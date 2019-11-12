13 ноября, 2019, 07:09

Сергей Руденко

Депутат Киевсовета, один из лидеров ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко в программе "Досье с Сергеем Руденко"

"Свободу" трудно представить без этого человека, потому что он всегда находится в эпицентре событий этой политической силы. Герой сегодняшней нашей программы - Игорь Мирошниченко. Депутат Киевсовета, один из лидеров ВО "Свобода".

Приветствую вас.

Здравствуйте.

Начинаем с блиц-опроса. Короткие вопросы - короткие ответы. У вас будет на реакцию 10 секунд. Итак, что вы считаете своим самым большим достижением в жизни?

Знаете, самое большое мое достижение - это мои дети. Я считаю, что каждый человек должен вырастить достойных детей.

Что вы считаете самым большим поражением в жизни?

То, что мне не удалось осуществить свои мечты о том, как можно изменить Украину. К сожалению, у меня не было такой возможности, у меня нет власти в руках, но я активно над этим работаю.

У вас есть власть, но ее недостаточно для того, чтобы изменить Украину.

Скажем так, получить мандат, даже народного депутата в 2012 году, это не значит иметь власть. Ты был в жесткой оппозиции. Быть представителем Киевской территориальной общины в Киевсовете - это также не является властью, поскольку озвучить проблемы я могу, но повлиять на их решение - практически нет.

Вам когда-нибудь было стыдно за свои действия? Если да, то за какие?

Я стараюсь каждый свой поступок продумать заранее. Хотя, как человеку эмоциональному, иногда это удается не до конца. Я не могу сказать, что мне стыдно за какие-то мои поступки. Возможно есть такие ситуации, в которых я бы поступил иначе.

Предлагали ли вам когда-нибудь взятки? За общественную деятельность или политическую.

Нет. Никогда.

А вы давали кому-то взятки? Бытовые.

Как каждый украинец - для того, чтобы решить какие-то проблемы на бытовом уровне

Давили ли на вас для того, чтобы вы принимали какие-то решения в парламенте?

Давления не было, но были предложения, от которых мы отказывались. Кстати, я сказал, что не было взяток... Были очень интересные ситуации и предложения в парламенте. Если будет время - расскажу.

Журналистика, бизнес или политика?

Все эти аспекты - неотъемлемая часть моей жизни. Я не могу перечеркнуть ни один из них. До тех пор, пока буду верить, что могу что-то изменить в Украине - буду заниматься политикой. Журналистика - ну, журналисты бывшими не бывают. А бизнес - это то, что позволяет моей семье жить, работать и рассчитывать на то, что я в этой стране все же буду до конца.

Сколько стоил Игорь Мирошниченко в 2004 году?

Думаю, гораздо меньше, чем тогда, когда он состоялся как политик.

Сколько стоит Игорь Мирошниченко 2019 года?

Я думаю, что самое важное - это мое имя, мой имидж. У каждого есть взлеты и есть падения. Это невозможно оценить материальными ресурсами, но каждый публичный политик имеет определенный бренд, который чего-то стоит. Я считаю, что имея определенную позицию, которой никогда не менял, разве что совершенствовал, я стою достаточно дорого.

Что для вас политика?

Это жизнь. Я живу политикой.

Какой из шести президентов Украины ближе вам по духу?

По духу ближе всех был, конечно, Ющенко. Но к сожалению, он не оправдал и не реализовал того, что мог реализовать.

Мечтаете ли вы стать президентом Украины?

Когда Зеленского избирали президентом, я пытался поставить его на свое место. Я, в отличие от Зеленского, давно в политике и знаю, какая это огромная ответственность. И я не могу сказать однозначно, что я хотел бы стать президентом.

А кем бы вы себя хотели видеть за 10 лет?

Я был в экологическом комитете Верховной Рады, в Киевсовете я четыре года работаю в экологической комиссии. Я хотел бы быть министром экологии. Я знаю, как, будучи министром экологии и при поддержке правительства и парламента, можно улучшить экологическое состояние Украины.

