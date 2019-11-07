Как твои дела, родной язык? Суржик: как превратить его минусы в плюсы

9 ноября, 2019, 07:33

Татьяна Зинченко

9 ноября - День украинской письменности и языка. О том, почему наш язык заполонил суржик, как воспринимать это языковое явление и как его преодолеть - в разведке Еспресо.TV

На праздники, приуроченные языкам мира или родному языку - а таких несколько в год - мы любим воспевать наш язык особенно. И есть за что: мелодичный, благозвучный, красивый и очень сильный. Столько песен на украинском известно в мире, столько произведений, каждый раз повторяться нет смысла - и так все знают. А сильный, потому что выжил после стольких запретов, после стольких пыток его носителей.

И все же и в быту, в общении с друзьями, в пути на работу и на работе мы очень часто употребляем суржик. "Привет" и "Как дела?", "Остановитесь на следующей остановци", "Приятного аппетита!". У нас "магазин" и "больница", мы, "наверно, задержимося на работе, потому что будет какое-то мероприятие", а в "кабинети холодно, хоть увольняйся на зиму". Неужели это красиво звучит? Так откуда у нас это все взялось?

Суржик - языковой мусор

Суржиком в словаре называют мешанину зерна - ржи, пшеницы, ячменя, овса, а также муку из такого зерна (то есть муку не высшего сорта). Этот же академический словарь дает и переносное значение этого слова - это "элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка", или "нечистый язык".

Вопрос "Откуда у нас взялся суржик?" - это вопрос развития нашего языка, в общем ого жизнь вместе с нами, или наша - вместе с ним.

Продукт колониального господства

При царизме украинский язык запрещали веками. К каким только виртуозных мерам не прибегали тогда, чтобы искоренить его вместе с ярыми его носителями и вдохновителями его изучения и познания.

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Советы носителей украинского заморили голодоморами, интеллигенцию массово репрессировали. Украинский язык вытеснили практически из всех сфер жизни. На нем говорить было стыдно, бесперспективно, "по-мужицки". Поэтому украинцы пытались говорить по-русски, чтобы избавиться от этого клише. Русский язык был языком высших социальных слоев и, при государственной поддержке, обслуживал потребности государственного аппарата, науки, техники, образования, армии и флота, а украинский - фольклор, быт, село.

"При условии исключительно русскоязычной школы, церкви ..., администрации, войска, коммерции и т.д. переход к высшему слою означал для украинцев и изменение языка ... А ввиду того, что до 80 процентов крестьян были неграмотными, такой переход до российщины происходил через переходную стадию суржика ". Максим Стриха. Суржик. "Березиль".

По результатам КМИС от 2012 года, на суржике общается от 11 до 18 процентов всего населения Украины. От 2,5% в Западной Украине до максимального показателя в 21% в южных и восточных регионах. В то же время, эта цифра показывает только тех, кто осознает свою суржикоязычность.

Суржиковый "мировой антураж"

Конечно, это нас не особо будет утешать, и все же следует констатировать, что суржик присущ не только нашему языку. Белорусский суржик называется "трасянка". В США - спэнглиш (смесь испанского и английского). Нигерийский пиджин - это смесь английского, испанского, французского, португальского и языков Западной Африки.

Суржикокультура

В художественной речи суржик используется также, но там он имеет определенную нагрузку, можно сказать, смиловую: подчеркнуть какие-то черты, выделить их, для создания комического, иронического эффекта (как средство юмора и сатиры также в произведениях Г. Квитки-Основьяненко, М . Старицкого, Остапа Вишни, С. Олейника, А. Чорногуза, П. Глазового и т.д.). В музыке также встречаются элементы суржика, но это, опять же - для художественного эффекта, с определенной творческой целью.

Суржиком мы сами себя опускаем

Однако язык - это живой организм. Вместе с людьми рождаются новые слова, старые отмирают, совершенствуется человек, работает над собой, одновременно работая и над главным средством своей коммуникации - языком. Поэтому то, что было раньше в языке, те его процессы имеют также должны испытывать положительные изменения.

