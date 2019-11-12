10 фактов об Александре Корниенко, новом лидере партии "Слуга народа"

12 ноября, 2019, 15:30

На съезде в Киеве Александр Корниенко был избран главой партии "Слуга народа". Он сменил на этом посту главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Еспресо.TV предлагает вспомнить интересные факты из биографии нового лидера правящей партии.

1. Александр Корниенко родился в Киеве 12 мая 1984 года. Учился в Национальном техническом университете КПИ. В 2007 году получил диплом магистра химической технологии и инженерии.

Затем в Висбаденской академии психотерапии Корниенко получил квалификацию консультанта по позитивной психотерапии.

2. В 2001-2003 годах Корниенко работал журналистом в журнале "Молоко". В 2003-2004 годах был редактором газеты "Молодая гвардия". Затем в течение трех лет Корниенко издавал газету "Студентка".

В 2005-2008 и 2011-2013 годах Корниенко был концертным директором украинской рок-группы "Крихітка Цахес".

В 2006-2008 годах Корниенко работал исполнительным продюсером художественного объединения "Остання барикада".

3. В 2010-2019 годах Корниенко занимался бизнес-тренингами. Он провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и студентов. Как тренер он занимался таким направлением коучинга, как бизнес-игры.

Корниенко в этот период работал в компаниях Arcelor Mittal Криворожсталь, Tickets.ua, Ukrsibbank BNP Paribas и другие.

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4. Корниенко является типичным представителем партии "Слуга народа", олицетворяет приход так называемых новых лиц. Практически до начала президентской кампании Владимира Зеленского он не был известен как политик.

На местных выборах 2015 года Корниенко руководил кампанией кандидата от "Самопомочи" на пост мэра Николаева Александра Сенкевича.

К команде Зеленского Корниенко присоединился в ноябре 2018 года. Как раз на том этапе Зеленского уже оценивали как возможного участника выборов, но его кандидатские перспективы еще были туманными.

5. Корниенко координировал волонтерский проект ЗеКоманды, который набрал рекордное количество участников. Это был один из первых заметных успехов команды Зеленского, после которого эксперты начали говорить о больших возможностях этого кандидата.

С мая 2019 г. Корниенко занял пост руководителя предвыборного штаба партии "Слуга народа".

Брифинг Корниенко после президентских выборов

6. В партийном списке "Слуги народа" Корниенко занимал седьмое место.

Это интервью Радио Свобода Корниенко дал 13 июля, перед выборами в Раду.

7. В Верховной Раде IX созыва Корниенко является первым заместителем главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Также он работает заместителем главы ВСК по вопросам политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Корниенко возглавляет подкомитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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8. В своей речи на партийном съезде Корниенко анонсировал законодательные изменения в отношении политических партий. Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.

По его словам, нужно два месяца на подготовку устава партии "Слуга народа".

9. Также на съезде Корниенко заявил, что его партия должна сексуально привлекать украинцев.

"Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать", - сказал он.

10. Александр женат с 2017 года. Жена работает в семейном психологическом лагере "Каникулы души". В 2018 году у супругов Корниенко родилась дочь Кира.

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