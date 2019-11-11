Андрей Пионтковский: Кремль готовит гражданскую войну на всей территории Украины. Зеленский, в конце концов, должен это понять

11 ноября, 2019, 18:18

Антин Борковский

Знаковый политолог и деятель российской оппозиции Андрей Пионтковский (Вашингтон) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о странных заявлениях Макрона, легализации военного плацдарма в Украине и кремлевском плане дестабилизации и вторжения

Эмманюэль Макрон взорвался довольно странным заявлением - "НАТО впадает в кому" и, соответственно, Европейский Союз должен отдельно от США, наращивать свое геополитическое положение. Мы понимаем, что в данной ситуации это не какие-то обще академические споры, говорится в том числе и о судьбе Украины.

Геополитическая активность Макрона, по меньшей мере в сфере риторики, в последнее время объясняется еще и тем, что он явно позиционирует себя на место, освобождаемое Ангелой Меркель, - как лидера Европы. Так вот, за всю столетнюю историю СССР-КГБ у них никогда не было двух столь ценных агентов, как Макрон и Трамп. То есть и США, и Европа. Когда я говорю "агенты", я не утверждаю, что они подписывали какие-то расписки, были завербованы и так далее. Гораздо хуже. Трампом движет, в первую очередь, его концепция "American first", классическая концепция изоляционистов перед Первой Мировой войной, именно оттуда взят этот лозунг. А Макрон - имеет вечный комплекс французской величия "Grandeur de France". Когда Макрон говорит, что Европа находится на краю пропасти в сфере безопасности, он прав, но в этой пропасти два архитектора: Трамп, который бесчисленное количество раз публично выражал свое неприятие ключевой пятой статьи НАТО, подрывая уверенность союзников в готовности выполнять свои обязательства, а с другой - Макрон, который непрерывно болтает о великом европейце Путине, о Европе от Владивостока до Лиссабона.

Геополитическая ситуация для Путина, конечно, создалась идеальная. Я часто разговариваю с людьми, имеющими доступ к информации в Москве. Там, на верху, царит эйфория. Кроме Макрона и Трампа, еще и третий политик очень им нравится - новый президент Украины Зеленский, с которым, они думают, могут сделать что угодно и выжать из него все необходимые уступки, и прежде всего, так называемое "воссоединение" Украины, восстановление ее территориальной целостности, которое фактически является присоединением Украины к оккупированному военно-террористическому анклаву ОРДЛО.

Так называемая ползучая капитуляция будет реализовываться до конкретного момента, когда она станет очевидной гражданам Украины, и, соответственно, в этот момент Путин сможет реализовать то, что ему не удалось в 2014 году.

Да. Примерно таким и является расчет. Путин выдвигает все более жесткие условия, он просто издевается над Зеленским: вот сначала подпиши это, потом отведи войска здесь. Тот все выполнил. Теперь от него еще что-то требуют. Расчет такой, что на каком-то этапе общественное мнение взорвется и ему будет оказываться серьезное сопротивление. Мы же понимаем, Киев просто набит не только российской агентурой, а российскими диверсантами, которые в момент какого-то массового выступления против президента могут организовать провокации с жертвами. Это обычная КГБшная тактика. Вот и возникнет повод преодолеть хаос в "братской" стране. Примерно такой сценарий разыгрывается.

Но если действительно Макрон с Меркель и Путиным будут разыгрывать свою партию относительно "не лоха", это может завершиться крайне плохо для Украины?!

