Трудно быть богом? 5 книг о том, как нам жилось

15 ноября, 2019, 07:07

Игорь Бондарь-Терещенко

Автор одной из книг недаром напоминает, что только независимость государства позволяет сохранить его героические традиции. В противном случае имеем сплошные исследования "чужих" историков о родной стране, в которых даже в Средневековье - расцвете силы и славы - упомянуты лишь "феодализм", "классовая борьба" и беспросветное существование, как в фильме Германа, вынесенного в заголовок

Умберто Эко. История европейской цивилизации. Средневековье. Замки. Торговцы. Поэты. - М .: Фолио, 2018

Эта книга о Средневековье охватывает период с 1200-го по 1400 год - время, которое обычно называют Поздним средневековьем. Благодаря возобновлению экспансии, к которой подталкивает идеология крестовых походов, Запад завоевывает Восток. Города процветают - архитектура, искусство, литература отражают неистовое стремление к обновлению и открытости. Однако начальный импульс экспансии меняют конфликты, голод, Столетняя война, чума и восстания крестьян, потопленные в крови. Умберто Эко в сотрудничестве с самыми известными специалистами продолжает свое потрясающее путешествие по Средневековью, исследуя общество, искусство, историю, литературу, музыку, философию, науку в один из самых сложных и увлекательных периодов европейской цивилизации. Издание дополнено богатым иллюстративным материалом - всемирно известными шедеврами, первыми печатными изданиями из многих музеев мира и др.

Никлас Натт-о-Даг. 1793. - М .: Фабула, 2019

Осень Средневековья, описанная в этом детективном романе, мало отличается от сегодняшнего жанрового стандарта. Плохие дороги, пьяница-следователь, проблемы с таможней. «Таможенник, который только что проснулся, осветил карету фонарем и постучал в дверь с правой стороны.

"Добрый вечер, - сказал хриплым голосом и зевнул. - Поздновато путешествуете. Можно увидеть ваши документы?" Мужчина напротив меня вынул из кармана бумагу. Я, конечно, не имел никаких документов, дорогая сестра, от самого прибытия в Стокгольм ".

На самом деле, по сюжету, осенью 1793 в загаженном озере Фатбурене, куда вода смывает мусор со всего Седермальма, находят обезображенный труп. Расследовать дело таинственного покойника берется Сесил Винг, бывший прокурор, который уже не раз помогал полиции Стокгольма раскрывать преступления. Вот только здоровье его каждый день ухудшается, и похоже на то, что дело будет его лебединой песней. Времени остается мало, а грядущая зима обещает быть сложной за последние десятилетия.

Александр Охрименко. Повседневная жизнь городов Англии XI-XIII вв. - М .: ПенМен, 2019

Эта книга является комлексным исследованием (на материальном, социальном и ментальном уровнях) повседневной жизни городов Англии эпохи высокого Средневековья.

На основе письменных, изобразительных и археологических источников, а не привычных для рядового читателя, но устаревших понятий "феодализм" или "классы", воспроизведен материальный быт (жилье, питание и одежда), раскрыто временно-пространственные представления средневекового английского бюргерства, исследовано изменение отношения к труду и отдыху в урбанизированном английском пространстве XI-XIII вв., показана специфика городов Англии эпохи высокого Средневековья как центров коммуникации и проаналиованы характерные черты публичной и частной жизни. "Об этих людях стоит говорить больше, чем о королях", - отметил на презентации книги автор, и, наконец, это время, кажется, пришло.

Леонид Зализняк. Древняя история Украины. - М .: Темпора, 2019

В этой книге освещены малоизвестные, однако актуальные проблемы древней истории Украины. Значительное внимание уделено проблемам планетарных катастроф, происхождению человека, образу жизни приледниковых охотников, неолитической революции, этногенезу и расселению индоевропейцев, истокам славянства и происхождению украинского народа, этническим процессам в Киевской Руси, месту Украины среди мировых цивилизаций. В основу книги положен курс лекций "Первоначальная история Украины", который длительное время автор читает в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Юрий Мицик, Сергей Плохий. Как казаки Украину защищали. - М .: Клио, 2018

Книга содержит увлекательный научно-популярный рассказ о возникновении украинского казачества, его расцвете и упадке. Характеризуются обычаи казачества, его военное искусство, религиозная жизнь, быт, уклад и функции Запорожской Сечи, борьба с внешними врагами, вклад казачества в культуру украинского народа. Также освещается влияние традиций казачества на ментальность и общественно-политическую жизнь современных украинцев.

"Героические традиции Киевской Руси, - напоминает автор, - продолжались в жизни тех княжеств, которым удалось уберечь свою независимость". И об этом всем - уже сегодня - следует помнить.