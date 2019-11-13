Ирина Батуревич: До 2013 года мы были рынком сбыта российской книжной продукции

13 ноября, 2019, 17:03

Ирина Батуревич, руководитель аналитического отдела Украинского института книги, рассказала об украинском книжном рынке, все большей популярности книг на украинском и о продаже авторских прав на переводы украинских авторов за границу

Интервью записал Андрей Яницкий, руководитель Центра совершенствования экономической журналистики Киевской школы экономики, ведущий программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо ТВ.

Госпожа Ирина, чем занимается Украинский институт книги?

Институт продвигает украинскую литературу, чтение, как в Украине, так и за рубежом. Это государственное учреждение, которым руководит Леся Коваль. Она 25 лет возглавляла Форум издателей во Львове. Наша задача, кроме продвижения чтения и украинской литературы за рубежом, также и определение состояния на рынке. Что происходит на рынке, каким является книжный рынок. Мы также хотим поддерживать издателей, авторов.

Итак, книжный рынок. Сколько это в деньгах, каков общий тираж книг?

Описать книжный рынок в цифрах очень сложно, потому что мы только пытаемся определить реальное положение вещей. Не то, которое нам показывают в сводных отчетах, а настоящее. Если мы говорим обо всем объеме рынка - пока что мы можем руководствоваться только экспертным оценкам - это 80-100 миллионов евро.

Это много или мало?

Если сравнить с другими рынками, это очень мало. Это даже немного стыдно.

Может у нас слишком дешевые книги? Какова средняя стоимость книги?

Средняя стоимость книги в Украине сейчас 5 евро, и это очень дорогая книга. Здесь надо говорить о конкретных книгах. Если это детская литература, там цена может колебаться от 0,5 евро до 20 евро, если это подарочная какая-то книга. Если мы говорим о non-fiction, это один из самых дорогих типов литературы. Это деловая книга, для бизнес-аудитории, по 4,5-5 евро. Если художественная литература, то 3-4. Но на западе, даже ближайшем, средняя цена в 10 евро за книгу. То есть существенно отличается. При том, что мы покупаем зарубежную бумагу, все расходные материалы зарубежные.

А почему нет бумаги? Леса же как есть.

Леса есть, а производства нету. У нас есть Обуховская бумага, но на ней книги не печатают. То есть у нас книга получается очень дорогая. И маржинальность очень низкая пока. Это очень сложный бизнес, если мы говорим об издателях как о бизнесе. Сложный креативный бизнес. Но именно наша задача сделать его более привлекательным, более интересным.

У нас рынок производителя или импортера книги?

До недавнего времени, до 2013 года, мы были рынком сбыта российской книжной продукции. Или же украинские издатели выбирали некую беспроигрышную стратегию малых рисков. Выбирали, например, бестселлеры зарубежные, покупали их и, делая вложение в перевод и печать, выдавали на украинский рынок. Также много печатали на русском языке.

После 2013 года украинский культурный продукт чрезвычайно вырос. Мы видим это по последним исследованиям. Например, исследование, которое мы проводили с общественной организацией "Читомо" при поддержке Украинского культурного фонда, и каким пользуемся сейчас в украинском Институте книги. Это исследование говорит о том, что интерес к украинскому языку очень вырос. Если до 2013 года читать на русском языке хотели более 50% читателей, то сейчас этот показатель упал до 27%.

Это какие-то естественные изменения или искусственные? То есть у нас цензура на русскую книгу, есть запреты?

Можно говорить о естественном интересе, так как об этом свидетельствуют и данные Центра Разумкова, что 68% украинцев считают родным украинский язык. Тренд на украинский национальный продукт возвращается.

Вы знаете ярмарки "Все свои", магазины "Все свои", которые продвигают украинское. Даже издатели украинские начали ставить в конце книги примечание "Сделано в Украине", "Украинский продукт". Это становится модным, и это приятно. Как изменится эта тенденция в дальнейшем, я не знаю, потому что все-таки у нас начали появляться издатели, которые снова печатают на русском. Ну, это рыночные условия. Интерес к этому есть, и это абсолютно легально. Хотите - издавайте на украинском, хотите - на русском, все свободно. Но я считаю, что государственным интересом должно быть стимулирование именно украиноязычного продукта.

Но можно печатать на русском и продавать в Россию украинскую книгу, зарабатывать на российском рынке или в Беларуси?

Этим занимаются некоторые украинские издатели, но для этого надо иметь большие мощности. Я имею в виду наш украинский языковой рынок. В 2017 году был скандальный случай, который раздули даже в зарубежной прессе, что мы запретили русскую книгу и это цензура. И что мы здесь не хотим видеть ничего из российской книжной продукции. Но на самом деле был такой период, когда мы не знали, как поступать с импортированной книжной продукцией, которая распространяет стереотипы об Украине, пропагандирует вражду и выставляет Украине как... Не буду даже называть. Это было некрасиво и не ясно было, как мы должны реагировать.

Если книга нарушает украинское законодательство, то, конечно, она не должна продаваться, на каком бы языке она ни была написана.

Да. Поэтому у нас была введена процедура, когда российское издательство должно обратиться в Госкомтелерадио Украины и попросить об экспертной оценке книги, и таким образом, если все хорошо, книга будет допущена на украинский рынок. Конечно, это очень сильно ограничило [импорт].

Мы знаем, что у нас половина экономики Украины в тени. А как на книжном рынке?

