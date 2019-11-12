Виталий Портников: Рискует только Украина

12 ноября, 2019, 11:16

Портников Виталий

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Ангела Меркель вновь обсудили возможную встречу лидеров стран "нормандской четверки"

О точной дате такой встречи не объявлено, зато Кремль воспользовался телефонным разговором Путина и Меркель, чтобы вновь подчеркнуть: необходимо закрепить особый статус Донбасса в законодательстве Украины.

Хотелось бы, конечно, понять, что эти слова означают на практике. Достаточно ли будет Путину разведения войск и подписания украинскими представителями "формулы Штайнмайера" для того, чтобы российский президент согласился приехать на саммит. Или же Москва будет настаивать на немедленном принятии украинской стороной законодательных изменений - и уже после этого в Кремле согласятся на встречу?

С точки зрения логики дестабилизации ситуации в Украине, конечно же, самое разумное - это заставить Владимира Зеленского поспешить с законодательным принятием особого статуса Донбасса. Украинский президент, который по никому не известным причинам (скорее всего, причина проста - обман и самообман) воспринимает встречу с Путиным как реальный шанс для установления мира на Донбассе, начнёт в срочном порядке готовить нужный Кремлю законопроект, потом заставлять голосовать несчастный украинский парламент, уже сама стадия подготовки закона и голосования за него усилит протестные настроения и ослабит позиции главы государства. А там и ноябрь окончится, и никакого саммита не будет. А дестабилизация будет.

Но, можно, конечно же, пойти и другим путём. Можно встретиться и заставить Зеленского согласиться с законодательным оформлением статуса Донбасса на самом саммите, при чутком посредничестве Меркель и Макрона. Тогда дестабилизация начнётся не до, а после встречи лидеров. Зеленский вернётся в полной уверенности, что он обо всем договорился с Путиным, что до окончания войны рукой подать, что нужно только поскорее принять закон об особом статусе, провести выборы и о проблеме можно будет забыть. Он начнёт суетиться, в спешке разрабатывать закон, заставлять голосовать парламент... Дальше вы знаете - нарастание протестного движения, дестабилизация.

Может ли быть иначе? Нет, не может. Не может быть просто потому, что Путин заинтересован именно в дестабилизации ситуации в нашей стране. И он старается выбрать лучший путь к этой дестабилизации. Если поможет подготовка к "нормандскому саммиту" без его проведения - значит, будет подготовка. Если для дестабилизации и последующего расширения зоны оккупации нужно будет провести саммит - значит, Путин поедет в Париж. Он ничем не рискует, время у него еще есть, Зеленский и Макрон его целей не понимают, а Меркель - не хочет понимать, так как осталась без адекватных партнёров и в "нормандской четверке", и на уровне отношений в Белом доме и просто не способна противостоять российскому президенту в одиночку. Но и Меркель ничем не рискует, так как в награду за свою вынужденную сдержанность получит "Северный поток-2" и улучшение отношений с большим бизнесом.

Рискует только Украина.