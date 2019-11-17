Частоты для олигархов, Нацсовет и судьба львовского радио

17 ноября, 2019, 13:11

Николай Княжицкий

Каким образом Нацсовет потакает олигархизации украинских СМИ? О том, что произошло на конкурсе по получению свободной частоты во Львове и что скрывается за понятиями "формат" и "неформат" - объясняет народный депутат Николай Княжицкий в своем еженедельном блоге

Сейчас я вам покажу одно видео, в котором вы посмотрите, как проходит конкурс в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Что такое вообще Национальный совет? Это орган, который раздает частоты или лицензии на вещание. И когда мы говорим, что все наше медиапространство заполнено олигархическими каналами, то это заполнение собственно и делает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Я сам когда-то работал в Нацсовете. Понимаю, что люди, которые там работают, - честные, нормальные, профессиональные. Но они работают в такой системе, которая не позволяет им делать честные решения, или решения, которые соответствуют их совести. Сейчас вы сделаете выводы сами.

Вот проводился конкурс на свободную частоту в городе Львов. Претендовало две компании. Одна относится к холдингу, где совладельцем является Виктор Пинчук и которая имеет шесть или семь радиостанций по Украине. Во Львове уж четыре точно имеет. Вторая компания - это компания, которую продюсирует Соломия Чубай - известная исполнительница, дочь Грицька Чубая, сестра Тараса Чубая - общественный деятель, которая организовывала первые джаз-фестивале, которая хотела сделать во Львове первое радио, которое бы рассказывало об общественной и культурной жизни города, давало бы украинскую музыку разных жанров, но только украинскую. А компания, принадлежащая Виктору Пинчуку и имеющая уже много радиостанций во Львове, хотела делать станцию, которая будет крутить джаз. В принципе, и то, и другое имеет право на существование. Но если бы я был членом Нацсовета, я бы обратил внимание, что Соломия Чубай - это человек, который для украинской музыки, для общественной жизни Львова делала и делает очень много. Мы с ней недавно проводили фантастический фестиваль Via Carpatia, где в рамках ее форума, ее перформанса, посвященного Грицьку Чубаю, выступали и оркестр ІNSO-Львов, и Мирослав Скорик, Андрухович, Чубай, одним словом, огромное количество прекрасных украинских исполнителей, поэтов , музыкантов, чрезвычайно талантливых людей. Но для членов Нацсовета это роли не играло. Роль играет только одно: представляет медиа олигархическую группу, или оно является независимым.

Посмотрите, как выглядело представление, и как потом голосовал Нацсовет. И подумайте, как голосовали бы вы в этой ситуации.

Председательствовала на заседании первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Ольга Герасимьюк: Коллеги, Львов, 105,4. У нас тут двое претендентов: Общество "Ч К", город Киев, "Radio JAZZ" и общество "Радио "Карпатия", город Киев. Сначала мы послушаем Общество "Ч К", "Radio JAZZ".

Общество "Ч К": Добрый вечер. Меня зовут Наталья Сотник, я являюсь директором "Radio JAZZ", которую мы недавно представили здесь с собственной концепцией. Ровно через месяц после того, как Нацсовет решил, что мы можем начинать вещание, мы запустились в полном объеме. И концепция радиостанции "JAZZ", которую мы открыли, полностью совпадает с пониманием джазовой музыки львовян. Поэтому нам очень нужна частота во Львове, чрезвычайно. Ну, я львовянка. Конечно, это не аргумент, но все равно.

О.Г .: Спасибо. Коллеги, вопросы есть к госпоже Сотник? Нет? Ну да, мы же знакомы не раз. Спасибо большое за презентацию.

Общество "Радио" Карпатия "

Общество "Радио" Карпатия ": Добрый вечер всем. Я - Соломия Чубай. Я - львовянка, и моя семья Чубаев влияла художественно на формирование, я считаю, Украины и контента украинского языка и музыки, который создавался. Это очень важно, потому что за то, что происходит во Львове, что происходит в Украине, мне больно. Я председатель правления "Армянской, 35", создала много музыкальных фестивалей. у нас тут говорили про джаз. Джаз начался именно с фестивалей "Jazz Bez" во Львове .