С блиц-опросом - все. Переходим к основной части разговора. И начнем с простого вопроса. Вы родились и выросли на Сумщине, как и я. В какой момент Игорь Мирошниченко понял, что он националист? Спрашиваю потому, что Сумщина расположена на востоке Украины и к национализму, так же как и к "Свободе" относится достаточно осторожно.

Знаете, я не вникал в значение сути слова "националист". Но еще в школе я очень интересовался историей и политикой. У меня всегда была своя позиция, и первые ее проявления были тогда, когда меня хотели принять в комсомол. Я отказался вступать в комсомол. Тогда у меня возник первый конфликт с директором школы. Я сказал, что эта организация не соответствует моему мировоззрению, а он обозначил мне перспективу крутить быкам хвосты, поскольку тогда, если не вступал в комсомол - любой вуз был для тебя закрыт.

К счастью, Украина стала независимой, и его прогнозы не оправдались. Мы с ним потом не раз сталкивались на политическом уровне, потому что он был активным членом Партии регионов, а я тогда уже был активно действующим политиком. Что касается других моих проявлений национализма, я всегда выступал за то, чтобы Украина была независимой и был одним из первых на Сумщине, кто выписывал тогда львовскую газету "За вільну Україну". У меня, одного из первых в школе, появился значок с украинским флажком. Директор школы требовал, чтобы я его снял и называл меня бандеровцем, хотя я учился на примерах партизанского движения Сидора Ковпака, ездил в Путивль...

Уже потом, в независимой Украине, я выяснил, что УПА существовала на Сумщине. И, изучая историю, я понял, что всегда надо анализировать то, что тебе дают, делать собственные выводы и формировать свое мировоззрение.

В отличие от других журналистов, которые пришли в политику из политической журналистики, вы не единственный спортивный журналист, который пришел в политику. С каким видом спорта вы бы сравнили политику?

На самом деле, я не хочу прибегать к таким банальным сравнениям. В спорт и спортивную журналистику я пришел потому, что, кроме общеполитических вопросов, я интересовался спортом. Я всегда мечтал быть спортивным комментатором. Я смотрел все трансляции, знал всех спортсменов, записывал статистику. И для меня было совершенно очевидно, что я хочу быть спортивным журналистом. Такой профессии наш университет не давал, поэтому я учился в целом на журналистике. Был даже период, когда я работал ведущим общеполитических новостей. Но мне был интересен исключительно спорт. А политика никогда от меня не уходила, я ею интересовался как человек, как гражданин. А если говорить, какой вид спорта политика... Ну, очевидно, один из видов боевых искусств. Но в спорте, мне кажется, все более честно. Там есть объективные критерии. Тогда как в политике нет никаких правил. Есть коварство, есть грязь. Есть допинг - это телевидение, где тебя могут полностью демонизировать.

А как телеведущий и политик Игорь Мирошниченко стал бизнесменом? Это правда, что вам принадлежит отель Nyvky Plaza и два бара в Киеве?

Я приехал в Киев с котомкой, которую мне дали родители, выучился в университете без связей, получил специальность журналиста. Но я никогда не хотел зависеть от зарплаты и редакционной политики. Я пытался найти альтернативные источники дохода и вместе со своим партнером, также журналистом, мы взяли кредит в банке и начали развивать бизнес. Кстати, этот бизнес развивался совсем по другой плоскости.

А какой это был бизнес?

Мы начинали с того, что пригоняли автомобили из Германии, продавали их на запчасти... Потом взяли кредит, приобрели земельный участок, построили на нем дом, продали его. В конце 90-х и в начале 2000-х это был успешный бизнес. Когда грянул кризис, у нас было несколько объектов незавершенного строительства и нам пришлось перепрофилироваться, потому что это уже был мировой кризис, который затронул рынок недвижимости. Незавершенный объект, который нам не удалось продать, мы перепрофилировали в гостинично-ресторанный комплекс. Он частично принадлежит мне с партнерами, это мой основной источник прибыли, и в этом нет никакого секрета.

Бизнес не мешает политике?

