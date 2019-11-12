 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДжокер-Кива, проститутки, трэш и пристав: как успокоить Раду

Джокер-Кива, проститутки, трэш и пристав: как успокоить Раду

Если до 2014 года Верховная Рада регулярно становилась местом физического боя между противоборствующими политическими силами, то первый послереволюционный призыв открыл дорогу к превращению парламента в шоу с элементами клоунады и сортирного юмора

Нынешний же "слугонародовский" призыв, кажется, решил в привычном для себя состоянии турборежима прийти к полной профанации деятельности высшего законодательного органа. Нет, конечно, Олег Ляшко жрал землю в сессионном зале еще в 2011-ом, но все же это были единичные случаи. Если регламент нарушался, то чаще всего из-за драк или вечного кнопкодавства, кроме экстремальных моментов типа голосования руками 16 января 2014 за диктаторские законы. Но 14-й год как будто окончательно снял с украинского парламента ореол священности. Тогда как нынешняя каденция каждый день открывает новые глубины трэша, который себе никто не мог представить даже год назад. Все глубже подрывая уважение к этому институту у людей. Что с этим делать?

Давайте сразу отметим, что автор этих строк ни в коем случае не считает, что в парламентском зале должна господствовать могильная тишина. Нет, Рада - это как раз место для как можно более жарких дискуссий. И я не вижу ничего плохого в использовании транспарантов, громких демаршах или даже блокировании трибуны. Политическая борьба - это святое право любого политика, и нельзя его в этом ограничивать. Поскольку так легко дойти до путинско-лукашенковской "стабильности".

Однако следует помнить очень важную вещь. При демократическом устройстве едва ли не самой важной основой его устойчивости является уважение граждан к государственным институциям. Которое должно зависеть не от того, кто именно сейчас в этой институции работает. К сожалению, уровень доверия к Верховной Раде у наших граждан, мягко говоря, не слишком высокий даже сейчас, во времена "зеленого века". И, в принципе, это вполне логично, ведь парламент нередко ассоциируется у граждан исключительно с элитарной коррупцией и пустой болтовней. Но еще хуже стало за последние лет 7-8, когда постепенно высший законодательный орган страны превращался в какую-то сюрреалистическую смесь базара и публичного дома. И, что хуже всего, благодаря эксцентричному поведению самих народных депутатов, потерял уважение как серьезное место, где решаются серьезные вопросы.

И это - крайне плохо. Ведь парламент должен оставаться парламентом, и процесс десакрализации пост-УССРОвскоЙ системы власти не должен доходить до преобразования сессионного зала в цирк или туалет. Да, очень хорошо, что депутатов перестали воспринимать в качестве каких-то небожителей из других миров, недостижимых, тайных и всемогущих. Однако это вовсе не означает, что сами депутаты должны совершенно забывать о том, что звание народного избранника налагает на тебя обязанность соответствовать этому, черт побери, высокому званию. И начинается эта ответственность с очевидных вещей - внешнего вида и культуры бытового поведения в сессионном зале и всем здании парламента. Да-да, речь об одежде в том числе, умении вести себя в зале и сдерживать биологические позывы типа почесать промежность на камеру.

К сожалению, в своем желании показать, как же они отличаются от предшественников, еще депутаты прошлого созыва не чурались показать свой "демократизм" - надеть прозрачное платье, под которым видно нижнее белье, обуться в кроссовки, ходить подчеркнуто не в деловой одежде, одеваться вместо рубашек в футболки с надписями "F*ck corruption" и так далее. Далее - более.

Теперь в парламент попало огромное количество людей, которые даже мимоходом не касались политики. А иногда, кажется, не имеют элементарного воспитания. Соответственно, понятия зеленого не имеют, что политика - это все-таки о дресс-коде и банальном умении себя вести в общественных местах. Где не принято обсуждать, кто же будет с тебя снимать неприкосновенность вечером, фрахтовать себе проституток, надевать маску клоуна или рыдать в микрофон. Я уже не говорю о кнопкодавстве, которое продолжает цвести апрельским цветом и конца края этому не видно. И все это было бы смешно, если б не было так грустно. Ведь как можно всерьез воспринимать законодательный орган, куда попали "простые люди", которые скоро, видимо, и процесс дефекации будут осуществлять в сессионном зале. Под обязательный стрим, конечно.

Если мы не хотим, чтобы наш парламент напоминал какой-нибудь африканский или латиноамериканский, то вопрос о наведении какого-нибудь элементарного порядка в сессионном зале стоит просто-таки ребром. И, повторюсь, это не снобизм автора, а насущная необходимость, если мы не хотим, чтобы парламент окончательно делегитимизировался в глазах обычных граждан. Тех самых, на которых хайпуют различные циничные хайпожеры типа Кивы или Дубинского. Которые как раз имеют очень конкретные цели в своих попытках превратить парламент в балаган. Ведь если нет авторитетов, то гораздо проще вгрызаться в мозг недалеких избирателей, которые ведутся на грубость под видом смелости, "слив" под видом журналистского расследования или сортирный юмор под видом троллинга.

И вот, с точки зрения автора этих строк, едва ли не единственным выходом, кроме установления ценза по уровню IQ для кандидатов в депутаты, является введение наконец института парламентских приставов. Имеющих право как не допускать депутатов в сессионный зал, так и выводить их из него. Да, силой, если надо. Набирать таких приставов стоит из числа экс-военных, как в Британии. И чтобы это была административная должность, на которую не влияли бы сами депутаты. Причем, речь должна идти как о несоблюдении внешнего вида, соответствующего статусу народного депутата, так и, например, о грубых нарушениях регламента, таких как кнопкодавства. Или поведения, недостойного депутата - вроде мастурбации или надевания масок клоунов в сессионном зале. Или прихода в сессионный зал в прозрачных мини-юбках или без делового костюма.

Кстати, если уж брать за пример англо-саксонские парламенты, то там у приставов есть и более широкие функции. Например, в сенате и палате представителей США пристав обязан обеспечить принудительное присутствие их отсутствующих членов на заседаниях - в случае, если депутаты проголосуют за это. Или, например, заставлять соблюдать регламент при решениях и тому подобное.

Вообще, украинским парламентариям давно пора принять что-то вроде Кодекса поведения народного депутата, который бы прямо запретил превращать высший законодательный орган страны в цирк. И за нарушение этого кодекса следует отбирать у депутата право посещать сессионные заседания на определенный срок. При этом подобный Кодекс должен иметь не этический, а вполне законодательный характер. То есть быть отдельным законом. Кстати, нечто подобное пытались принять в свое время, в 2009 году, но тогда это решение не было поддержано Радой.

Конечно, кто-то, прочитав подобные предложения, может сказать, что это - ущемление народных избранников. Однакко простите, но если у нас народные избранники в последнее время больше всего напоминают обезьян, сбежавших из зоопарка, то надо их воспитывать. В основном, кнутом. Потому что пряник им и так ежемесячно в виде конверта с доплатой от партии дают.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать