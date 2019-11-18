Игорь Эйдман: У Зеленского, как и у Путина, под контролем все ветви власти, только без СМИ

18 ноября, 2019, 18:52

Антин Борковский

Социолог, деятель российской оппозиции Игорь Эйдман (Берлин) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о параллелях между Коломойским и Березовским, рисках концентрации власти и российско-европейском договорняке

У меня складывается впечатление, что Германия таки встала на путь строительства "Норд стрим-2", который ударит по украинским интересам.

История с "Норд стрим-2" уже фактически завершилась - в Германии политический класс практически единогласно поддержал эту историю - против выступили только "зеленые" (Die Grünne). Проект могут сорвать только форс-мажорные политические обстоятельства, такие как, к примеру, очередное безумие со стороны Путина. Если же этого не произойдет, то все пойдет по планам, которые уже приняты несколько лет назад, и "Норд стрим-2", к сожалению, будет реализован.

В любом случае, у нас в Украине есть понимание, что, возможно, это все входит в пул так называемых "широких договоренностей", в частности, речь идет и об Украине.

Путин сейчас перешел от штурма к осаде Украины. Он сейчас пытается сделать то, что не удалось сделать военной силой, фактически захватить Украину или ее радикально расколоть, все это ему не удалось сделать военным способом, он все это пытается сейчас сделать, как он любит говорить, "мягкой силой". В том числе и манипулируя европейскими странами, проводя сложную игру с ними, чтобы в определенной степени даже втянуть их в свои планы.

Мы в Украине были шокированы, услышав в интервью Коломойского, фразу: мол, давайте 100 миллиардов, иначе мы пойдем перекредитоваться к россиянам.

Это - очевидный блеф. Я общался, в свое время, в России с некоторыми олигархами. И я представляю психологию олигархов. Это люди, которые поднялись в уголовном окружении. Можете себе представить, как было зарабатывать миллиарды в России и в Украине в 1990-е. Нужно было применять различные ухищрения, уловки, блеф, криминальные методы и тому подобное. Естественно, то, что они говорят, не то, что они думают, а то, что им выгодно в каких-то хитрых схемах, чтобы блефовать и добиваться определенных привилегий или защищать какие-то свои интересы. Мы прекрасно помним, был такой же фанфарон - господин Березовский. В 1990-е и "нулевые" нес всякую пургу. Сначала Путина поставил к власти вместе с олигархическим пулом, а затем он же его пытался снять и рассказывал "сказки про белого бычка", что Путина чуть ли не завтра уже снимут и так далее. И тогда, и сейчас, я имею в виду и когда он был на взлете карьеры и на спаде, он блефовал. Поэтому я уверен, что Коломойский тоже блефует. И, кстати, я не удивлюсь, если Коломойского ожидает судьба Березовского. Очень часто бывало в истории, люди, которых ставили как марионеток, затем входили во вкус власти и вкус силы. И что они делали в первую очередь? В первую очередь, они лишались тех, кто их к власти привел.

Но Березовского удалось переиграть КГБисту Путину, и я очень сомневаюсь, что неКДБисту Зеленскому удастся переиграть такого опытного человека, с неплохими позициями в Украине, как Коломойский.

Все постсоветские страны - Украина поменьше, Россия - больше - все они несут определенный советский менталитет. Там такой принцип - он был в Советском Союзе, - "ты - начальник, я - дурак. Я начальник, ты - дурак". Когда человек становится президентом, он становится начальником. Он может не понимать этого сразу, в первый месяц или полгода, но через некоторое время он поймет, что в его руках сосредоточена большая власть, которую он может использовать в любой момент. Власти президента Украины хватит, чтобы легко расправиться с любым олигархом. Нужно просто принять волевое решение, освободиться от определенной психологической зависимости. Это освобождение от психологической зависимости приходит по мере пребывания человека у власти. Я, кстати, не говорю, что это очень хорошо и прекрасно, это может привести к другой крайности, как с Путиным, который довольно быстро заврался и просто охамел. Начальник сидит в большом кабинете, у него куча телефонов, ему даже не нужно иметь прикормленных генералов, принесенных в своем рюкзаке в Белый дом. Он просто набирает красную кнопку, вызывает начальника какого-то и говорит: "Мне вот этот парень уже надоел. Он явно мутит разные нехорошие дела. Давайте, потрясите его хорошо". И любой, я вас уверяю, любой начальник сразу выполнит распоряжение президента.