Мы не можем говорить, что теневого рынка не существует. Можно пойти на любой рынок, на Петровку (в Киеве), на Барабашово (в Харькове), и посмотреть, сколько там стоят книги. И сколько там книг на русском языке, возможно, контрабандных, возможно, напечатанных у нас.

Сейчас книга, по опросу издателей и по здравой логике, не может стоить дешевле 150 гривен, если говорить о художественной литературе, а не о какой-то раскраске.

А как отличить контрафакт и легальную книгу?

Прежде по цене, так как книга, напечатанная на русском в российском издательстве, должна была пройти логистику, а это дорого, процедуры, то есть она должна стоить не менее 200 гривен. Если же она стоит 100 гривен, а ее печать и переплет плохого качества, это контрафакт. Конкурировать с такой книгой довольно сложно.

Сейчас мы начинаем проект "Украинская цифровая библиотека". Мы верим и надеемся, что это привлечет внимание к украинской литературе. Создаст конкуренцию пиратском продукта.

Это будет украинский книжный Amazon?

Пока это будет бесплатная платформа, но издатели украинские будут получать деньги путем финансирования из госбюджета. Мы надеемся, что запустим эту платформу, и в дальнейшем украинские издатели смогут получать деньги.

То есть, вы заботитесь не только о традиционных бумажных книгах, но и о цифровых. А этот рынок как-то можно определить?

Этот рынок пока очень-очень малый процент занимает, он не просматривается пока в отчетности.

А аудио-книги? Это тоже ваше подразделение?

Мы должны определять состояние рынка, независимо от формата. Нам интересно все это. Мы хотим получать все эти форматы, и надеемся, что и аудио-, и электронные книги будут интегрированы на этой цифровой платформе электронной библиотеки. Посмотрим, что из этого получится. Но действительно сейчас у нас только один игрок, мне кажется, на рынке аудио-книги. Это онлайн-магазин "Абуко".

Я слышал про "Наш формат" еще.

Так, "Наш формат" раньше делал аудиокниги, и сейчас снова возвращаются.

Если говорить об издателях вообще как бизнесменах. Сколько у нас таких бизнесменов? Много? 100, 10?

В реестре у нас семь с чем-то тысяч издателей. Если посмотрим по кодам издание книг, то это 1280 издательств. Если говорим об активных игроках, то их до 500.

И насколько они велики? Кто лидеры этого рынка? Если назвать топ-5, например.

Опять же, чем мы измеряем лидерство? Деньгами пока сложно. Мы же знаем, как у нас все считается, что никто не хочет делиться информацией. Но если по количеству названий по тиражам, то в первую пятерку входят: "Ранок", КСД, "Виват", КМbooks, учебная книга "Богдан". Возможно, в деньгах несколько иная картина. Если говорим о продаже за границу авторских прав, лицензий, то лидерство у "Видавництва Старого Лева", которое и по тиражам, и по названиям где близко к лидерам, то есть это 6-7 ступень. Они в десятке.

Вы на днях вернулись с Франкфуртской книжной ярмарки. Что это за мероприятие такое, и продавались ли там авторские права на украинские книги?

Да, мы недавно вернулись с этой ярмарки, где Украинский институт книги организовывал национальный стенд. В этом году было феноменальное присутствие украинских издательств, интерес проявили 28 украинских издательств, которые были представлены на нашем национальном стенде.

Почему издателям интересно туда поехать? Потому что там они могут не просто купить права, но и продать права на украинские книги. Что это значит? Что украинские книги продают возможность зарубежным издательствам издать такую же книгу на языке их рынка.

И кто купил украинские книги? Кто в лидерах?

По нашему мониторингу большой интерес к украинскому книжному рынку проявляют немцы, поляки.

Но если мы говорим об активности именно издателей, сотрудничество издательство-издательство, а не заинтересованность физических лиц, то Болгария на первом месте. Оказывается, у нас очень дружеские культурные отношения. На втором месте Китай, а по тиражам, очевидно, на первом. И это очень интересно. На третьем месте Грузия.

Если мы сделаем определенный подсчет, то поймем, что у нас действительно очень много потенциальных партнеров, с которыми мы раньше не имели дела. Мы интересны для них. И, что классно, они интересуются не только детской книгой, которая у нас, безусловно, в лидерах. Если мы говорим о китайских издателях, им очень интересна украинская книжка-картинка. Они видят в этом свежесть, нестандартный подход. Это когда минимум текста, максимум изображения.

Если говорим об авторах украинских, то среди них есть богатые люди? Потому что есть стереотип, что писатель - это бедный человек.

Ну я бы не сказала, что прямо богатые, но в определенной степени обеспеченные есть. Джоан Роулинг своей у нас еще нет, но есть писатели, которые могут прожить своим заработком. Думаю, что топ писателей, которых называют читатели, среди тех, кого они знают и читают, могут на это звание претендовать.

Оксана Забужко, например? Сергей Жадан?

Безусловно. Их знают и называют. Например, Андрей Кокотюха - очень плодовитый автор, который занимается, насколько мне известно, только написанием книг, сценариев, он может на этом зарабатывать.

Но на самом деле украинские писатели зарабатывают не только на книгах, но и на каких-то литературных мастерских. Есть "Литосвита", еще какие-то курсы, где они могут рассказывать о creative writing или о своем опыте. Есть моменты, когда они могут на событиях зарабатывать, быть представленными где-то за границей, когда они получают роялти за переводы. Самые известные украинские писатели за границей - это, пожалуй, Сергей Жадан, Юрий Андрухович и Андрей Курков.