Доктор филологических наук, профессор, директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, считает, что изучить свой язык, язык своих предков - вполне возможно. В вопросе суржика он категоричен:

"Нам достаточно того, что мы сами себя опускаем. Потому что когда говорим об украинском языке, то обязательно вспоминаем суржик. А что такое суржик? Суржик - это то, что мы подтверждаем недоработки личности над собой. Если она говорит литературным языком, то должна использовать весь арсенал литературного языка. Даже на бытовом уровне можно общаться исключительно литературным языком и иметь от этого удовольствие. И для этого не нужно иметь филологическое образование. Надо воспитывать в себе чувство языка. А как бы сказали твой папа, мама, дедушка, бабушка ? То есть речь, акт речи тогда достигает большего эффекта, когда он осмысленный тобой. Тем, кто говорит. И когда ты думаешь над построением фразы, о том, как ты можешь повлиять - лечебно или убийственно - на человека, к которому направлено твое слово, и тогда в результате ты чувствуешь, когда у тебя есть этот внутренний самоконтроль, когда есть понимание важности такого контроля, важности работать над собой в каждый момент речи, тогда будет произрастания твоего внутреннего языкового "я", твоей речевой компетенции. И ты будешь чувствовать: "Ага. Это слово имеет еще какой-то оттенок. Почему оно не подходит здесь. А здесь так хорошо ложится!". И тогда вспоминаешь, что Шевченко не случайно сказал: "Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос - більш нічого. А серце б»ється, ожива, Як їх почує знову. Знать, од Бога і голос той, і ті слова!". Гениально сказано! Потому что этим коротким стихотворением Шевченко будто прокладывает дорогу к каждому слушателю-читателю с одним только: думать, что такое слово ".

"Языковой вопрос - это вопрос государства. Чтобы нас уважали - надо, чтобы мы себя уважали. Чтобы нас не потеряли, надо, чтобы мы себя не потеряли. И речь остается одним из тех приоритетов, который дает сразу понять, кто мы и чьи мы дети. Язык - это крепость. Приобщитесь сердцем к украинства, к украинскости, к украинскому языку ", - призывает профессор-языковед.

Оксана Макаренко, учительница родного языка в Крюковщинский ООШ Киевской области, видит большие изменения в отношении к языку у подрастающего поколения: "Конечно, сейчас школьники все больше общаются на украинском языке, и эту замечательную тенденцию нельзя не заметить, - говорит педагог. - У нас учатся и дети, которые приехали из других стран, и они также говорят на украинском языке. Конечно, не все сразу в них удается - опять же, случается и суржик, и ошибки. Но украинские друзья помогают им: исправляют, объясняют, учат. Это мне как учительнице приятно замечать. Считаю, что именно в таком направлении и нужно двигаться в этом вопросе: ошибаясь - исправляться. Это - прогрессивный путь развития не только языка, а всего остального. Не надо бояться ошибок, надо делать выводы и идти дальше. Я объясняю своим ученикам , что многие из украинских классиков тоже не сразу становились украиноязычными, хотя бы потому, что они родились не в Украине. Но они учились, работали над собой и над языком и сумели вывести ее на такой уровень, что им восхищается мир. А останавливаться на суржике, смириться с суржиком и общаться на уровне суржика - это идти по пути наименьшего сопротивления. И это - не про нас. Мы должны бороться, и за язык тоже! ".

Оксана Макаренко с подростающим поколением патриотов

Украина начинается с языка

И - с нас, его носителей. Проще сказать, что "я не знаю языка (не учил, жил где-то далеко" и т.д.). Но другие знают и другие учат. А как же тогда относиться к полиглотам? Как к инопланетянам? Надо учиться, и пусть даже начинать с суржика. Идеального ничего на земле не бывает. Чистый, выхолощеный язык, как его некоторые называют профессорский - также не лучший вариант. И ни в одной стране мира большинство людей на чистом, рафинированном, профессорском языке не говорят. Везде есть примеси из других языков и ошибки. Но везде учатся, и все удается!

Язык - живой, он живет и развивается с нами. Работа над ошибками - это работа над собой. Давайте читать, что пишут о языке, открывать словари, интересоваться, сейчас же - столько информации! Не надо убивать язык сомнений, страхами, предвзятостью - надо пользоваться им! Это язык не только патриотических девушек в веночках, а каждого из нас. Не от девушки в венке, а от тебя и меня зависит чистота нашего языка, его значимость, его святость.