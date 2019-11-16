Ok, boomer! О банальностях от Зеленского об украинской земле

18 ноября, 2019, 08:02

Николай Княжицкий

Сразу после того, как парламент поддержал позорный закон о продаже украинской земли, Зеленский в странном (видимо, уставшем) состоянии поздравил украинцев поучительным тоном с тем, что они якобы стали владельцами украинской земли

Молодые люди, которые прекрасно понимают, как устроен современный мир и не поддаются на дешевый пиар, должны сказать Зеленскому: "Ok, boomer". Это такой известный мем, которым молодежь отвечает тем, кто родился в поколении "бебибумеров" в промежутке от 1945 до 1961 года. Но современные молодые люди часто так говорят каждому, кто старше 30 лет и безапелляционно пытается что-то "втюхать" в мозги другим. И хотя Зеленский принадлежит к другому поколению, поколению X, то есть людей, которые родились между 1962 и 1980 годами, для моих детей он чистый "бумер".

Итак, в видео Зеленский рассказывает, что каждый украинец станет владельцем своей земли. Каждый?

Мораторий на продажу земли как раз и вводился из-за того, что украинцы бедные, а значит стать собственниками земли не смогут. Земля будет сконцентрирована в руках состоятельных лиц или враждебных Украине сил, землю будут обрабатывать. Европейский суд по правам человека рассматривал это дело "Зеленчук и Цицюра против Украины". Суд не отрицал прав Украины вводить мораторий, а только сказал, что он должен иметь временные ограничения, когда будет достигнуто целей, ради которых он вводился. Суд признал, что его устроило бы постепенное смягчение ограничений моратория. Да, украинская власть под влиянием лоббистов ни уготовила нового, эффективного законодательства, которое бы защищало и рынок, и суверенитет, и интересы крестьян и фермеров. И возможно ли это было сделать до 2014 года, то есть до начала реформ? Очевидно, нет, ведь добавились новые риски. Населения, особенно сельское, землю покупать не будет, зато за бесценок она будет отдана перекупщикам. Россия будет способна выкупить если не всю землю в Украине, то по крайней мере вдоль границы. Теневой капитал легализуется через спекуляции землей, которая не будет обрабатываться.

Как это решается в европейских странах? В Австрии, Франции, Германии, Венгрии, Литве, Норвегии и Швеции, например, выдается индивидуальное разрешение государственного органа на продажу земли. Разрешение этот контролирует эффективное ее использование. В Австрии, например, покупатель должен обеспечить фактическою обработку приобретенной земли, а в Норвегии - переехать на приобретенный участок и жить там не менее 5 лет.

В Австрии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словении покупатель должен иметь образование или опыт в сельском хозяйстве.

В Эстонии, Польши и Швеции есть различные процедуры для приобретения земли юридическими и физическими лицами. Юридические лица получают специальные разрешения.

В Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и других странах ЕС существуют гарантии предоставления преимущественного права покупки земли фермерам, сельскохозяйственным предприятиям, органам местного самоуправления или и государстве.

В Армении, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Грузии, Молдове, Черногории, России и Македонии земля не может быть продана иностранцам.

В странах Восточной Европы разные правила на владение землей для резидентов Европейского Союза и других стран. В Венгрии, например, нерезидентам ЕС запрещено покупать землю.

И в большинстве стран существует ограничение на максимальное количество земли, которое может принадлежать одному лицу. В Венгрии - это 300 га.

В законопроекти 2178-10, который принят в первом чтении, закрывается рынок для иностранцев, но за гражданами Украины, которые покупают землю, нет никакого контроля. Они легко могут это сделать за российские деньги или долговые обязательства. Ни индивидуального разрешения или контроля не предусмотрено. Хотя земля, как и в Европе, должно считаться стратегическим имуществом.

Законопроект не предусматривает определения того, для каких целей земля покупается, будет ли вестись на ней хозяйство, умеет ли это делать покупатель, есть ли у него соответствующее образование и опыт. Такой критерий является нормой в странах ЕС.

Закон не предусматривает никакого контроля за происхождением средств, за которые покупается земля. Ее можно купить за коррупционные средства, украденные средства, средства страны-агрессора. А значит, всю землю Украины на самом деле может купить один российский олигарх.

Закон также не предусматривает никакого контроля за оборотом земли.

Еще один принятый "слугами" в первом чтении закон 2194 изымает из статьи 82-й Земельного кодекса Украины ограничения, по которому продажа земли может осуществляться только юридическими лицами, основанными украинскими резидентами. Странно. Зеленский перед принятием закона утверждал, что право собственности иностранцев будет решаться на референдуме для того, чтобы его фракция позволила такую продажу уже через несколько дней.

Законопроект 2194 отменяет целый ряд экологических норм, среди которых агрохимическая паспортизация, проекты землеустройства, составление эколого-экономического обоснования севооборота и упорядочение угодий и много других экологических предохранителей, защищающих почву от уничтожения и ухудшения плодородия.

Закон позволяет покупать и особо ценные земли. А это черноземы высокого качества, торфяники, земли природно-заповедного фонда, земли историко-культурного назначения. Это, помимо прочего, противоречит 14-й статье Конституции и ряде других законов.

А теперь о людях. Максимальный размер земли, который предоставляется под огородничество, не может превышать 60 соток. У граждан, которые имеют больше земли, по логике закона ее будут изымать.

Для чего Зеленский инициирует эти законы? Он пришел к власти благодаря тем международным кругам, которые заинтересованы в уничтожении субъектности Украины как государства, отмене санкций против агрессора и обеспечению для международного, в том числе российского капитала, бесконтрольной скупки украинской земли. Все это представляет угрозу нашим национальным интересам. Все это не создает рынок, а убивает его, ведет к монополизации и уничтожает перспективы украинского сельского хозяйства.

Ok, boomer!