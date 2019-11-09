Поражение Кремля: 30 лет назад немцы разобрали Берлинскую стену

9 ноября, 2019, 09:00

Берлинская стена была одним из символов холодной войны и советского влияния на Восточную и Центральную Европу

Вечером 9 ноября 1989 года жители Берлина начали демонтаж стены, которая разделял город на восточную и западную части. Так завершился советский проект разделения Европы на два враждебных лагеря. Еспресо.TV предлагает вспомнить как происходили эти исторические события.

Четыре сектора, два города

После поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне Берлин был разделен на четыре сектора. Три сектора контролировали западные союзники (США, Великобритания и Франция) и один - СССР.

Сложность ситуации была в том, что западные сектора Берлина территориально были оторваны от западных зон оккупации Германии. Берлин был окружен советской оккупационной зоной. В Кремле надеялись, что со временем объединенный Берлин станет столицей просоветской Германской демократической республики.

Запад подготовил свой ответ на такие планы. В течение 1950-х годов стало очевидным, что уровень жизни в ФРГ выше, чем в ГДР. Так же уровень экономики и гражданских свобод в западной части Берлина был выше, чем на востоке города. Несмотря на систему пограничных пунктов, Западный Берлин становился для жителей ГДР калиткой в свободную жизнь.

Итак, стену построили для того, чтобы жители ГДР не бежали в Западный Берлин. Темпы бегства были такие, что страна могла бы со временем потерять почти всех своих граждан.

В 1961 году ГДР покинули более 207 тысяч человек, преимущественно из числа молодых и квалифицированных специалистов. Власти ГДР обвиняли Западный Берлин и ФРГ в "торговле людьми" и "переманивании" кадров.

На совещании первых секретарей коммунистических партий государств Организации Варшавского договора, проходившем в Москве 3-5 августа 1961 года лидеру немецких коммунистов Вальтеру Ульбрихту было разрешено закрыть границу между двумя частями города. 12 августа соответствующее постановление принял Совет министров ГДР.

Сооружение стены началось в ночь на 13 августа. Было привлечено около 25 тысяч работников компаний ГДР. Их действия прикрывали части восточногерманской и советской армии.

"Инцидент у КПП "Чарли"

Строительство Берлинской стены было в определенном смысле нарушением соглашений о статусе города. Поэтому западные союзники не исключали силового варианта решения этой проблемы.

26-27 октября 1961 года в Берлине возник конфликт, известный как "инцидент возле КПП "Чарли". Советская разведка донесла Хрущеву об американской попытке якобы снести пограничные заграждения на Фридрихштрассе. К КПП "Чарли" прибыли три американских джипа с военными, за ними шли бульдозеры и 10 танков.

В ответ на Фридрихштрассе прибыла танковая рота 68-го советского полка. Очень интересно, что опознавательные знаки на советских танках были замазаны грязью, чтобы создать впечатление, что они принадлежат ГДР. Хотя в 1961 году еще было далеко до эпохи гибридных войн, но такие методы уже использовались.

Советские и американские танки стояли друг против друга и любое неосторожное движение могло привести к столкновению. Берлинский кризис 1961 года было одним из случаев, когда СССР и США были в нескольких шагах от ядерной войны. Ближе к ней сверхдержавы были разве что во время Карибского кризиса.

В конце концов Хрущев дал команду отступить. Советские танки были отведены утром 28 октября. После этого от КПП Чарли были отведены и американские танки.

Тогда разделение Германии на два государства казалось вечным. Такое впечатление было и в семидесятые даже в 1980-е годы.

Падение стены, считавшейся вечной

С Берлинской стеной связаны также трагические события неудачных побегов из ГДР. Восточногерманские пограничники получили приказ открывать огонь на поражение, если видели, что кто-то пытается преодолеть стену.

Исследователи "Музея Берлинской стены" оценивают количество убитых на границе в 190 человек. Специалисты Центра исторических исследований (Потсдам) считают, что речь идет о 136 убийствах.

Когда СССР начал перестройку, то появилась надежда, что стену могут разобрать. ГДР была важным проектом для Кремля. Но он отказался поддерживать этот проект, когда почувствовал свою слабость.

В мае 1989 года под влиянием советской перестройки Венгрия снесла военные укрепления на границе с Австрией. 11 Сентября 1989 года венгерское правительство объявило об открытии границы с Австрией. В этой ситуации Берлинская стена утратидла свой смысл. Только в течение трех дней ГДР покинули через территорию Венгрии 15 тысяч граждан.

В стране также начались массовые демонстрации, которые затем получили название Бархатная революция. 9 ноября власти ГДР решили открыть пункты пропуска между двумя частями Берлина. Однако педантичные пограничники не хотели открывать границу, ожидая подробных инструкций от представителей власти. Тогда жители Берлина стали массово собираться возле пунктов пропуска и своим давлением заставили пограничников открыть проход в западную часть города.

Интересно, что всего за месяц до разрушения стены казалось, что это невозможно будет сделать. Именно в октябре 1989 года лидер страны Эрих Хонеккер устроил громкие празднования 40-летия образования ГДР. Но история неожиданно ускорила свой ход.

И Берлинская стена, которая для своих современников казалась вечной, просуществовала всего лишь 28 лет.