8 ноября, 2019, 16:19

Вы можете представить свою жизнь без похода к косметологу, масок для лица, кремов и приятных процедур по уходу?

Невозможно поверить, но 42 года назад в нашей стране, редко можно было встретить человека, который посещал бы косметолога и знал что-нибудь об уходе.

Директор института красоты Инна Ивановна Волощенко, приняла вызов в 1977 году, она понимала насколько важна эта проблема и что люди нуждаются в настоящем лекарственном косметологическом учреждении. Лидер в душе и настоящий профессионал, она начала развивать профессиональную косметологию в нашей стране.

"Ни косметических средств, ни оборудования, абсолютно ничего не было в Институте. Нужно было думать с чего начинать. Мне очень хотелось, чтобы косметология была в системе здравоохранения. Люди нуждались в этом, но ничего не было. Я не люблю это слово - добывать! Вот сейчас лет 15, я этого слова даже не произношу, а тогда нужно было все найти", - говорит Инна Волощенко.

Нелегким было развитие, нужно было искали ингредиенты для создания косметологических средств по всей Украине. Находить рецепты, создать собственную лабораторию и научить людей. В то время это было единственное медицинское учреждение с косметологическим направлением, поэтому людей обращалось много. Ведь 50 лет назад почти все косметологи работали дома, их никто не учил. А в институте людей начали принимать врачи-дерматовенерологи. Инна Ивановна убедила Министерство здравоохранения, что специалисты-косметологи нужны в нашей стране и так на базе Института красоты начали обучать врачей-дерматовенерологов по направлению косметология. Врачи приезжали из разных уголков Украины, а после обучения в каждом крупном городе должны были открыть косметологические кабинеты. Именно поэтому Институт красоты называют - Альма-матер украинской эстетической медицины. С этого заведения в нашей стране началась профессиональная косметология.

На сегодняшний день Институт красоты является лидером в своей специальности. Здесь работает команда высококвалифицированных специалистов и уже 40 лет, как они обучают молодых косметологов.

Инна Ивановна уверена, что в этой сфере должны работать настоящие специалисты, чтобы действительно помочь, выявить причины проблемы и решить их, а не навредить.

"Аппаратная косметология в руках хорошего специалиста даст результаты. Но если просто включить аппарат и нужно или это делать... Возможно, я очень резко скажу, но обезьяну можно научить нажимать кнопки. Аппаратная косметология хорошее дополнение, но нужно разобраться есть ли противопоказания и показания к методике.

При нас всегда 2 важнейших аппарата - это руки и наше сердце. Мы должны с душой относиться к нашим пациентам. Мы своими руками очень много можем, не каждый аппарат сделает то, что могут руки косметолога-специалиста", - говорит Инна Волощенко.

В Институте красоты специалисты имеют комплексный подход: красивая кожа - это прежде всего здоровая.