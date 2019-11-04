Тарас Возняк: Иллюзия, что можно и балетный спектакль поставить, и танковой бригадой порулить, просто опасна

4 ноября, 2019, 15:20

Антин Борковский

Политолог, главный редактор журнала "Ї" Тарас Возняк в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о назначении Сивохи, комплексе Наполеона Бонапарта и возвращении политики в Украину

Пока часть страны восторженно или возмущенно обсуждает если не полиграф-шоу, то поведение Яременко, я хотел бы, чтобы вы проанализировали ситуацию в более широком бэкграунде.

Что касается частного лица Коломойского или частного лица Ахметова, то я думаю, что их поведение, их отношение к окружении не поменялось за последние 30 лет. Другой вопрос, что Коломойский является спектакулярным: он специально выходит на телевидение и намеренно высказывается таким образом, демонстрируя свою, так сказать, гипервласть в Украине. У меня есть тогда вопрос: а зачем он это делает? Возможно, это является формой определенной компенсации, когда власть на самом деле не является до конца его властью, он больше демонстрирует, чем имеет реально этой власти. В то же время мы входим в период, когда политика начала возвращаться. Первые полгода, заметьте, никто не заметил, что прошло почти полгода президентства Владимира Александровича Зеленского. Подведения итогов не было, не было фанфар и триумфальных арок. Почему? Потому что оказалось, что жизнь в стране намного сложнее, чем эти декларации...

...чем избирательный пиар, продолжающийся крик и хайп...

...Появились проблемы, а когда есть проблемы, тогда начинается разделение в лагере победителей. Мы это видим в парламенте, когда огромная фракция делится по своим, во-первых, интересам, а, во-вторых, по ттому, кто кому служит.

Непрофессионализм может завести очень далеко, ведь в западных институтах сидят не дебилы, и они понимают, что происходит с государством Украина. Они анализируют те или иные назначения, и, соответственно, они не могут не реагировать. И когда у нас говорят об улучшении инвестиционного климата, мы же понимаем, что в государство, которым управляют не до конца профессиональные люди, никто не собирается вкладывать деньги, особенно, если есть угроза, что собственность потом тот или иной суд может перевести на какого-нибудь прекрасного украинского прокладочного персонажа, завязанного на олигарха.

Что касается таких назначений, то надо начать с того, как отбирались депутаты Верховной Рады Украины, по какому принципу: самый умный ли, компетентный ли, совестливый ли - вовсе нет. Намой взгляд, отбор шел по тому принципу, который был объявлен в Трускавце: вы должны быть никто. Очевидно, у высшего руководства есть какая-то иллюзия: "что значит, что я не могу поставить балет?" Вы, и я, и коллега - мы запросто можем поставить балет. А что, вы симфоническим оркестром управляете? И я вот раз-два, это не проблема. Государством? Да не проблема. Зачем мне эта Верховная Рада с теми 450-ю отдельными мнениями. "Я все могу, я - демиург, я - творец, я могу управлять чем угодно". Это иллюзия руководителя, который не делегирует какие-то полномочия, который руководство осуществляет в ручном режиме. Мне кажется, что высшее руководство, президент в частности, имеет иллюзию, что он действительно может управлять таким образом, - он действительно сделал большую карьеру, он сделал фантастическую карьеру, - так у человека есть иллюзия, что я вот запросто: тут я поставлю балетный спектакль, тут танковой бригадой поуправляю, а тут - государством, я же президент Украины.

Но, как говорится, это до поры.

Нет понимания, а зачем вообще нужен такой инструмент, как Совет нацбезопасности и обороны. Что, за последнее время он собирался? Есть вопросы с войной? Так я сейчас с Путиным переговорю, и мы все порешаем. Это нутро этого человека. Он действительно думает, что может решить все. Но мне кажется, что это не совсем соответствует истине.

Но это все может посыпаться: еще несколько неправильных, глупых или непродуманных решений, или тот или иной персонаж окажется российским агентом, и все - это заведет страну в коллапс.

В истории были люди, которые все могли. Блестящим примером, - и это совершенно без иронии, - был Наполеон I Бонапарт. Он и Уголовный кодекс создавал, он и в битвах побеждал. Я не говорю, что Зеленский является Наполеоном (его иногда так изображают), но есть такие люди, которые внутренне убеждены, что они могут все. Другой вопрос - подтверждено ли это реальными фактами. Сивохо ставят потому, что он никто для СНБО. Потому что решать будет не СНБО, и не все его члены, тем более, советники. Решать будет сам Наполеон.

Но это опасная игра с огнем в нынешней ситуации, когда придется решать конкретные вопросы, в частности вопросы войны и мира. На эти вопросы придется давать ответ именно Зеленскому. И это заводит его на очень тонкий лед, который может провалиться.

Первая проблема - это проблема войны. Кавалерийский наезд, кавалерийская атака с планом Штайнмайера не удалась, и поэтому было бы очевидно мудрым со стороны, в том числе президента Зеленского, немного отойти от этой темы, и, возможно, действительно оставить эту тему в таком подвешенном состоянии, который, кстати, подвесил и Порошенко. Если эта проблема не решается в пользу Украины, то нечего ее решать в пользу России или третьих сторон, потому что кому-то там в Париже хочется быть крупным европейским политиком.

Поставлять вина в Российскую Федерацию хочется, поэтому, соответственно, дело надо закрывать.

Я бы на месте Зеленского просто поставил на паузу этот вопрос. Есть большая проблема с финансово-хозяйственным состоянием нашей страны. Была иллюзия, что-то можно - как-нибудь! - так вот взять, и как-нибудь наполнить бюджет нашей страны. Каким образом? Хорошо, продадим землю. Причем, мне кажется, что где-то 1 ноября должен был заработать чуть ли не рынок земли, кто-то где-то квакал, что через полгода мы уже запустим рынок земли. И что? Ничего не запустили и средства не пошли. Есть и сопротивление общества ...

Общество сознает, что оно не может жить в воздухе, надо опираться ногами на землю.

Собственно на землю. И в этом смысле наполнения бюджета не произошло. Вторая иллюзия - что можно как-нибудь запустить - так просто, закончив Бориславскую школу экономики, - экономику сорокамиллионного государства. Не запустится. Как ты стартер не давишь, она не запускается. Мы видим провисание финансовых поступлений, налогов в государственный бюджет. И с этой проблемой нужно что-то делать. И последняя проблема - это проблема единства политического класса. Была сначала иллюзия, что "мы все как один, нас триста, как стекло". Теперь уже не так. В Украину начинает приходить политика. Политика - это искусство договариваться, решать, идти на компромиссы. И политика диктата, которая была несколько месяцев назад, закончилась.