Не все так мрачно. В Соединенных Штатах практически весь политический истеблишмент на стороне Украины и чем больше подлостей по отношению к Украине делает Трамп, тем больше становится симпатия к Украине и поддержка. Это касается даже республиканцев в Конгрессе. Республиканцы не готовы в достаточном количестве голосовать за импичмент Трампа не по принципиальным, а по сугубо предвыборным тактическим мотивам. Им также переизбираться и они боятся, что в тех округах, в которых должны быть выборы в ноябре их не поддержит республиканская база, лояльная к Трампу. А на вопросы о России и Украине, то здесь Украине симпатизирует не только большинство республиканцев в Конгрессе, но и многие члены администрации Трампа. Я внимательно пересмотрел один из ваших последних материалов - интервью с Марком Войджером, и меня поразило: он повторял мои слова о том, что Запад не может быть более проукраинским, чем сама Украина. Я об этом говорю уже полгода, с тех пор началась эта дикая предательская компания борьбы с так называемой "партией войны". Если в Украине пять лет у власти была "партия войны", то это означает, что украинское государство было "партией войны". Это же не против Порошенко, это против украинского государства! Поэтому в какой ситуации оказались те же Макрон и Меркель, которые более или менее поддерживали Украину? Они что поддерживали поджигателей войны? Вот эта кампания, которая до сих пор продолжается на украинских телеканалах, владельцами которых являются Медведчук и Коломойский, эта кампания ужасно подрывает международную поддержку Украины. Единственный способ предотвратить этот сценарий - я не считаю Зеленского совершенно безнадежным - объяснить ему ситуацию, он действительно будет полным лохом и лопухом, если он поедет на экзекуцию в Париж. Он там превратится в этого "классического украинского эксперта на российском телевидении", которых специально приглашают для того, чтобы топтать их ногами. Ему нужно вырваться из этой парадигмы ОРДЛО и апеллировать к международной поддержке Запада в простой способ, - 73 процента голосовали не за ОРДЛО, 73 процента голосовали за прекращение гибели военнослужащих и мирных жителей, а перестрелки все время инициируются и провоцируются российской стороной на линии соприкосновения. Вот этот вопрос нужно ставить перед мировым сообществом. И здесь позиция Украины выигрышная, и не следует бесконечно вилять, оправдываться и докладывать о выполнении каких-то условий по Штайнмайеру или же по самоубийственному пути объединения с ОРДЛО, то есть создание на территории Украины абсолютно легального вражеского военного плацдарма. Это рецепт масштабной гражданской войны на всей территории Украины. Зеленский, в конце концов, должен это понять, а иначе этот сценарий реализуется.

Но как ему вырваться? Мы же понимаем, что если Макрон начинает болтать об "украинских бандформированиях", это означает, что Макрон в доле и мы знаем с кем. К кому можно апеллировать, поскольку я очень сомневаюсь, что бабушка Меркель проснется от летаргического сна и начнет пытаться переигрывать ситуацию, тем более, если она не видит в Зеленском достаточно надежного партнера?

К американскому политическому истеблишменту. Выход для Украины - это апелляция, прежде всего к справедливости, правде, разъяснению того, что объединение с ОРДЛО это КГБшный замысел, Путин ведет обстрелы как шантаж и психологическое давление, то есть - "не согласитесь на ОРДЛО, я буду продолжать обстрелы", - вот эту его позицию следует обнародовать всему миру, позицию циничного агрессора и военного преступника.

Но нужно учитывать еще один момент. Для того, чтобы склонять Украину к тем или иным переговорам, Кремль всегда использовал эскалацию военного напряжения. Перед Минском был Иловайск, перед Минском-2 было Дебальцево.

Я с вами не согласен. Зачем срывать нынешнюю фазу переговоров? Нынешняя фаза переговоров развивается по их сценарию. Они все это получат без формального нарушения международного права. Они рассчитывают все это получить от Зеленского в Париже, в частности какие дальнейшие шаги по проведению выборов на оккупированных территориях. Им нужно, чтобы Украина все это сделала своими руками. Вот с этого трека нужно соскочить Зеленскому. Петлю ОРДЛО в последний момент нужно сорвать. Продемонстрировать единство нации в сопротивлении российской агрессии. Если Зеленский не займет правильной позиции, то в России будет блестящий повод, достаточный для Трампа, Макрона и Меркель, для защиты "всенародно избранного президента". Если Зеленский пойдет дальше по пути капитуляции, лугандонизации всей Украине, возникнет то, что называется в Украине Майданом - достаточно серьезное мирное, конституционное сопротивление. Военными провокаторами в Киеве это будет преобразовано в какую-то кровавую кашу, ответственность за которую ляжет, как оно и сегодня ежедневно день происходит на так называемых "нацистов". А дальше "спасти всенародно избранного президента от нациков и бандеровцев" - так будет называться эта операция.