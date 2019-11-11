Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"

11 ноября, 2019, 12:18

Портников Виталий

Белорусский президент Александр Лукашенко сегодня отправляется с официальным визитом в Австрию по приглашению федерального президента этой страны Александра ван дер Беллена

Для Лукашенко, который десятилетиями перемещался по траектории между Москвой, Киевом и Пекином этот визит - самый настоящий прорыв. Прорыв, который сигнализирует о том, что "старая Европа" больше не считает его "последним диктатором" континента. Или, по крайней мере, считает таким диктатором, с которым можно уважительно разговаривать. И это при том, что главные вопросы, которые задавали Лукашенко - ответственность за убийства политических противников, декоративные выборы, преследования политических оппонентов и свободной прессы - так и остаются без очевидного ответа.

Конечно, Австрия, элита которой известна своими особыми отношениями с номенклатурой стран постсоветского пространства, это еще не Германия и не Франция. Но такой визит - своеобразный политический эксперимент. Можно увидеть, как будет вести себя "клиент", какой будет резонанс и стоит ли приглашать его в новые западные столицы. Тем более, что сейчас главной задачей Запада становится не поддержка белорусской демократии, а поддержка белорусского суверенитета.

Создаётся впечатление, что если не сегодня, так завтра вопрос о сохранении этого суверенитета станет главным вопросом взаимоотношений Запада и России. И если Москва аннексирует Беларусь или сделает ее частью нового, уже настоящего "союзного государства" во главе с Путиным, это станет не окончанием, а началом кризиса. Потому что Украине в этом случае "дружеского приглашения" в такое государство, которое сделает российский танкист или пилот военного самолёта, просто не избежать. И что в этом случае делать Западу?

Именно поэтому интересы западной политической элиты и белорусского диктатора, который очень не хочет отдавать своё государство новому хозяину из Кремля, начали совпадать. Возникает, однако, один очень простой вопрос - не поздно ли на Западе начинают уяснять масштабы кризиса, который может охватить постсоветское пространство уже в ближайшее время и не поздно ли Александр Лукашенко задумался о будущем Беларуси?