А это не тот бизнес, который может мешать политике. Это тот бизнес, который позволяет держаться на плаву моей семье. Я не являюсь лоббистом какого-то крупного капитала, владельцем-латифундистом, владельцем строительных компаний. То есть, поймите, как я попал в бизнес: человек, который приехал из провинции и который, кроме того, что занимался любимым делом - журналистикой, еще и думал головой и улавливал современные тенденции.

В 2007 году вы пришли в "Свободу" и довольно быстро стали одним из ее лидеров. В 2012 году вы стали народным депутатом от этой политической силы. Вы никогда не жалели, что вы пришли в политику?

Очевидно, я бы не пришел в политику, если бы в нашем государстве все было в порядке. Я имел всегда активную жизненную позицию, но не планировал быть политиком. В 2004 году, будучи пресс-секретарем Национальной сборной Украины и работая на телеканале ICTV, которым тогда руководил известный московский пропагандист Дмитрий Киселев, я одним из первых вышел на Майдан не для того, чтобы стать политиком, а потому что не мог смириться с тем, что Янукович может стать президентом Украины. Я вышел на Майдан, но хотел и дальше заниматься любимым делом. Из-за того, что я вышел на Майдан, я потерял работу в Национальной сборной: меня увидел по телевидению Блохин, который имел иную политическую позицию. Кстати, у Суркиса ко мне претензий не было. Меня приглашали в сборную как специалиста, мои политические взгляды были известны и Суркису, и Блохину, и, кстати, Пинчуку, у которого я работал на ICTV, на спортивных новостях. Проблемой номер два стало мое возвращение на ICTV. Потому что Майдан остался на Крещатике, а Киселев как пропагандист остался на ICTV. И был период, когда он практически каждый день делал своеобразные вербальные темники: собирали весь коллектив и он рассказывал об общественно-политической ситуации в Украине, конечно со своей точки зрения. Я ему всегда оппонировал. И риторика была проста: вы приехали из Москвы? так нечего нам рассказывать, что происходит в Украине, мы сами лучше разберемся. За эту риторику и появление на Майдане, меня отстранили от эфиров на ICTV. Я три месяца был без работы, я был на Майдане. С тех пор я четко понял: если у меня не будет бизнеса, я могу однажды потерять работу. Но я не собирался идти в политику и до 2007 года активно занимался журналистикой. А моя гражданская позиция привела меня к Тягнибоку, с которым мы встретились под КГГА на акции против закрытия радио "Киев", которое в то время было практически единственным, которое крутило украинский контент. Мы познакомились с Тягнибоком и я понял, что мои взгляды практически во всем совпадают с его взглядами и со взглядами ВО "Свобода".

Вы начинали депутатство с Верховной Раде в 2012 году. В начале разговора вы обещали, что мы вспомним о том, как там происходили голосования и какие деньги ходили в парламенте. С какими чемоданами подходили к вам?

С чемоданами не подходили. У меня было более сотни законодательных инициатив. Часть из них касались уменьшения акцизов на растаможку автомобилей. Я считаю, что автомобиль - это не роскошь. Я горжусь тем, что являюсь автором постановления об отмене утилизационного сбора, который начал политику уменьшения налоговой нагрузки на растаможку автомобилей. В ВР тогда активными лоббистами поддержки "отечественного автопроизводителя" выступали господа Святаш и Васадзе. Они просто занимались крупноузловой сборкой и под свои предприятия лоббировали законодательные изменения. Но получилось так, что, соревнуясь за счет простых украинском, которые вынуждены были платить эти налоги, они пытались еще и друг друга вычеркнуть из этой схемы. И вот для того, чтоб вернуться к этой схеме, одному из них надо было проголосовать какие-то правки в законопроект. И вот за эти правки человек ходил и предлагала конкретные взятки любой фракции. И зная, что я занимаю активную позицию по отмене этих пошлин, подошел человек и предложил: давай мы вашу фракцию обеспечим двумя элитными автомобилями, если вы поддержите эту правку, а закон можете не голосовать, там у нас большинство есть. Конечно мы отказались и сказали, куда ему надо идти и каким лесом. Бессмысленно было подавать заявление о преступлении, потому что это была власть Партии регионов. Другое предложение было от господина Ландика. Оно не имело материального характера. Он хотел, чтобы завод "Норд", к которому он имел отношение, был отмечен Верховной Радой - какой-то грамотой, или почетным званием, уже не помню. Это такой совок, но он тоже ходил и предлагал, чтобы какая-то из фракций поддержала его в обмен на холодильники, или что-то подобное. В итоге на это согласились коммунисты, которые соглашались на все. Кстати, за ту правку коммунисты так же проголосовали, и я так понимаю, что у Петра Симоненко появились в автопарке еще пара автомобилей. И таки Симоненко выступил с предложением о награждении "Норда", а вся Рада смеялась: мол, что, Петр Николаевич, в ваших испанских поместьях холодильников не хватает? А вообще, что касается взяток, вы же понимаете, что националистам вообще бессмысленно было взятки предлагать.