Я хочу сказать, что очень важно не быть "неформатом" у себя в родном городе. Я лично, Соломия Чубай, которая делает продукты с украинским промо, например, проект "Колискові для Олекси", посвященный моему сыну, у которого аутизм. К сожалению, я столкнулась с тем, что этот проект оказался почему-то "неформатным", хотя мы выстраиваем песню на украинской мелодике в современных аранжировках. Так же есть проект с симфоническим оркестром "Поэты", где есть Василий Стус, Грицько Чубай, Мыкола Винграновский, Леся Украинка - и это тоже "неформат". Мне больно, что мы, вроде бы в культурной столице Украины, являемся неформатными. Поэтому я буду бороться за то, чтобы, если мы, конечно, получим лицензию, могли говорить на этом радио о современной украинской культуре, о современном украинском контенте и о том, что нам болит. Также там будут программы, где мы будем говорить о проблематике детей и родителей, и это тоже очень важно. Также будет открыта дорога для различных украинских групп.

О.Г.: Есть вопрос к госпоже Чубай?

Юрий Зиневич, член Нацсовета: Какой музыкальный жанр?

Соломия Чубай: Украинская музыка богата, но мой музыкальный жанр - сейчас последний проект "Поэты". Вы можете загуглить - Стус, Чубай, другие.

Олег Черныш, член Нацсовета: Я понимаю. Вы ставите украинскую музыку. Но есть "Країна FM" со своим форматом украиноязычной музыки.

Соломия Чубай: Это, собственно, тоже должен быть формат украиноязычной музыки. Я не хочу зацикливаться на каком-то одном формате, это будет неправильно. Я сама в музыке. Я не могу описать. "Колискові для Олекси" - это один формат, Тарас Чубай - другой формат.

Олег Черныш, член Нацсовета: Я почему спрашиваю. Сегодня я предлагал на рассмотрение коллег формат этно-фолк радиостанции для Киева. Является ли это актуальным сегодня?

Соломия Чубай: Конечно, это очень актуально. Этнофолковые фестивали мы делаем. Но это - другое. Я хочу сказать, что радио, которое есть в Украине, во Львове, может затрагивать различные форматы. И это важно. Потому что слушатель в разное время может слушать разную музыку. Я не хочу ограничивать. Я хочу ломать стандарты.

О.Г.: Хорошо коллеги, давайте определяться. Мы обменялись мнениями. Начнем с первого представителя - "Radio JAZZ". Прошу голосовать, кто "за"? Пять. Хорошо. Кто против? Нету. Кто воздержался? Трое.

Общество "Карпатия". Кто "за"? Четверо. Кто против? Нету. Кто воздержался? Четверо. Что у нас получается?

Тогда, коллеги, кто за то, чтобы признать победителем и выдать лицензию Обществу "Ч К" "Radio JAZZ"? прошу голосовать. Восемь, единогласно.

Кто за то, чтобы отказать в этом конкурсе Радио "Карпатия"? Восемь.

Итак, члены Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания отдают предпочтение группе компаний, которая уже и так имеет в Львове четыре радиостанции, для того, чтобы она имела пятую (в эту группу входит, кстати, и "Русское радио. Украина"), дает им еще одну лицензию и отказывает Соломии Чубай, презентацию которой вы только что видели. После этого не стоит спрашивать, почему в Украине люди очень часто бессознательно голосуют за антиукраинские силы. Мы сами это делаем, своими руками. Потому что, как я уже говорил, среди членов Нацсовета много патриотических, честных людей, которые и на концерты Соломии Чубай охотно ходят. Но одно дело пойти на концерт или дать интервью, а другое - принять решение независимо от олигарха. В Украине, к сожалению, это невозможно.



Ну и еще одна деталь. В каждой нормальной европейской стране люди свое решение должны чем-то мотивировать. В данном случае люди вершат судьбу украинского эфира, украинской культуры, украинского будущего без всякой мотивации. И не эти люди в этом виноваты, а мы - политический класс, мы - общество, которое такой политический класс выбирает. Потому что когда мы оставляем в стране олигархическую систему, то нечего удивляться тому, что развиваемся, как Латинская Америка, а не как современное европейское государство.