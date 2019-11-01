Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период

1 ноября, 2019, 13:55

Она выполняет большую работу, защищая нас от микроорганизмов, которые вызывают заболевания. Это очень сложная система, которая обладает клетками памяти и ведет учет каждого микрорганизма, которого когда-то победила

Почему-то чаще всего люди вспоминают об иммунной системе именно в осенне-зимний период. Но если быть честными, то о своем иммунитете нужно заботиться круглый год несмотря на то, какая погода за окнами. Как вы представляете свою иммунную систему, как она работает?

АННА ЧЕРНАЯ, врач высшей категории, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КЛИНИКИ "СМАРТМЕД":

"На самом деле иммунная система - это совокупность органов, которые отвечают за иммунитет. То есть начиная с кожи, слизистых оболочек, начиная с первых барьеров - это тоже иммунная система. Наша кожа, она как панцирь защищает наш организм от бактерий и вирусов. Вторая система - это слизистая оболочка. Потому что именно через нее к нам очень часто попадают вирусы и бактерии, с которыми так воинственно пытается справиться иммунная система, слизистая ротовой полости, миндалины, слизистая легких, селезенка, слизистая мочеполовой системы и кишечник ".

Поскольку это не просто мифический орган, а целая система в которой ткани, клетки и органы, не существует одной волшебной таблетки или настойки выпив которую, можно повлиять на работу всей иммунной системы. Если вы или ваши дети часто болеете, не стоит бежать в аптеку и спрашивать фармацевта, чтобы такого купить? Нужно выяснить причину, почему ваша иммунная система не защищает организм.

АНАТОЛИЙ Доровская, ДИРЕКТОР КЛИНИКИ интегративной медицины "СМАРТМЕД":

"Люди привыкли, что иммунная система защищает от всего. Но иммунная система несмотря на свою сложность, сама подвержена инфекционному поражению. Это один из ключевых моментов, которые чаще всего бывают. Нужно разобраться, какой именно вирус поразил ваш организм. Затем убрать эти вирусы . А вот в этом и есть сложность".

Чтобы понять, действительно ли ваша иммунная система работает не корректно, нужно сдать иммунограмму, общий анализ крови, анализы покажут ли изменения. И только после этого следует принимать решение относительно употребления лекарств или витаминных комплексов. К сожалению люди, в погоне за тем, что всем нужно "повысить" иммунитет - именно это им навязывает реклама.

АНАТОЛИЙ Доровский, ДИРЕКТОР КЛИНИКИ интегративной медицины "СМАРТМЕД":

"Иммуномодуляторы принимать не стоит, если иммунная система заражена вирусной инфекцией - это может привести к очень негативным последствиям. Даже в аутоиммунных процессах, а это очень серьезные заболевания. Затем очень долго и трудно лечатся. Поэтому доверять рекламе и верить, что это классный иммуномодулятор, ни в коем случае нельзя! А чтобы повлиять на работу иммунной системы нужно убрать инфекционные нагрузки, восстановить работу желудочно-кишечного тракта, обеспечить организм микроэлементами и витаминами ".

Но, конечно, существуют правила зная которые, вы сможете укрепить свою иммунную систему. Главное - это полноценное питание, сон, физические нагрузки и позитивный настрой. У людей, которые находятся в постоянном стрессе и мало спят, теряя свои силы, и организм перестает бороться с вирусами. Поэтому время позаботиться о себе, и ваш иммунитет поблагодарит вас.