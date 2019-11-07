Виталий Портников: Украинский «путинизм» - это не надолго

7 ноября, 2019, 15:07

Портников Виталий

ХХІ век в России завершился, не начавшись, в 2000 году, с ареста олигарха Владимира Гусинского и уничтожения его телеканала НТВ

Путинский соратник Владимир Лесин, который спустя годы при загадочных обстоятельствах умрет в американской столице, принёс Гусинскому документы об отказе от собственности на телеканал прямо в тюремную камеру.

Я не был поклонником деятельности Владимира Гусинского и не сотрудничал с его медиа-холдингом. Но я прекрасно понимал, что дело вовсе не в Гусинском и не в его конфликте с «Газпромом» - кредитором и будущим собственником телеканала. Дело в желании власти установить полный и тотальный контроль над российскими медиа - чтобы режиму не мог не помешать ни один олигарх и ни один журналист.

Путину все это удалось. Установить контроль над медиа, которые позволяли себе критику власти. Спровоцировать конфликты в журналистской среде. Превратить журналистику в обслугу и декорацию.

Россияне за это дорого поплатились и еще поплатятся - десятилетия авторитаризма и безысходности обязательно приведут к кризису государства, общественному разложению, краху.

Но поплатились не только россияне. Поплатились и украинцы. Люди, которые в 2000 году ничего не знали о конфликте вокруг российского телеканала, сегодня оказались в могилах, потеряли здоровье, жильё и жизненную перспективу именно потому, что чекистская российская власть лишила российское общество остатков здравого смысла, объективной информации, возможности конкуренции.

И это - не конец, а только начало украинских страданий. Потому что когда к давлению со стороны соседнего авторитарного режима прибавляются попытки построить унылую карикатуру на путинизм, рассчитывать не на что. Потому что когда теряешь понимание о реальной ситуации в собственной стране, твоя дистанция к собственному жизненному краху оказывается гораздо короче, чем может показаться поклоннику юмористических шоу и телесериала о нелегкой судьбе «слуги народа».

Мы прекрасно понимаем, что дело не в Макеенко и не в «Прямом» - как бы кто ни относился к телеканалу и его владельцу. Когда на следующий день после парламентских слушаний о свободе слова власть действует таким образом, то это никакой не обыск, а сигнал.

Сигнал того, что ХХІ век в Украине завершается и начинается советское средневековье. Что люди, которые пришли к власти в нашей стране благодаря катастрофическим для Украины итогам президентских и парламентских выборов 2019 года, всерьёз настроены на создание в стране реплики путинского режима в версии «95 квартала». Другой модели они просто не понимают, по-другому не умеют. Критики не приемлют. А значит, должны зачистить медиа-пространства до российского «блеска».

Единственное, что может еще спасти Украину - так это то, что броситься в объятия Путину новый президент не может и нефти с газом у него тоже нет. А значит - век украинского путинизима будет не долог.

Важно только, чтобы руины власти не оказались в очередной раз руинами украинской экономики и украинской государственности. Возможность этого сейчас очень велика.