальным гвоздем, который может остановить движение Украины куда-угодно, кроме интеграции с Российской Федерацией.

Полностью с этим согласен. Дело в том, что мы находимся между направлениями двух дерибанов. Оберегать нынешнюю ситуацию - это продолжать дерибан земли, реализовывать то, что сейчас предложила команда Зеленского - это другой вариант дерибана земли. На самом деле статьи 13 и 14 Конституции Украины четко указывают и признают право частной собственности на землю - и собственности государства, граждан и так далее. Право частной собственности означает - владею, пользуюсь и распоряжаюсь. Статьи 13 и 14 обязывают украинскую власть в лице парламента и президента принять закон, каким бы земля и способ хозяйствования на земле, и способ распоряжения им служил Украине, украинскому государству, украинскому гражданину и тому, кто здесь живет. Отсюда - никакой необходимости проводить референдум нет. Есть необходимость сесть и отработать правовое поле в отношении обращения земель, второе - тактику введения, поскольку тактика ввода - время ввода и так далее - это вещь столь же важная, как и сами правила. Третье - это подготовка кадров и институтов для ввода, потому что сюда относится инвентаризация, подготовка соответствующих кадастров, органов власти, которые будут управлять этим процессом.

Вместо того, чтобы так вот педантично, выработать план шагов на год, на полтора - сколько угодно - и сказать, что тут мы принимаем законы, тут мы вводим и вводим по такому алгоритму, тут мы готовим кадры, строим соответствующие органы, отрабатываем систему финансовой поддержки владельца, фермера, кого угодно и так далее, - поднимается шум. Причем, я уже говорил: этот шум, который поднят одновременно по вопросам обращения земли, руководства столицы и вопросы войны и мира, - я не знаю каким надо быть..., я боюсь словом это выразить - чтобы сомкнуть вместе эти три вещи. Следует понимать вопрос земли - это вопрос бунта села. Это колоссальная энергия, которая подорвет село, которая поднимет этого украинского гайдамаку. Это с одной стороны, а с другой - вопрос столицы - это вопрос революции. Все революции делаются в столице. Вопросы войны и мира - это вопрос армии, вопрос территориальной целостности, способности государства себя защищать.

Такое впечатление, что это специально бросили Зеленскому, который не осознает всего трагизма при ошибках в этих направлениях. Он уже неправильно поступает, зайдя в конфликт с киевским городским главой, начав реализовывать вопрос оборота земли, я уже не говорю, что сейчас происходит на фронте. Люди не будут терпеть от "А" - увеличения тарифов до "Б" - последнего шанса, который у них забирают, - землю.

Начали говорить о возможной встрече тет-а-тет между Зеленским и Путиным, согласно инициативе Назарбаева. Эта инициатива не обсуждалась в украинском обществе. Насколько я понимаю, уже получен положительный ответ. И это очень сильно может изменить конфигурацию, так как однажды утром мы можем проснуться в Украине и узнать, что, оказывается, переговоры состоялись, и там было что-то принято. И это может просто сорвать крышу у украинского общества.

Ну, давайте обратим внимание на фактаж. Разговор между бывшим президентом Назарбаевым и нынешним президентом Зеленским состоялся во время встречи в Нью-Йорке, на Генеральной ассамблее ООН. Уже прошел месяц. Задайтесь вопросом - а почему только сейчас эта информация появилась в СМИ? Этого уже достаточно, чтобы на эту тему поговорить. Это лишь информация, которая свидетельствует о том, что рекламируемая, анонсированная ближайшая встреча в нормандском формате не состоится и идет поиск того, как компенсировать эту вещь. Насколько уместно сегодня встречаться Путину с Зеленским? Как вы видели из заявлений министра иностранных дел России, представителя в трехсторонней контактной группе, пресс-секретаря президента России, пресс-секретаря Министерства иностранных дел, ни о какой встрече тет-а-тет со стороны Москвы речь не идет: бросают темы - и заставляют выполнять. Не выполняют - продолжают стрелять.