Ну, однако было два, скажем так, начальника в истории российского государства, как Павел I и Никита Сергеевич Хрущев. Они работали по описанной схеме, но одного убили, а другого отправили на дачу.

Если возникает какой-то заговор и подчиненные сановники объединяются и его сбрасывают, то это другой вариант, и я его не исключаю. Но пока Зеленский твердо сидит в президентском кресле. Во-первых - ему еще долго там сидеть по-закону, а выбрали его подавляющим большинством голосов, во-вторых, у него ручное правительство и ручной парламент. Что еще нужно президенту, чтобы иметь полноту власти и реализовывать любые свои сценарии?! Условно, у того самого Ельцина, я вспоминаю, в те времена была слабо контролируемая Госдума; Ельцин был авторитарным человеком, но он не мог контролировать Госдуму. Зеленский, формально, получил такую же позицию, как и Путин. У него под контролем все органы, все ветви власти, возможно только без СМИ. Путин контролирует еще и СМИ, а Зеленский, к счастью, для Украины и украинцевнет. Хотя есть ощущение, что в эту сторону, к сожалению, может быть какое-то движение.

А как, например, в российской ситуации это все выглядело, вот начал Путин концентрировать власть, а часть была категорически против?

Дело в том, что его сделало телевидение, кстати, как и Зеленского. Зеленськтй был шоуменом, ему было проще, а Путина пришлось долго раскручивать. Шло два параллельных процесса. Силовики устроили, я в этом практически не сомневаюсь и об этом много написано, под видом чеченцев террористические атаки в Москве, затем началась "вторая чеченская война", или, как правильно называют ее чеченцы, II российско-чеченская война, и на этом фоне сразу подключили СМИ и начали лепить образ "вождя народов", "защитника от злых террористов", "гаранта стабильности" и так далее. Именно телевидение на фоне этих событий, провокаций со стороны российских силовиков создало с Путина этот образ и фактически привело его к власти. И в результате, когда он пришел к власти, то решил, что силовиков он и так контролирует, что первым делом он будет контролировать телевидение. Он провел зачистку - сначала НТВ, потом забрал Березовского с ОРТ, хотя он тогда его и поддерживал, но воспринимал как ненадежного партнера. И он зачистил все СМИ, а все остальные у него уже и так были, все ветви власти, поэтому все начало работать на него. Это путь к авторитаризму, который завершился фактически диктатурой.

Если верить Назарбаеву, то, возможно, состоится встреча между Путиным и Зеленским с глазу на глаз, ну, без учета всевозможных протокольных служб.

Я думаю, что Путин будет пытаться, он этого и не скрывает, получить от Украины какое-то признание, хотя бы де-факто, аннексии Крыма. Не де-юре, ясно, что невозможно, но чтобы Украина закрыла на это глаза, как, например, Молдова это сделала с Приднестровьем, когда закрыла глаза на де-факто аннексию Россией Приднестровья. Это - первое. Второе - по Донбассу будет другой сценарий. Донбасс Путин к себе брать не хочет. Он ему совершенно не нужен, это - лишние расходы и беспокойный регион. Ему это не нужно. Он будет пытаться его втолкнуть в Украину на своих условиях, на условиях того, что там фактически будет управлять Россия, а формально это будет в составе Украины. К тому же границы этих пиратских республик и России будут прозрачными, и между Украиной и пиратскими республиками тоже прозрачны. В итоге это будет как катетер, через который будет, конечно, не физраствор вливаться, а яд. Будет подрываться политический организм Украины и дестабилизироваться ситуация, потому что конечная цель Путина - это не достижение то примирения, а уничтожение Украины как независимого, суверенного государства, превращение ее, де-факто, в какую-то российскую полуколонию. Зеленский, как человек неопытный, не имея такого бандитско-чекистского бэкграунда, как у Путина, наивно думает, что сможет с Путиным о чем-то договориться. А Путину договоренности, которые в какой-то мере могли бы подходить Украине, не нужны. Зеленский хочет мира, но боюсь что ему придется, так или иначе, воевать или конфликтовать с путинским Кремлем. Когда дело дойдет до реальных договоренностей, окажется, что Россия требует много от Зеленского и Украины, он на это не пойдет, поэтому будет новая волна конфронтации между Украиной и Россией. Я думаю, что этим оно и закончится.