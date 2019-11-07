Почему у Польши получилось, а у нас до сих пор - нет?

8 ноября, 2019, 12:06

Украинцам стоит взять пример с поляков - так это в умении выбирать свое и умение его защищать

Недавно в Польше прошли выборы, где были переизбраны местные Сейм и Сенат. Из-за чего к нашим соседям было немного больше внимания в СМИ и в сообщениях в социальных сетях. Но речь шла исключительно о текущих вещах. Тогда как 30 лет назад в Польше произошло событие, которое и позволило ей сделать сногсшибательный прыжок из страны-банкрота в региональные лидеры Европы. Речь идет о так называемом Круглом столе между тогда еще коммунистической властью и демократической оппозицией. Результатом которого стало проведение первых почти свободных выборов, на которых "Солидарность" одержала убедительную победу и сформировала первое некоммунистическое правительство со времен Второй мировой войны. На мой взгляд, очень важно не забывать, постоянно себя спрашивать - почему же у поляков глобально вышло за эти четверть века построить модерное государство с претензией на собственную роль в этом мире, а у нас - нет. Потому что когда ты попадаешь туда, то невооруженным глазом видишь и то, что нас до сих пор объединяет, но и то, что нас отдаляет на десятки лет общественного развития в лучшем случае. И это - существование принципов. В широком смысле этого слова. Ведь современная Польша построена как раз вокруг них.

Когда будете ехать во Вроцлав, один из четырех крупнейших и самых развитых городов Польши, центров антикоммунистической борьбы, от аэропорта до центра города, где-то полчаса вас будут окружать спальные массивы с советского времени постройками и гигантская промышленная зона. Очень легкое движение воображения - и можно понять, как ужасно все это выглядело еще буквально 30 лет назад, когда Польша находилась в экстремально глубоком социально-экономическом кризисе. Таком, который был даже большим, чем в тогдашнем СССР. Как мрачно было жить в серых, крошечных квартирках в польского рода "хрущевках", какими разбитыми и страшными стояли бесконечные цеха неработающих производств. В условиях, когда даже основные продукты питания исчезали тогда с полок магазинов.

Но сейчас все изменилось как по мановению колдовской палочки. Большинство домов прошли реконструкцию или капитальный ремонт, окрашены в яркие цвета, большая часть промзоны уже работает и не пугает пропастью окон. Все это - свидетельство того, что последние четверть века Польша, мягко говоря, не стояла на месте. Мы сейчас не будем делать глубоких экскурсов в недавнее прошлое наших соседей, поскольку не это является целью данной колонки.

Нас скорее интересуют глубокие основы этого процесса. Собственно, почему, находясь в одинаковых условиях, и даже больше - Украина была в лучших - поляки смогли перестроить собственное общество и преломить ход истории. Тогда как наша страна уже более 25 лет, по большому счету, деградирует при всех условиях иметь даже лучший результат, чем наши западные соседи. Почему же так?

Причин, действительно, много. Сыграло свою роль, что Польша попала в коммунистический барак на 25 лет позже Украины. И то, что часть польской элиты не была уничтожена двумя тоталитарными близнецами-братьями - нацистами и коммунистами. И то, что к власти пришли почти сразу антикоммунисты, а не так как у нас, когда Независимость провозгласили те же коммунистические функционеры с желанием сохранить власть. И то, что те же США, в отличие от Украины, сразу приветствовали польскую государственность, и президент Америки не прилетал в Варшаву убеждать поляков не выходить из-под советской власти. И то, что поляки не побоялись заняться сразу реальными реформами, а не их имитацией, главной сущностью которой был банальный грабеж.

Все это, очевидно, давно понятно. Однако есть, на мой взгляд, еще один очень важный фактор, который сделал все вышеуказанное для поляков и, наоборот, стал невозможным для нас. С самого начала своего новейшего существования для поляков главным критерием и политика, и общественного деятеля, и вообще всего процесса было наличие четких принципов и жесткость в их соблюдении. Даже упомянутый Круглый стол между "Солидарностью" и коммунистическим руководством многие, причем, с обеих сторон, критиковали за измену принципам. Мол, ну как это так - идти на уступки коммунистическим бандитам или профсоюзным "подрывникам". Хотя он и позволил, по сути, бескровно и законным путем изменить государственный строй.

Что имеется в виду под принципами и принципиальностью? Ставка на то, что идеалом политика государственного деятеля является тот, кто имеет четкие взгляды и принципы и готов их защищать до последней степени. Да, это приводит к серьезному напряжению во внутриполитической борьбе. Однако эта принципиальность, наконец, позволяет полякам иметь общий взгляд на свою историю, место в мире и средства достижения всего этого. Поляки вызывают часто даже злость на себя за свою неуступчивость в том, что они считают принципиальным для себя. О комплексе Волыни украинцам, наверное, напоминать не надо и акцентуации поляков на этом вопросе. Однако эта принципиальность для их личных расписаний является удивительно цементирующим элементом. Который помогает, несмотря на жесткие конфликты, сконцентрироваться на общих для всего польского общества вещах, делать его абсолютно самодостаточным, способным объединяться над действительно стратегическими вещами. Поэтому и промзона во Вроцлаве теперь работает, несмотря на войну между "ПиС" и "Гражданской платформой".

Зато у нас с первых секунд существования нового государства едва ли не главным принципом всего бытия, в том числе и политики, стал принцип Леонида Кравчука: "пробежать между капельками". Ну, и еще также - "Хочешь жить? Умей вертеться". Именно умение бегать между хозяевами, продавать все и вся ради выгоды прямо сейчас стало едва ли не главным критерием успешности в украинской политике. И, с другой стороны, не надо все валить только на политиков, которые являются отражением украинского общества. Которое так же готово, в большинстве своем, если не брать активное меньшинство, на любые компромиссы с кем-либо, кто пообещает больше. Вообще, принципиальность в украинском обществе считается чем-то старомодным и глупым, что точно не нужно и не ведет к успеху. Стандартный подход - "тебе что, больше всех надо?".

Сказать, что подобная беспринципность в хоть немного длительном измерении категорически не эффективна - не сказать ничего. Ведь такое общество без принципов хронически не способно к крупным проектам, к тому, чтобы ставить перед собой большие цены и уметь их достигать. Оно не способно делать ставку на профессионалов, зато всегда пытается все "разруливать" по принципу кумовства и непотизма. И именно поэтому всегда проигрывает, потому что лучшие едут, а те, кто остается, продолжают барахтаться в маленьком гнилом болотце, постепенно увязая в нем по шею.

Что ж, вот в чем украинцам стоит взять пример с поляков, так это в умении выбирать свое и умении его защищать. И не считать, что защита своих интересов - это не выгодно. Очень выгодно, пусть не сегодня, но завтра - на сто процентов.