Виталий Портников: Игра вокруг саммита - свидетельство нашей слабости

18 ноября, 2019, 11:40

Портников Виталий

Ситуация, которую мы наблюдаем вокруг подготовки к саммиту "нормандской встречи", выглядит действительно беспрецедентной с дипломатической точки зрения

Представители президентов Франции, Украины, федерального канцлера Германии подтверждают согласованную дату встречи в Париже. И только в Кремле утверждают, что никакой точной даты пока что нет, что речь идёт исключительно о подготовке к встрече, которая может состояться до конца года. Но когда?

Слова помощника президента России Юрия Ушакова на самом деле ничего не означают. Это не опровержение даты, которая ранее была озвучена в Елисейском дворце. Встреча действительно может состояться 9 декабря. Это не подтверждение этой даты. Встреча действительно может состояться до конца года, а может и не состояться вообще. Это всего лишь абсолютно точная констатация того факта, кому нужна эта встреча.

Она нужна Владимиру Зеленскому, чтобы продемонстрировать своим избирателям, что прилагаются все усилия для достижения мира. И она нужна Эммануэлю Макрону ради подтверждения претензий на роль европейского лидера. Она в меньшей мере нужна Ангеле Меркель, так как, хотя канцлер и заинтересована в том, чтобы "нормандский формат" привел к миру, она прекрасно понимает, что саммит в Париже мир не приблизит. А Владимиру Путину эта встреча не нужна. От слова "вообще". Российский президент не заинтересован в мире с Украиной. В стабилизации отношений с Западом он заинтересован - но не ценой отказа от украинских земель. Да и вообще эта стабилизация зависит не от результатов саммита в "нормандском формате" и даже не от прекращения войны в Украине, а от результатов президентских выборов США и парламентских выборов в Германии. В отличие от Зеленского и Макрона, Путин умеет смотреть вперед - просто потому, что у него еще очень много времени.

Поэтому российский президент "выжимает" из самой подготовки к нормандскому саммиту столько, сколько может. Подталкивает Зеленского к новым и новым уступкам, рассчитывает на усиление конфронтации между главой государства и гражданским обществом - вне зависимости от того, готов сам Зеленский стать лидером украинских коллаборационистов или нет. Подталкивает Макрона к давлению на Зеленского. Добивается выгодных для "Газпрома" голосований в бундестаге. Самим своим поведением Путин как бы говорит - если вам нужна эта встреча, прогибайтесь. А я посмотрю, хорошо ли вы это делаете.

А своим последним маневром с неподтверждением якобы согласованной даты он вообще поставил партнеров в идиотское положение. Но это - не свидетельство его силы.

Это - свидетельство нашей слабости.