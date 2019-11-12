Джокер-Кива, проститутки, трэш и пристав: как успокоить Раду

12 ноября, 2019, 18:27

Если до 2014 года Верховная Рада регулярно становилась местом физического боя между противоборствующими политическими силами, то первый послереволюционный призыв открыл дорогу к превращению парламента в шоу с элементами клоунады и сортирного юмора

Нынешний же "слугонародовский" призыв, кажется, решил в привычном для себя состоянии турборежима прийти к полной профанации деятельности высшего законодательного органа. Нет, конечно, Олег Ляшко жрал землю в сессионном зале еще в 2011-ом, но все же это были единичные случаи. Если регламент нарушался, то чаще всего из-за драк или вечного кнопкодавства, кроме экстремальных моментов типа голосования руками 16 января 2014 за диктаторские законы. Но 14-й год как будто окончательно снял с украинского парламента ореол священности. Тогда как нынешняя каденция каждый день открывает новые глубины трэша, который себе никто не мог представить даже год назад. Все глубже подрывая уважение к этому институту у людей. Что с этим делать?

Давайте сразу отметим, что автор этих строк ни в коем случае не считает, что в парламентском зале должна господствовать могильная тишина. Нет, Рада - это как раз место для как можно более жарких дискуссий. И я не вижу ничего плохого в использовании транспарантов, громких демаршах или даже блокировании трибуны. Политическая борьба - это святое право любого политика, и нельзя его в этом ограничивать. Поскольку так легко дойти до путинско-лукашенковской "стабильности".

Однако следует помнить очень важную вещь. При демократическом устройстве едва ли не самой важной основой его устойчивости является уважение граждан к государственным институциям. Которое должно зависеть не от того, кто именно сейчас в этой институции работает. К сожалению, уровень доверия к Верховной Раде у наших граждан, мягко говоря, не слишком высокий даже сейчас, во времена "зеленого века". И, в принципе, это вполне логично, ведь парламент нередко ассоциируется у граждан исключительно с элитарной коррупцией и пустой болтовней. Но еще хуже стало за последние лет 7-8, когда постепенно высший законодательный орган страны превращался в какую-то сюрреалистическую смесь базара и публичного дома. И, что хуже всего, благодаря эксцентричному поведению самих народных депутатов, потерял уважение как серьезное место, где решаются серьезные вопросы.

И это - крайне плохо. Ведь парламент должен оставаться парламентом, и процесс десакрализации пост-УССРОвскоЙ системы власти не должен доходить до преобразования сессионного зала в цирк или туалет. Да, очень хорошо, что депутатов перестали воспринимать в качестве каких-то небожителей из других миров, недостижимых, тайных и всемогущих. Однако это вовсе не означает, что сами депутаты должны совершенно забывать о том, что звание народного избранника налагает на тебя обязанность соответствовать этому, черт побери, высокому званию. И начинается эта ответственность с очевидных вещей - внешнего вида и культуры бытового поведения в сессионном зале и всем здании парламента. Да-да, речь об одежде в том числе, умении вести себя в зале и сдерживать биологические позывы типа почесать промежность на камеру.

К сожалению, в своем желании показать, как же они отличаются от предшественников, еще депутаты прошлого созыва не чурались показать свой "демократизм" - надеть прозрачное платье, под которым видно нижнее белье, обуться в кроссовки, ходить подчеркнуто не в деловой одежде, одеваться вместо рубашек в футболки с надписями "F*ck corruption" и так далее. Далее - более.

Теперь в парламент попало огромное количество людей, которые даже мимоходом не касались политики. А иногда, кажется, не имеют элементарного воспитания. Соответственно, понятия зеленого не имеют, что политика - это все-таки о дресс-коде и банальном умении себя вести в общественных местах. Где не принято обсуждать, кто же будет с тебя снимать неприкосновенность вечером, фрахтовать себе проституток, надевать маску клоуна или рыдать в микрофон. Я уже не говорю о кнопкодавстве, которое продолжает цвести апрельским цветом и конца края этому не видно. И все это было бы смешно, если б не было так грустно. Ведь как можно всерьез воспринимать законодательный орган, куда попали "простые люди", которые скоро, видимо, и процесс дефекации будут осуществлять в сессионном зале. Под обязательный стрим, конечно.

Если мы не хотим, чтобы наш парламент напоминал какой-нибудь африканский или латиноамериканский, то вопрос о наведении какого-нибудь элементарного порядка в сессионном зале стоит просто-таки ребром. И, повторюсь, это не снобизм автора, а насущная необходимость, если мы не хотим, чтобы парламент окончательно делегитимизировался в глазах обычных граждан. Тех самых, на которых хайпуют различные циничные хайпожеры типа Кивы или Дубинского. Которые как раз имеют очень конкретные цели в своих попытках превратить парламент в балаган. Ведь если нет авторитетов, то гораздо проще вгрызаться в мозг недалеких избирателей, которые ведутся на грубость под видом смелости, "слив" под видом журналистского расследования или сортирный юмор под видом троллинга.

И вот, с точки зрения автора этих строк, едва ли не единственным выходом, кроме установления ценза по уровню IQ для кандидатов в депутаты, является введение наконец института парламентских приставов. Имеющих право как не допускать депутатов в сессионный зал, так и выводить их из него. Да, силой, если надо. Набирать таких приставов стоит из числа экс-военных, как в Британии. И чтобы это была административная должность, на которую не влияли бы сами депутаты. Причем, речь должна идти как о несоблюдении внешнего вида, соответствующего статусу народного депутата, так и, например, о грубых нарушениях регламента, таких как кнопкодавства. Или поведения, недостойного депутата - вроде мастурбации или надевания масок клоунов в сессионном зале. Или прихода в сессионный зал в прозрачных мини-юбках или без делового костюма.

Кстати, если уж брать за пример англо-саксонские парламенты, то там у приставов есть и более широкие функции. Например, в сенате и палате представителей США пристав обязан обеспечить принудительное присутствие их отсутствующих членов на заседаниях - в случае, если депутаты проголосуют за это. Или, например, заставлять соблюдать регламент при решениях и тому подобное.

Вообще, украинским парламентариям давно пора принять что-то вроде Кодекса поведения народного депутата, который бы прямо запретил превращать высший законодательный орган страны в цирк. И за нарушение этого кодекса следует отбирать у депутата право посещать сессионные заседания на определенный срок. При этом подобный Кодекс должен иметь не этический, а вполне законодательный характер. То есть быть отдельным законом. Кстати, нечто подобное пытались принять в свое время, в 2009 году, но тогда это решение не было поддержано Радой.

Конечно, кто-то, прочитав подобные предложения, может сказать, что это - ущемление народных избранников. Однакко простите, но если у нас народные избранники в последнее время больше всего напоминают обезьян, сбежавших из зоопарка, то надо их воспитывать. В основном, кнутом. Потому что пряник им и так ежемесячно в виде конверта с доплатой от партии дают.