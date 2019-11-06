Власть или наслаждение? - 5 книг о том, как нами управляют

8 ноября, 2019, 07:11

Игорь Бондарь-Терещенко

Один из авторов этих книг напоминает о том, что Украина - одна из весьма коррумпированных стран, где о борьбе с коррупцией говорят все, кому не лень, однако коррупционеров, которые подверглись наказанию, - единицы

Андрей Маклаков. Власть и наслаждение. - М .: Фабула, 2019

"Стоит человеку, пусть даже он хорошо знаком вам и привычен, получить власть, как он меняется, - начинает разговор автор этой книги, заставляет читателя в совершенно неожиданном ракурсе взглянуть на многие аспекты современной цивилизации - Радикально меняются отношения в семье, стоит только мужчине или женщине сделать карьерный прогресс. До смешного меняется поведение рядового, который получил сержантские нашивки".

Итак, что собой представляет общество, которое, как губка, пропитано нарциссизмом? В чем заключаются истинные мотивы сильных мира сего? Опасно ли наслаждение и каковы его последствия? Все ли в этом мире крутится вокруг денег и власти? "Следует помнить, что настоящая власть - это власть невидимая, - напоминают нам, - власть над мыслями, а особенно - власть над фундаментальными представлениями". В целом автору удалось по-новому собрать разрозненный "пазл" нашей действительности и предложить оригинальные подходы к разным сферам жизни общества: экономики и политики, западной философии и культуры, науки и религии, гламурной среды и тайных обществ.

Ален Бадью. Похвала политике. - Л .: Издательство Анетты Антоненко; К .: Ника-Центр, 2019

Автор этой книги, анализируя такое явление, как "политика", сначала цитирует Макиавелли, который определял "политику" как совершенное искусство обмана, а потом рассказывает, что это на самом деле. С одной стороны, якобы да - Майдан, если уж лепить наши реалии, способен радикальным образом модифицировать саму идею, потому что в народном движении привлечена другая практика политического и даже происходит отмена политической. Иначе говоря, доказывает автор, движение - это вообще неполитическая практика политического или даже политика, которая ликвидирует политическое. С другой стороны, доказывают нам, политического как такового вообще-то не существует, потому что это изобретение современной политической философии. То, что существует на самом деле, это не "политическое", даже не политика.

"Поймите правильно: - призывают нас, - то, что я называю "политикой", - это на самом деле всегда конфликт политик, и любое народное движение не может ликвидировать политику, потому что "политики", которую хотели бы убрать, не существует" . А что же, спросим, существует? "Правительства, как правые, так и левые, - подсказывают нам, - делают одну и ту же политику, полностью подчиненную интересам европейской и мировой капиталистической олигархии. Я предложил назвать эту фальшивую единую политику, этот менеджмент, управление бизнесом олигархии "капитало-парламентаризмом".

Уинстон Черчилль. Саврола. - М .: Издательство Жупанского, 2018

В этом романе, автор которого - государственный деятель Великобритании, больше известный как премьер-министр этой страны в годы Второй мировой войны, неожиданность заключается даже не в самом его написании. Все-таки Уинстон Черчилль - лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году, хотя этим своим романом он удивит даже того, кто хорошо разбирается в его творческом наследии. Во-первых, это образец замечательной прозы из-под пера публициста. Во-вторых, ее автор - несокрушимый апологет британской колониальной империи, противник демократии и свободы порабощенных наций - выступает в своем романе против тирании. Точнее, выступает, по сюжету, народ - против правящего в стране Лаврании режима. Так же загадочно выглядит "переориентация" писателя не только на демократический, а даже либеральный характер отношений с "капиталистической" действительностью. Выступления главного героя напоминают классические образцы революционной риторики в духе Троцкого и Ленина. Раздаются призывы печатать воззвания, раздавать винтовки, штурмовать дворцы и устраивать революцию. Делегаты, соответственно, должны собираться, солдаты на фронте брататься, а пролетарии объединяться со страшной, никогда невиданной у Рузвельта силой. В этом, собственно, и заключается загадка его творчества.

Збигнев Бжезинский. Большая шахматная доска. - М .: Фабула, 2018

Эту книгу, посвященную теме американского лидерства, в свое время с нетерпением ждали, ведь ее автор - бывший советник по делам национальной безопасности - предлагал дальновидное, трезвое и точное изложение стратегических интересов Америки после окончания холодной войны. Как и большинство ревностных сторонников внешней политики, привыкших к холодной войне, он вынужден был - из-за распада Советского Союза - значительно расширить свою перспективу. Неудивительно, что главы в этой культовой книге называются "Китай: не глобальный, а региональный", "Япония: не региональная, а международная", "Новое геополитическое окружение России», а также - что самое главное - "Короткий путь к мировому лидерству" . В частности Евразия, по мнению автора, это шахматная доска, на которой и в дальнейшем будет продолжаться игра за глобальное верховенство, и в эту борьбу будет вовлечена геостратегия - то есть, стратегия управления геополитическими интересами.

"Стоит отметить, - напоминают нам, - как еще в 1940 году два претендента на глобальную власть, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, недвусмысленно согласились (в тайных переговорах в ноябре того года), что Америка должна быть вытеснена из Евразии". И, конечно, следует помнить, что в концепции Бжезинского и, соответственно, в этой книге важное место принадлежит Украине, поскольку нам выпало жить в одном из геополитических "опорных пунктов" мира.

Джордж Оруэлл. Глоток воздуха. - М .: Издательство Жупанского, 2019

Этот роман - своеобразный приквел к знаменитому "1984" выдающегося британского писателя и публициста. В нем рассказывается об экзистенциальном кризисе обычного представителя английского среднего класса на фоне общего кризиса накануне Второй мировой войны. В утренних газетах сплошные убийства от Испании до Китая, на железнодорожной станции нашли отрезанные женские ноги, а свадьба короля Албании под вопросом. К тому же кризис среднего возраста у героя, искусственная челюсть в стакане, надоедливые дети, сварливая жена. И вся улица, где живет герой, соответствующая.

"Типовая тюрьма с построенными в ряд камерами. Длинная линия камер для пыток на нескольких жителей, в которых умирают бедняги с заработком "не более пяти-десяти фунтов в неделю". Над ними издевается начальник, жена выедает мозг, а дети высасывают последнюю каплю крови".

Всего с этого романа можно узнать о предпосылках и увидеть первые ростки страшного мира, описанного в "1984", поскольку, по мнению главного героя произведения, уничтожение бывшего уютного мира началось еще накануне Первой мировой войны, продолжилось и усилилось после ее окончания, и, очевидно, завершится Второй мировой - последней, вечной, бесконечной.