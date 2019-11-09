Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии

10 ноября, 2019, 10:31

Это не украинские "зеленые", это не "Слуга народа". Это съезд Европейской партии зеленых, которые переживают настоящий ренессанс в Европе. Германия, Франция, Финляндия ... Во многих странах сегодня зеленые снова приходят к власти

Приветствую вас! Я сейчас в Тампере, в Финляндии, на съезде зеленых.

Это не украинские "зеленые", это не "Слуга народа". Это съезд Европейской партии зеленых, которая сейчас переживает настоящий ренессанс в Европе. Германия, Франция, Финляндия... Во многих странах сегодня зеленые снова приходят к власти. Почему происходит этот процесс? Почему в Украине люди, которые приходят к власти под зелеными флагами, называют себя либертарианцами, а зеленые, которые приходят к власти повсюду в Европе, руководствуются совсем другими ценностями? Какими? В чем феномен этих зеленых?

Феномен очень прост. Сейчас в Европе фактически скомпрометировала себя социал-демократия, которая отстаивала равные права всех граждан. И зеленые, выступающие за новые позиции, говорящие не только о социальной справедливости, но и о любви к природе, об устойчивом развитии, снова становятся популярными.

Это те тренды, на которые мы не обращаем внимания в Украине, а обращать внимание надо. Потому что это - идеология будущего. Независимо от того, под какими флагами эта идеология будет провозглашаться - под зелеными, или под какими-то другими. Независимо от того, какая идеология провозглашается сейчас под зелеными флагами в Украине.

Жаль, что здесь сейчас об Украине очень мало говорят. Потому что в былые времена резолюции Европейской партии зеленых становились для нас серьезной поддержкой. Происходило это тогда, когда сильной была украинская дипломатия, когда Украинское государство убеждало мир в том, что Россия является настоящим агрессором, который уничтожает в Украине не только устойчивое развитие, но и любое развитие.

Сейчас об этом почти никто не говорит. Но мы видим будущее. Мы понимаем, куда нам нужно двигаться. Поэтому здесь, в Финляндии, в Тампере, на съезде Европейской партии зеленых, так много людей, которые сочувствуют Украины и нас поддерживают.

Увидимся.