Вы только вдумайтесь, ни в Станице Луганской, в квадрате, где сделан так называемый отвод, ни в Золотом, в квадрате, где сделан и делается отвод, ни в Петровском, в квадрате, а это километр, два километра - обстрел не ведется. Зато в соседних населенных пунктах все это время ведется артиллерийский обстрел из запрещенного оружия. Россия навязывает силовой фактор давления и затем управляет. Понимает ли это украинское руководство, украинский президент? С моей точки зрения, то, что он делает, он не осознает всей трагичности ситуации. Потому что далее за этим стоит деморализация армии, за этим стоит нарастание протеста внутри страны, и тут этими подобными заявлениями, которые делались Коломойским, Пинчуком, иногда - Ахметовым, они будут только рыть окоп между властью и обществом, которое рано или поздно взорвется, а Кремль этого только ждет - для того, чтобы в очередной раз украинское общество восстало против украинской власти. Отсюда, обратите внимание, что президент Зеленский декларирует необходимость диалога с людьми, но, с другой стороны, он является одним из наиболее таинственных украинских президентов. Его способ общения с обществом - через заявления за рулем автомобиля. Тот, кто ездит в автомобиле, тот знает прекрасно, что когда рулишь, то не слишком думаешь о том, что хочешь говорить, а смотришь на дорогу. В дополнение я уже не говорю о последних заявлениях господина Ермака, которые всплыли из слушаний в Конгрессе.

Как вы правильно отметили, создается впечатление, что Зеленского ведут по коридору. И с другой стороны, ваш тезис, что он чрезвычайно таинственный президент, то есть, на самом деле мы не имеем достоверной информации о том, что делается в его окружении. Но мы знаем, что есть определенные фигуры, которые в той или иной степени влияют либо на самого президента, либо на непосредственно внутреннюю украинскую политику. Речь идет, например, о Богдане, речь идет о Ермаке, речь идет, возможно, о Портнове. И вот что касается Ермака, то он проводил довольно тесные переговоры с Козаком - вице-премьером Российской Федерации, который, как мы знаем, предлагал так называемый кремлевский план умиротворения Молдовы с подготовкой к ее фактической боснизации.

Ну, если анализировать эту личность, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно, он общается со многими в администрации Путина. И это известно Зеленскому, потому что у Зеленского на столе лежат документы о встречах, об отчетах, которые готовятся, в том числе Службой безопасности, Службой внешней разведки. Он знает. И поэтому этот тезис о том, что там Ермак руководит - да, да, Ермак выполняет поручения Зеленского. Только надо понимать, что то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, о чем думает, то, что говорит президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи. Ибо если взять таких, как Максим Ткаченко, народный депутат Андрей Ермак, еще целый ряд лиц, контактирующих с окружением Путина, то это исключительно пророссийский круг людей, которые оседлали тему якобы завершения войны, как они говорят, которая для них существует как мем , потому что они никогда этой проблематикой не занимались, они не понимают технологий, они даже не осознают, что война завершается либо победой, либо поражением. Поэтому они родили этот мем "завершение войны" и с ним идут, причем они не перебирают шагами, на которые они толкают того же Зеленского, начиная от так называемого разведения, отвода вооруженных сил, заканчивая так называемой формулой Штайнмайера, которая ни в содержании, ни в своей сути никогда не прорабатывалась, а носит лишь декларативный характер, который позволяет Кремлю трактовать как угодно ее и все время укорять Киев в том, что он что-то не выполняет, что-то не делает и так далее. Более того - дальше толкать Киев к изменениям в Конституцию, к принятию новой редакции закона об особом порядке местного самоуправления, а в конце концов - толкнули Украину на переговоры с теми, кто признан террористами и террористическими организациями. То есть, на самом деле ситуация очень неприятная, и здесь необходимо думать о том, как стабилизировать ситуацию. При этом, обратите внимание - из процесса исключены Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Верховная Рада. Где закрытые заседания? Где слушания этих вопросов?

То есть, на самом деле сегодня небольшой круг людей, которые не совсем ориентируются в самой проблеме, пытаются навязать Украине определенную динамику процесса, которая ведет Украину к Кремлю. Для Коломойского от финансирования полка "Азов" с заявлением, что надо развернуться в сторону Кремля, посередине есть бизнес, финансовый интерес. Неслучайно он оценивает все цифрами и говорит о цифрах. Так же и от Зеленского, и от нынешнего правительства лицам, подобным Коломойскому, нужны деньги, нужна выгода. Но то, что эта выгода, нарабатывается на крови, на мозолях, на седине, на бешеном труде и войне украинского народа, - поверьте, их не интересует это. И что мне больше всего болит - уже очевидно, что это не интересует и самого Зеленского.