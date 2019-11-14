Виталий Портников: Игра вокруг украинской ГТС только начинается

14 ноября, 2019, 13:07

Портников Виталий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приветствовал имплементацию немецким парламентом Газовой директивы Европейского Союза

В то же время немецкие медиа – в частности, авторитетная деловая газета Handelsblatt, утверждают, что поправки, которые были приняты бундестагом, напротив, упрощают окончание строительства и работу газопровода "Северный поток-2".

Кто же прав в этих взаимоисключающих оценках? Дьявол, как это обычно и бывает в энергетических вопросах, кроется в деталях. После попытки немецких парламентариев внести в законодательство уточнения, которые фактически дезавуировали бы подпадание "Северного потока-2" под новые директивы ЕС, в Берлин отправилась представительная украинская делегация. Она и получила заверения, что никаких исключений для газопроводов, которые вводятся в действие уже после даты, обозначенной в Энергетической хартии, делаться не будет. И это на самом деле так, приверженность к датам в немецком законодательстве сохранена. Зато правительство страны получило право делать конкретные исключения для газопроводов в том случае, если это отвечает интересам Германии и не нарушает энергетической конкуренции в Европе.

Украинский интерес состоит в том, чтобы "Северный поток-2" не был заполнен российским газом полностью, чтобы сохранялась не возможность, а необходимость транзита по украинской ГТС. Российский интерес – чтобы такой возможности не было. Немецкое решение не исключает возможности стопроцентной заполненности "Северного потока-2" российским газом в случае, если таким будет решение правительства ФРГ и согласие Еврокомиссии.

Если бы немецких поправок к хартии не было бы, можно было бы говорить об успехе. Сейчас остается только констатировать, что мы едва избежали поражения. Впрочем, первая, наиболее опасная для Украины редакция немецких изменений в Энергетической хартии, не выдерживала никакой критики и была бы забракована Еврокомиссией. А вот нынешние изменения позволяют сторонникам "Северного потока-2" рассчитывать, что немецкое правительство сделает исключение для трубопровода и отстоит свою позицию перед Еврокомиссией. Украинское правительство, в свою очередь, надеется, что исключение сделано не будет. Однако игра вокруг будущего "Северного потока-2" и украинской ГТС только начинается – и нет никаких гарантий, что Украина окажется победителем в этой игре.