Надо вспомнить, что Ландик был членом Партии регионов, луганчанином.

Он, кстати, пострадал от этой оккупации. Он сам из Красного Луча, у него там и гостиницы были, и телевидение. А когда началась оккупация, он уже свои телеканалы пустил на нужды нашей армии, наших волонтеров и тех, кто поддерживал противостояние российской оккупации.

27 ноября 2012 года вы публично назвали Милу Кунис, американскую актрису украинского происхождения "жидовкой". Цитирую: "Она не украинка, а жидовка по происхождению. Этим гордится, и звезда Давида ей в руки. Только вот о стране ее происхождения - ни слова и никакого позитива. Поэтому считать ее своей язык не поворачивается. Пусть любит себе Америку или Израиль и не надо ее лепить к Украине".

Эти высказывания вызвали бешеную дискуссию в социальных сетях, вас стали называть антисемитом. Вы действительно антисемит?

Думаю, я могу быть последним человеком среди украинских националистов, которого можно назвать антисемитом. У меня много друзей разных национальностей. Есть серьезные люди, в том числе относящихся к еврейской общине, с которыми я общаюсь, которые меня уважают и которых уважаю я. Конечно, я не являюсь антисемитом.

В чем суть этого скандала? Он был раздут искусственно и базируется на лингвистических противоречиях и различиях украинского и русского языков. Я всю жизнь был украиноязычным. А когда приехал в Киев, то вообще выбросил из языка все русские слова, суржик и стал абсолютно украиноязычным - последовательно, подчеркнуто, принципиально и с 1993 года никогда не переходил на русский язык. Для меня слово "жид" никогда не было оскорбительным, не имело никакой экспрессивной окраски, потому что оно всегда было истинно украинским. Так же как польское слово "жид", которое не является оскорбительным. Поэтому, когда я говорил о Миле Кунис, я имел в виду не оскорбление в отношении нее, а просто ее национальность. Почему у меня к Миле Кунис негативное отношение? Не потому, что она еврейка, а потому, что она негативно высказывалась об Украине. Она примерно моя ровесница. Она эмигрировала с родителями в США, когда ей было лет 10-11. Поэтому когда ее спрашивали об Украине, то впечатление у нее были совковые, на мой взгляд чрезвычайно искаженные. Она говорила, что ее преследовали по национальному признаку. Я уверен, что у нас никогда не было антисемитов. Нам все равно в школе было, какой ты национальности. Мы, дети, всегда относились друг к другу нормально. Кроме того, она рассказывала, что в Украине все дети ходят бедные, голодные, злые по улицам в поисках пищи. Ну это не соответствовало действительности. И для меня ее интервью было красной тряпкой. Я понял, что человек не ценит своих корней. И тут в соцсетях появляется информация, что будет какой-то фильм с ее участием, и отмечается, что она украинка. А я понимал, что эти люди не ассоциируют себя с Украиной и написал этот пост. На него поначалу никто не обратил внимания, но через несколько дней вдруг начался этот хайп. Он длился долго и я уверен, что его целью было дискредитировать меня как политика. Я уважаю каждую нацию. Более того, я считаю, что с Израиля мы должны брать пример в том, как они отстаивают свою национальную честь и защищают свои национальные интересы.

