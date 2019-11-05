Виталий Портников: Путин награждает "русофилов"-шпионов

5 ноября, 2019, 12:48

Портников Виталий

Во время празднования российского Дня народного единства Владимир Путин вручил орден Дружбы главе болгарского движения "Русофилы" Николаю Малинову

На родине Малинова обвиняют в шпионаже в пользу России, передаче сведений, которые составляют государственную тайну. Малинов активно сотрудничал со структурами, которые связывают с «православным олигархом» Константином Малофеевым – одним из главных спонсоров диверсантов в Крыму и на Донбассе.

Тем не менее, следствие по делу о шпионаже и подписка о невыезде не помешали Малинову поехать в Москву и получить свои "десять сребреников" из рук Путина. Решение, которое позволило ему уехать из Болгарии на российский праздник, принял болгарский судья. И это еще раз доказывает тот уровень влияния, которым Россия и ее сторонники пользуются в Болгарии. Новейшая история этой страны демонстрирует немало примеров такого влияния.

Возникает вопрос – зачем же тогда шпионить? Зачем демонстративно награждать человека, которого подозревают в шпионаже, орденом? История с Малиновым, кстати, удивительно напоминает случай бывшего украинского журналиста Кирилла Вышинского, награжденного медалью "За возвращение Крыма" - хотя можно было бы воздержаться от вручения такой награды человеку, который и так возглавлял в Киеве подразделение российской пропагандистской структуры.

Но в КГБ, выходцы из которого правят Россией, просто не умеют иначе. Шпионаж, диверсии, демонстративное награждение предателей – это именно то, на чем строилась вся работа советских чекистов на протяжении десятилетий. Легального влияния им недостаточно, любой конкуренции, любой правды они просто боятся. А вот шпион, который заинтересован в вознаграждении и действия которого можно контролировать – это им понятно. Поэтому совершенно неудивительно, что слова «русофоб» и "русофил" в современной России изменили свое значение.

"Русофобом", как правило, называют порядочного человека, который просто говорит правду об авторитарном режиме Путина и преступлениях Российского государства против других стран и собственных граждан. А «русофил» это, как правило, просто заурядный предатель и шпион, который получает орден из рук Путина. И Россию этот "русофил" любит, как это и принято у чекистов, за деньги – не обязательно даже за очень большие.