Еще одна история. 18 марта 2014 года вы с однопартийцами зашли в кабинет руководителя Национальной телерадиокомпании Александра Пантелеймонова и устроили там драку. А 8 ноября 2015 года произошла у вас драка с мужем вашей бывшей жены Иваном Абрамовым и вы даже попали в больницу. Вы не жалеете, что все время какие-то такие истории с вами случаются?

Знаете, роль публичного человека ко многому обязывает. А журналистика выдергивает из твоей жизни самые неприятные, а порой интимные моменты. Последняя история - вообще просто рытье в грязном белье. Она не имеет никакого отношения к моей политической и общественной деятельности.

Сегодня у меня нет никакого конфликта с бывшей женой, со мной мои дети и я счастлив, что сегодня мои семейные дела не связывают с политическими моментами и не используют против меня.

Давайте вспомним еще 2014 год. После Революции Достоинства ВО "Свобода" первый и последний раз было в украинском правительстве, вы были тогда частью парламентской коалиции. Почему "Свобода", которая принимала активное участие в Революции Достоинства, все же проиграла парламентские выборы 2014 года?

Знаете, "Свобода" и я в то время были наивны. Мы думали, что порядочность в политике если и не во главе угла, но все же присутствует. Никакой порядочности в политике нет. Политика - это циничнаяое дело в котором выигрывает тот, кто подставляет другого. Именно поэтому я до сих пор не являюсь народным депутатом. Именно поэтому "Свобода" проиграла. "Свобода" вошла в коалицию с профессиональными, в полном смысле этого слова, политиками, которые, использовав наш потенциал, в том числе и на Майдане, получив власть, решили "Свободу" слить. И слили ее очень технично, с использованием СМИ, с использованием мемов, которые работают до сих пор.

Время проходит, но осталось еще несколько вопросов. Склонны ли, на ваш взгляд, в команде Зеленского к капитуляции перед Россией?

Я думаю, что в команде Зеленского делают вещи, которые им диктуют не из команды. Над Зеленским стоят Богдан, Портнов, Коломойский. Это люди, которые руководствуются интересами бизнеса. Зеленский, пожалуй, единственный из той команды, который искренне хотел что-то изменить. Но он не осознавал полномочий президента. Должность президента для него выглядела так, как выглядит для рядового обывателя - человек, который решает все просто щелкнув пальцами. А это невозможно.

Любая политика невозможна без компромиссов, но компромиссы в вопросах национальной безопасности - недопустимы.

И последний вопрос программы: какова идеальная Украины Игоря Мирошниченко?

Идеальная Украине? Не бывает идеальных стран. Я не хочу говорить об идеальной стране, потому что ее не будет. Я за образец взял бы Соединенные Штаты. Там есть верховенство права, неотвратимости наказания. Там есть много негативных моментов, которые, если мы будем следовать примеру этой страны, мы можем получить в наследство. Но если ставить на чашу весов хорошее и плохое, я бы выбрал такую модель. Можем ли мы ее реализовать самостоятельно? Сегодня, к сожалению, нет.

Для того, чтобы люди получили жизнь, о которой они мечтают, порой, возможно, надо этим людям ограничить права. В том числе электоральные. Потому что, извините, когда люди выбирают себе подобных, не понимая что эти люди ничего не изменят в их жизни, заложниками этого становятся и активные пассионарии, которые действительно хотят добра для страны.

А сколько времени должно пройти, чтобы увидеть ту Украину, которую вы хотите?

Все зависит от того, готовы ли мы к решительным изменениям путем даже отказа от какой-то личной свободы. Если мы это сможем сделать, то нужно лет пять. А учитывая то, что происходит сейчас, мне кажется, что и 50 не хватит. Хотя я остаюсь оптимистом.

Мы тоже остаемся оптимистами. Спасибо за беседу.